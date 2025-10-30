Ông Nguyễn Phước Lộc dự Đại hội MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội

Ngày 30.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội (TP.HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Võ Ngọc Thanh Trúc, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM dự đại hội.

Ông Dương Tấn Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội phát biểu tại đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Dương Tấn Linh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội cho biết nhiệm kỳ qua các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến tích cực, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện nội dung và phương thức hoạt động của mặt trận và các tổ chức thành viên.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội xác định 2 nhiệm vụ đột phá trong nhiệm kỳ này, đó là: nâng cao chất lượng của đội ngũ mặt trận, chất lượng hoạt động của đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong họat động của hệ thống mặt trận.

Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội, tăng cường vận động nguồn lực xã hội, đảm bảo tất cả các đối tượng yếu thế trên địa bàn xã đều được chăm lo, hỗ trợ.

Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội nhiệm kỳ qua.

Ông Nguyễn Phước Lộc, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị, nhiệm kỳ tới, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Hòa Hội nỗ lực trong công tác tham mưu với cấp ủy Đảng để mặt trận triển khai các lĩnh vực công tác, tham gia tích cực công tác xây dựng Đảng trong sạch, xây dựng chính quyền vững mạnh toàn diện.

Phối hợp chặt chẽ với chính quyền tham gia giám sát, thúc đẩy cùng tham gia thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của đổi mới, để triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ. Mặt trận khi quyết định chương trình hành động, phải đặt ra lời giải: mang lại lợi ích thiết thực gì cho dân, cho từng nhóm yếu thế, cho từng cộng đồng cụ thể.

Ông Nguyễn Phước Lộc cũng yêu cầu MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội quan tâm nâng cao chất lượng các kết quả đã đạt được, đảm bảo sâu sắc về chính trị, ý nghĩa về tinh thần đại đoàn kết, giá trị về phục vụ nhân dân, đoàn viên, hội viên.

Theo đó, MTTQ cần đổi mới về phương pháp, đa dạng hình thức công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được, thấy được mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chủ trương của thành phố, của địa phương đều hướng đến phục vụ nhân dân, không ai bị bỏ lại phía sau.

Mọi hoạt động của mặt trận cần hướng đến 3 vấn đề cốt lõi, đó là: các hoạt động có góp phần nâng cao vai trò, uy tín của mặt trận hay không? Có thúc đẩy thực hiện các chủ trương, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của địa phương vững mạnh hay không? Có mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hay không?

Về phương thức hoạt động phải phát huy sức mạnh tổng hợp của khối mặt trận trong mô hình mới, đó là chung một mục tiêu nhưng nhiều tổ chức thành viên, lực lượng cùng tham gia, thúc đẩy đoàn kết tôn giáo, đoàn kết dân tộc, đoàn kết quân dân, đoàn kết các tầng lớp nhân dân.

Mọi nhiệm vụ công tác đều hướng đến thực hiện tốt hơn chức năng đại diện của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội. Phát huy và nâng cao chất lượng các ban tư vấn của MTTQ trong tham gia góp ý, kiến nghị, đề xuất khoa học và thực tiễn, giúp cho việc xây dựng, hoàn thiện, thực thi chính sách, pháp luật ngày càng hiệu quả hơn.

Quan tâm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận nhất là cán bộ Ban Công tác mặt trận vững vàng về chính trị, gương mẫu về đạo đức, tinh thông nghiệp vụ và các kỹ năng mềm trong công tác, đặc biệt là kỹ năng số…

Ông Nguyễn Phước Lộc đề nghị MTTQ Việt Nam xã Hòa Hội và mỗi đại biểu dự đại hội đoàn kết, làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động, tham gia giám sát thúc đẩy việc cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ I và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Hòa Hội lần thứ I.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM kỳ vọng và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hòa Hội sẽ đoàn kết một lòng, hành động quyết liệt, kỷ cương, sáng tạo để khối đại đoàn kết toàn dân tộc phát huy tối đa nguồn lực, góp phần xây dựng địa phương phát triển toàn diện, cùng TP.HCM tiên phong vững bước tiến vào kỷ nguyên mới.