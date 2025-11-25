Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Messi và Inter Miami nhận tin cực vui trước chung kết MLS Cup: Sáng cửa vô địch

Giang Lao
Giang Lao
25/11/2025 09:15 GMT+7

Đối thủ của Messi và Inter Miami trong trận chung kết khu vực miền Đông là New York City FC, với trận đấu diễn ra trên sân Chase lúc 6 giờ ngày 30.11. Nếu vô địch, ở chung kết MLS Cup, họ cũng được đấu trên sân nhà.

2 chức vô địch lớn chờ Messi và lần đầu cho Inter Miami

Cơ hội để MessiInter Miami lần đầu tiên đăng quang ngôi vô địch khu vực miền Đông ở giai đoạn play-off MLS (giải bóng đá nhà nghề Mỹ) đang trở nên cực kỳ sáng sủa. 

Đó là đối thủ New York City FC đã gây sốc khi đánh bại Philadelphia Union với tỷ số 1-0 ngày 24.11, để vào chung kết với Inter Miami. Philadelphia Union là đội cực mạnh và vô địch Supporters' Shield (vòng đấu tính điểm). Việc đội này nhận thất bại cay đắng đã mở đường cho Messi và Inter Miami lên ngôi.

Messi và Inter Miami nhận tin cực vui trước chung kết MLS Cup: Sáng cửa vô địch - Ảnh 1.

Messi có cơ hội đoạt thêm 2 chức vô địch trong vòng 2 tuần tới đây, gồm vô địch khu vực miền Đông và MLS Cup. Bên cạnh là danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải năm thứ 2 liên tiếp

Ảnh: Reuters

Trước đó, Messi đã dẫn dắt Inter Miami đánh bại FC Cincinnati với tỷ số tới 4-0 ngay trên sân khách cùng ngày 24.11. Qua đó, hai đội dẫn đầu bảng xếp hạng toàn giải MLS là Philadelphia Union và FC Cincinnati đều chính thức bị loại ra khỏi cuộc chơi ở vòng play-off. 

Inter Miami xếp thứ 3 sẽ nắm mọi ưu thế, khi tiến vào trận chung kết khu vực và chung kết MLS Cup đều được đấu sân nhà, nhờ thứ hạng xếp cao hơn các đội còn lại.

Messi và Inter Miami tiếp New York City FC trên sân nhà Chase lúc 6 giờ ngày 30.11 (giờ Việt Nam), với sức nóng đã tăng nhiệt đáng kể. Trong đó, giá vé đang được bán dao động từ 157 USD (hơn 4 triệu đồng) đến 389 USD (hơn 10 triệu đồng) và chưa bao gồm thuế, theo nhà báo Jose Armando của kênh Deporte Total USA. 

Bất kể giá vé khá cao, nhưng sức chứa 21.550 chỗ ngồi trên sân Chase chắc chắn sẽ không còn chỗ trống, vì đây là trận đấu lịch sử của Inter Miami. Giới CĐV đội bóng này đang ùn ùn mua vé đến xem và ủng hộ đội nhà.

CĐV Inter Miami rất kỳ vọng và đặt niềm tin vào Messi tiếp tục phong độ chói sáng hiện nay, giúp đội nhà giành ngôi vô địch khu vực miền Đông, trước khi tiến vào trận chung kết MLS Cup, để hoàn tất cú đúp vô địch ấp ủ lâu nay.

Messi và Inter Miami nhận tin cực vui trước chung kết MLS Cup: Sáng cửa vô địch - Ảnh 2.

Messi rực sáng, đã ghi đến 6 bàn và có 4 kiến tạo chỉ riêng 4 trận ở vòng play-off MLS Cup

Ảnh: Reuters

Ở mùa giải thường niên 2025, Inter Miami từng hòa New York City FC tỷ số 2-2 ngay sân nhà ngày mở màn mùa giải, nhưng thắng lại với tỷ số tới 4-0 ở cuộc gặp sân khách ngày 25.9, trong đó Messi ghi 1 cú đúp và Suarez góp 1 bàn. 

Đây được xem là đối thủ dễ nhằn, để Messi và đồng đội tận dụng mọi ưu thế gồm sân nhà, phong độ và lực lượng tốt hơn, qua đó giành chiến thắng thuyết phục để đăng quang ngôi vô địch.

Nếu vô địch khu vực miền Đông trước đối thủ New York City FC, Messi và Inter Miami sẽ chờ gặp đối thủ hứa hẹn ở trận chung kết MLS Cup là Vancouver Whitecaps FC của danh thủ người Đức Thomas Muller. 

Vancouver Whitecaps FC hiện vào chung kết khu vực miền Tây, chờ gặp 1 trong 2 đối thủ là San Diego FC hoặc Minnesota United FC (thi đấu lúc 10 giờ ngày 25.11).

Trong 3 đội ở khu vực miền Tây này, nếu vô địch và vào chung kết MLS Cup, trường hợp gặp Inter Miami, họ đều không thể được đấu sân nhà, do có thứ hạng xếp thấp hơn đối thủ trên bảng xếp hạng tổng MLS 2025. Trận chung kết MLS Cup sẽ diễn ra ngày 7.12 (giờ Việt Nam).

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

