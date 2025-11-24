FAM sốc lớn vì hàng loạt nhà tài trợ buông tay: Không ai muốn đứng cạnh ‘kẻ’ bị FIFA phạt nặng

Theo nhà báo Shaiful Shamsudin, Bank Islam là một trong những tài trợ chính của FAM trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, vào giữa tuần, các cổ đông của Bank Islam đã bất ngờ có cuộc họp, chuẩn bị các thủ tục để rút lui, kết thúc việc hợp tác chiến lược với FAM. Ông Shaiful Shamsudin cũng cho biết thêm, nguyên nhân chính của sự rút lui đến từ việc FAM nhận án phạt từ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) vì nhập tịch sai thủ tục 7 cầu thủ. Các cổ đông của Bank Islam đánh giá, nếu tiếp tục hợp tác với FAM, hình ảnh và uy tín của họ cũng sẽ bị ảnh hưởng trong mắt dư luận quốc tế.

Không ai muốn xuất hiện cạnh cơ quan bị FIFA kết tội

Nhà báo Shaiful Shamsudin đánh giá, việc Bank Islam kết thúc hợp tác chiến lược vào thời điểm này sẽ là cú sốc lớn với nhiều hoạt động của FAM. Trong hơn 12 năm qua, Bank Islam đóng góp tích cực về mặt tài chính, góp phần hướng đến việc tạo ra một cấu trúc bóng đá toàn diện như đào tạo trẻ, đào tạo HLV và cán bộ kỹ thuật của FAM. Vào tháng 7.2025, đôi bên vừa hoàn tất các thủ tục gia hạn hợp tác lần thứ 5. Dù vậy, chỉ hơn 4 tháng sau, ký kết đã nhanh chóng kết thúc.

Bank Islam và FAM vừa ký gia hạn hợp tháng vào tháng 7.2025. Tuy nhiên, hiện logo của thương hiệu này đã không còn xuất hiện trên trang web của FAM. ẢNH: FAM

“Một bài đánh giá của Nadi Arena phát hiện ra rằng logo của tổ chức ngân hàng này đã bị mất khỏi bảng quảng cáo điện tử trong trận đấu vòng loại Asian Cup giữa Malaysia và Nepal tại SVĐ quốc gia Bukit Jalil vào thứ ba tuần trước (18.11). Trùng hợp thay, cũng chính vào ngày này, FIFA đã gửi văn bản xử phạt chính thức dài 64 trang, công bố hàng loạt sai phạm của FAM. Ngay trong ngày hôm đó, Bank Islam đã phải hành động. Hiện nay, logo của ngân hàng cũng hoàn toàn biến mất trên trang web chính thức của FAM”, kênh Astro Arena bình luận.

Khi được kênh Astro Arena phỏng vấn, Giáo sư thỉnh giảng của Đại học Malaya, Sayf Ismail mô tả động thái của Bank Islam là hoàn toàn hợp lý, nhằm bảo vệ hình ảnh và danh tiếng.

Ông Sayf Ismail chia sẻ: “Bank Islam là một công ty đại và được niêm yết (PLC) trên Sở giao dịch chứng khoán Bursa (Malaysia). Họ bị ràng buộc bởi quản trị doanh nghiệp và phong trào môi trường, xã hội và quản trị (ESG) và vì thế phải hành động vì điều tốt đẹp. Tuy nhiên, vào ngày 18.11, Bộ quy tắc đạo đức FIFA đã chỉ ra mọi hình thức gian lận đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến FAM, xác định cơ quan đứng đầu bóng đá Malaysia đã vi phạm. Tất nhiên, chẳng ai muốn hình ảnh của mình lại xuất hiện cạnh cơ quan đã bị FIFA kết tội cả”.

“Dựa trên kinh nghiệm của tôi, có một điều khoản cho phép các nhà tài trợ rút lui trong những trường hợp nghiêm trọng, về cơ bản là khi một trong các bên có lỗi", ông Sayf Ismail nói thêm.

Vụ nhập tịch lậu đang khiến FAM gánh chịu những hậu quả nặng nề ẢNH: NGỌC LINH

"Các nhà tài trợ chính khác cũng đang tìm kiếm các điều khoản rút lui"

Chỉ trong khoảng 1 tuần, FAM đã phải nhận những tin xấu về vấn đề tài chính. Trước Bank Islam, vào ngày 20.11, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) cho biết sẽ không có thêm bất kỳ khoản tiền nào được chuyển cho đội tuyển quốc gia nước này cho đến khi niềm tin vào FAM được khôi phục. Dù vậy, theo chuyên gia bóng đá Piang Shanky, mọi thứ vẫn chưa kết thúc với FAM khi khả năng các nhà tài trợ chính khác cũng sẽ tính đến việc ngừng hợp tác.

Ông Piang Shanky nhận định: “Hãy tưởng tượng thương hiệu của bạn bị đặt trong một khung hình với những từ ngữ xúc phạm và những thông điệp về gian lận, mất phẩm giá. Bất kỳ thương hiệu nào cũng chắc chắn không muốn bị "gắn mác" gian lận và phản bội đất nước. Hơn nữa, nó còn liên quan đến một vụ bê bối quốc tế. Đây chính là điều mà Malaysia Airlines, Astro và nhiều thương hiệu khác là đối tác của FAM đang trải qua. Những hợp tác tốn kém hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu ringgit, cuối cùng sẽ gắn liền với một hình ảnh rất tiêu cực.

Vì thế, tôi có thể nói rằng trong tương lai gần, nhiều đối tác của FAM sẽ tìm kiếm các điều khoản rút lui để thoát khỏi quan hệ đối tác, nhằm hạn chế tối đa những tiêu cực mà doanh nghiệp, tổ chức họ phải nhận. Sau án phạt nặng của FIFA, chắc chắn FAM sẽ phải chịu thêm những cú sốc lớn về tài chính”.