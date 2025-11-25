Sốc: Nhà báo từng tố cáo FAM vụ nhập tịch lậu bị tấn công, cảnh sát Malaysia điều tra khẩn cấp

Nhà báo Haresh Deol từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích FAM

Ông Haresh Deol là một trong những nhà báo danh tiếng của thể thao Malaysia, từng làm việc tại trang báo Malay Mail và cũng người sáng lập của trang TwentyTwo13. Kể từ tháng 6.2025, ông Haresh Deol đã thu hút sự chú ý lớn từ CĐV Malaysia khi liên tục lên tiếng, nhắc về lai lịch của những cầu thủ nhập tịch Malaysia. Chưa dừng lại ở đó, trong cuộc họp báo của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tổ chức ngày 17.10, ông Haresh Deol đã đặt ra nhiều câu hỏi về giấy tờ nhập tịch của 7 cầu thủ, khiến các quan chức của cơ quan này không thể trả lời.

Theo trang Metro, vào chiều 25.11, khi đang chuẩn bị bước lên xe ông Haresh Deol đã bất ngờ bị 2 người đàn ông lạ mặt tấn công. Họ liên tục đánh vào người ông Haresh Deol và đến khi phát hiện có máy quay đã vội vàng chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, nhà báo Haresh Deol đã tố cáo vụ việc với cảnh sát Malaysia.

“Vụ tấn công khiến ông Haresh Deol ngã xuống đường, nhưng điều đáng ngờ hơn là không có bất kỳ vật dụng cá nhân nào bị lấy đi, do đó làm dấy lên nghi vấn về động cơ thực sự của vụ việc. Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, ông Haresh Deol mang theo máy tính xách tay, điện thoại di động, ví, đồng hồ và chìa khóa xe, nhưng không có vật dụng nào bị những kẻ tấn công chạm vào”, trang Metro thông tin.

"Tôi rất muốn ngồi xuống và trò chuyện với những kẻ tấn công tôi. Có lẽ chỉ đơn giản là họ không hài lòng với những gì tôi đã nói hoặc viết", ông Haresh Deol nói với các phóng viên tại trụ sở cảnh sát Brickfields.

Nhà báo Haresh Deol Ảnh: FBNV

Việc nhà báo Haresh Deol bị tấn công ngay lập tức nhận được sự chú ý lớn từ truyền thông cũng như CĐV Malaysia. Kênh truyền hình Suara bình luận bất ngờ: “Hầu hết CĐV bóng đá Malaysia đều cho rằng nguyên nhân sự việc này bắt nguồn khi Haresh Deol đặt ra những câu hỏi nhạy cảm cho Phó chủ tịch FAM, Datuk S. Sivasundaram. Trong cuộc họp báo của FAM vào tháng trước, căng thẳng đã lên cao khi Haresh và một số nhà báo khác gây sức ép lên FAM liên quan đến 7 cầu thủ nhập tịch bị FIFA đình chỉ vì hành vi làm giả giấy tờ, lai lịch.

Cựu quan chức tố FAM được vận hành bằng ‘cuốn sách chiến lược bí mật’





Tranh cãi trở nên gay gắt khi ông Datuk S. Sivasundaram thừa nhận không thể xác định người gửi đơn khiếu nại lên FIFA. Ông Datuk S.Sivasundaram cho rằng FAM chỉ suy đoán do một cá nhân người Việt Nam thực hiện, chứ không có bằng chứng rõ ràng. Sự nhầm lẫn thực tế này đã khiến buổi họp báo lan truyền chóng mặt và bị người hâm mộ bóng đá trong nước chỉ trích nặng nề”.

Truyền thông Malaysia lo ngại các phóng viên sẽ gặp nguy hiểm khi đưa tin về vụ nhập tịch lậu ẢNH: NGỌC LINH

Cảnh sát Malaysia được yêu cầu điều tra ngay lập tức

Kênh Suara cũng cho rằng vụ việc ông Haresh Deol bị tấn công ngày hôm nay đã làm dấy lên những lo ngại mới về sự an toàn của các nhà báo khi cập nhật thông tin về vụ nhập tịch ở Malaysia: “Vụ việc Faisal Halim bị tấn công vẫn còn in đậm trong tâm trí người hâm mộ thể thao quốc gia. Nhưng giờ đây, lòng dũng cảm của Haresh khi đặt ra những câu hỏi không được một số bên chấp nhận đã khiến sự việc này xảy ra. Tính đến thời điểm này, tình trạng thương tích của Haresh vẫn chưa được công bố chi tiết. Cảnh sát dự kiến sẽ mở cuộc điều tra về vụ việc. FAM vẫn chưa đưa ra tuyên bố nào về vụ tấn công hoặc video họp báo đang lan truyền trên mạng xã hội”.

Ngay trong tối ngày 25.11, Chủ tịch Hiệp hội Nhà báo Thể thao Malaysia (SAM) Ismadi Abdul Manap đã lên án vụ tấn công nhắm vào nhà báo thể thao Haresh Deol. Đồng thời, ông Ismadi Abdul Manap cho biết SAM xem vụ việc là vô cùng nghiêm trọng và yêu cầu cơ quan cảnh sát Malaysia phải điều tra ngay lập tức.