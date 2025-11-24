Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Cựu quan chức FAM: 'Bê bối giả mạo giấy tờ nhập tịch hoàn toàn có thể tránh được'

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
24/11/2025 09:05 GMT+7

Cựu ủy viên FAM khẳng định bê bối làm giả giấy tờ hoàn toàn có thể tránh được nếu liên đoàn thực hiện kiểm tra và thẩm tra hồ sơ đúng quy định.

Sau khi FIFA ra án phạt với Liên đoàn Bóng đá Malaysia và 7 cầu thủ nhập tịch vì cáo buộc làm giả giấy tờ để thi đấu cho đội tuyển, dư luận đặt câu hỏi: Ban chấp hành FAM đã ở đâu trước khi vụ việc bùng nổ?

FAM tuyên bố các quan chức của liên đoàn này sẽ không tham gia vào ủy ban độc lập

FIFA sẽ triệu tập các quan chức FAM để làm rõ trách nhiệm các cá nhân

ẢNH: REUTERS

Báo Timesport (Malaysia) đã có cuộc trao đổi với ông Datuk Jeffery Low, người từng có 3 nhiệm kỳ trong Ban chấp hành FAM, để lắng nghe góc nhìn từ người trong cuộc sau khi bê bối gây chấn động bóng đá Malaysia.

FAM cẩu thả trong quy trình kiểm tra?

Ông Jeffery khẳng định sự việc đã không xảy ra nếu FAM thực hiện đúng các bước kiểm tra cơ bản và tuân thủ quy trình thẩm tra cần thiết. Theo ông, FAM có trách nhiệm rõ ràng trong việc xác minh mọi tài liệu trước khi gửi hồ sơ lên Bộ Nội vụ (KDN), đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quốc tịch, xác nhận huyết thống và điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

“FAM lẽ ra phải kiểm tra thật kỹ trước khi nộp bất cứ giấy tờ nào lên KDN - từ quốc tịch, giấy ủy quyền cho đến toàn bộ hồ sơ liên quan. Liên đoàn phải nhạy bén hơn trong những vấn đề như thế này", ông nhấn mạnh.

Bê bối lần này không chỉ khiến FAM nhận án phạt nặng mà còn làm suy giảm uy tín của bóng đá Malaysia, đặt ra yêu cầu cấp bách về việc siết chặt quản lý, minh bạch hóa quy trình và nâng cao trách nhiệm của những người điều hành.

Nguy cơ kiện tụng giữa cầu thủ và FAM: Luật sư khuyên cân nhắc lợi và hại

Lãnh đạo FAM sẽ bị điều tra

Trước đó, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) Datuk Seri Windsor Paul John cho biết cuộc điều tra tiếp theo của FIFA sẽ tập trung làm rõ quy trình gửi đi các tài liệu bị làm giả, xác định cá nhân chịu trách nhiệm và phanh phui những lỗ hổng mang tính hệ thống trong bộ máy FAM.

Chủ tịch AFC Datuk Seri Windsor Paul John hy vọng cuộc điều tra của FIFA sẽ làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan

ẢNH: AFC

ẢNH: AFC

Ông Windsor nhấn mạnh: “Phần này thậm chí còn chưa bắt đầu. Những gì mọi người thấy hiện nay chỉ là án kỷ luật. Cuộc điều tra thứ hai sẽ chỉ khởi động khi FIFA vào cuộc. Vụ thứ nhất liên quan đến trận đấu, còn vụ thứ hai là truy trách nhiệm".

AFC dự đoán các điều tra viên của FIFA sẽ triệu tập làm việc với nhiều lãnh đạo cấp cao của FAM - trong đó có quyền Chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi, Tổng thư ký Datuk Noor Azman Rahman cùng một số nhân vật chủ chốt khác - ngay khi giai đoạn hai của quy trình được kích hoạt.

