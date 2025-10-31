Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giáo dục

Trường ĐH Dầu khí VN năm 2024 đạt doanh thu 18,5 tỉ đồng đào tạo ngắn hạn

Nguyễn Long
Nguyễn Long
31/10/2025 16:30 GMT+7

Năm học 2024 - 2025, Trường ĐH Dầu khí Việt Nam hoàn thành toàn diện các mục tiêu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng.

Ngày 31.10, Trường ĐH Dầu khí Việt Nam (PVU) tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, lễ tốt nghiệp năm 2025 và khai giảng năm học 2025 - 2026.

- Ảnh 1.

Đại diện Trường ĐH Dầu khí Việt Nam trao bằng tốt nghiệp cho các sinh viên

ẢNH: NGUYỄN LONG

Tiến sĩ Phan Minh Quốc Bình, Hiệu trưởng Trường ĐH Dầu khí Việt Nam, cho biết năm học 2024 - 2025, trường hoàn thành toàn diện các mục tiêu về đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và phục vụ cộng đồng.

Nhà trường đạt kết quả kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục 4,52 điểm, xếp thứ 2 trong tổng số 201 trường đại học được kiểm định trên toàn quốc. Đặc biệt, toàn bộ các chương trình đào tạo trình độ đại học của PVU đều đã đạt chuẩn kiểm định quốc tế ABET (Mỹ) - chuẩn kiểm định uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ.

Năm học 2024 - 2025, PVU đào tạo ngắn hạn cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam và các đơn vị thành viên với hơn 4.400 lượt học viên trong năm 2024, doanh thu đạt 18,5 tỉ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch.

Tạo buổi lễ, PVU được trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục chu kỳ 2; đồng thời, ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Tổng công ty PTSC, Tổng công ty PV Drilling và Tổng công ty Phân bón và Hóa chất dầu khí (PVFCCo).

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Bộ GD-ĐT đề nghị PVU tiếp tục đổi mới quản trị đại học trên nền tảng số, tiên phong trong đào tạo nhân lực cho chuyển dịch năng lượng quốc gia, đẩy mạnh nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng mềm, năng lực số cho sinh viên.

