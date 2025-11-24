FIFA muốn tái thiết triệt để bóng đá Malaysia, một loạt nhân sự cấp cao FAM phải điều trần

Đây được xem là động thái mạnh mẽ, nhằm chấn chỉnh sai phạm của FAM, khôi phục sự minh bạch và tính liêm chính trong hệ thống bóng đá quốc gia mà FIFA có vai trò giám sát.

FAM đang tiếp tục bị điều tra về bê bối nhập tịch ẢNH: REUTERS

P HƯƠNG PHÁP CAN THIỆP ĐẶC BIỆT

FIFA đã nhiều lần sử dụng mô hình ủy ban tái thiết để giải quyết các vấn đề về quản trị, xung đột nội bộ hoặc vi phạm quy định trong các liên đoàn thành viên. Thực tế đã chứng minh, đây không chỉ là biện pháp tạm thời, mà còn là yếu tố then chốt giúp hồi sinh cả một nền bóng đá. FIFA từng tái thiết thành công Liên đoàn Bóng đá Ghana, Pakistan hay Trinidad & Tobago. Với bê bối nghiêm trọng của bóng đá Malaysia, việc thành lập ủy ban tái thiết là cần thiết khi FAM không còn bảo đảm được các tiêu chuẩn quản trị và có dấu hiệu vi phạm quy trình nhân sự liên quan việc xem xét, phê duyệt và quản lý cầu thủ nhập tịch.

Ở diễn tiến liên quan, FIFA cho phép FAM đến hạn cuối cùng là ngày 8.12.2025 phải trả lời chính thức có đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài thể thao quốc tế (CAS) hay không? Nhưng cho dù FAM quyết định kiện FIFA hoặc không kiện, trong tuyên bố gần đây, FIFA khẳng định vẫn tiếp tục mở rộng điều tra bê bối nhập tịch và tổ chức các phiên điều trần để các cá nhân của FAM có cơ hội giải trình. FIFA sẽ triệu tập các quan chức cấp cao của FAM, bao gồm quyền Chủ tịch Yusoff Mahadi, Tổng thư ký Noor Azman Rahman. Không loại trừ khả năng cấp thượng tầng của FAM sẽ bị FIFA trừng phạt, vì các lỗi hoặc dính líu trực tiếp đến quy trình hoàn tất hồ sơ giả mạo của 7 cầu thủ nhập tịch; hoặc thiếu trách nhiệm trong điều hành FAM, để xảy ra sự cố nghiêm trọng, tác động tiêu cực đến sự phát triển của bóng đá châu Á.

Ủy ban tái thiết do FIFA thành lập có thể tiếp quản toàn bộ quyền điều hành FAM, thay thế ban lãnh đạo FAM hiện tại trong mọi quyết định liên quan nhân sự, tài chính, hoạt động đội tuyển và tổ chức giải đấu. Điều này nhằm đảm bảo quá trình cải tổ không bị cản trở bởi các nhóm lợi ích hoặc mâu thuẫn nội bộ.

C ÁC KỊCH BẢN VỀ NHÂN SỰ CẤP CAO FAM

Nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của ủy ban tái thiết là rà soát lại toàn bộ hồ sơ nhập tịch cầu thủ, kiểm tra lại hồ sơ pháp lý của các cầu thủ đã hoặc đang trong quá trình nhập tịch; làm rõ trách nhiệm cá nhân và tập thể đã vướng sai phạm, nếu có; thiết lập quy trình nhập tịch mới theo chuẩn FIFA; xây dựng lại các khâu từ tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt cầu thủ nhập tịch dựa trên các nguyên tắc minh bạch, công khai và kiểm soát chặt chẽ. Mọi hồ sơ phải đáp ứng đầy đủ tiêu chí của FIFA về quốc tịch và điều kiện thi đấu quốc tế.

Ủy ban tái thiết sẽ cần đến sự hỗ trợ của chính phủ Malaysia và các cơ quan chức năng tại Malaysia để việc tái thiết mang lại hiệu quả rõ ràng. Đặc biệt, FIFA cũng sẽ xem xét các kịch bản liên quan nhân sự ban lãnh đạo FAM. Thứ nhất, FIFA vẫn đồng ý để ê kíp lãnh đạo hiện tại tiếp tục công việc. Thứ hai, FAM phải bầu lại ban lãnh đạo mới. Thứ ba, đích thân FIFA tiến hành bầu cử bộ máy mới của FAM. Nhưng có thể vấn đề liên quan đến nhân sự FAM, FIFA đợi kết luận điều tra lần hai mới đưa ra phán quyết cuối cùng.

Trả lời báo chí Malaysia, Thủ tướng Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim khẳng định chính phủ Malaysia tôn trọng uy tín của FIFA nhưng sẽ không hành động chỉ dựa trên báo cáo của FIFA. Nếu FAM thực sự vi phạm, ông Anwar nói rõ: "Chắc chắn phải xử lý nghiêm". Nhưng chính phủ không bỏ qua quyền tự bảo vệ của tổ chức bóng đá quốc gia. FAM phải được phép tự bảo vệ trong quá trình điều tra.



