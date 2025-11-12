Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bắt 2 giám đốc người Úc hứa hẹn cho vay hàng tỉ USD để lừa đảo

Trần Cường
Trần Cường
12/11/2025 16:06 GMT+7

Thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD nhưng không có khả năng thực hiện, 2 bị can quốc tịch Úc đã thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân nhằm lừa đảo.

Chiều 12.11, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Hà Nội, TP.HCM, Cần Thơ và các tỉnh, thành phố.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Ranjit Thambyrajah (65 tuổi, quốc tịch Úc), Giám đốc Công ty Berhero (tên giao dịch là Acuity Funding, có địa chỉ tại Úc), Tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu; và Nguyễn Việt Anh (43 tuổi, quốc tịch Việt Nam và Úc ), Giám đốc Công ty Acuity Funding Vietnam, Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần thương mại đầu tư dầu khí Nam Sông Hậu, cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự năm 2015.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, Ranjit Thambyrajah và Nguyễn Việt Anh đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các doanh nghiệp, cá nhân thông qua việc hứa hẹn cung cấp các khoản vay trị giá hàng trăm triệu đến hàng tỉ USD mà Acuity Funding không có khả năng thực hiện để thu các khoản phí từ các doanh nghiệp, cá nhân này.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, các cá nhân, tổ chức đã chuyển các khoản phí cho Ranjit Thambyrajah và Acuity Funding để được cung cấp các khoản vay là các bị hại trong vụ án.

Để phục công tác điều tra, xử lý triệt để vụ án, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại biết, liên hệ với Phòng 4 Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (địa chỉ xã Tam Hưng, Hà Nội) hoặc điều tra viên Lê Quang Hưng theo số điện thoại 0936878888 để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

