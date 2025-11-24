Theo báo New Straits Times, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với những nghi vấn nghiêm trọng khi các cựu quan chức cáo buộc cơ quan này đang điều hành với một 'cuốn sách chiến lược bí mật'. Theo các cựu quan chức này, những quy định này không được công khai, cho phép ban điều hành của FAM thay đổi các quy tắc mà không cần sự giám sát từ công chúng hay cơ quan chức năng. Cựu trưởng bộ phận marketing của FAM, ông Sayf Ismail, cho biết rằng FAM đã hoạt động dựa trên một bộ quy định tổ chức chưa được công khai, mà theo ông, bộ quy tắc này cho phép ban điều hành thay đổi các điều khoản mà không cần sự giám sát.

Cuộc điều tra của FIFA đã khiến nhiều góc khuất của FAM bị phơi bày

Ông Sayf nói rằng bộ quy định này vừa được cập nhật và có những điều khoản không có trong các điều lệ công khai. Ông đã cố gắng tìm bản sao, nhưng không có trên trang web và không ai chịu chia sẻ. Các đơn vị trực thuộc sẽ tham gia đại hội mà không hề biết đầy đủ về bộ quy tắc này. Ông nhấn mạnh rằng nếu Đại hội này muốn có uy tín, bộ quy định này phải được công khai.

Cựu quan chức tố FAM được vận hành bằng ‘cuốn sách chiến lược bí mật’

Ông Sayf cho rằng vấn đề này lớn hơn rất nhiều so với các tài liệu chưa được công bố. Ông nhận định rằng bóng đá Malaysia đang ở thời điểm khó khăn nhất và FAM cần phải đối mặt với trách nhiệm thực sự, cũng như các tiêu chuẩn quản trị hiện đại.

Ông nhận định rằng FAM quản lý môn thể thao số một của Malaysia và nhận tiền từ công quỹ, nên nó phải được điều hành như một công ty niêm yết công khai. Điều này có nghĩa là phải có báo cáo tài chính đầy đủ, công khai tiền lương của các thành viên ban điều hành và có sự phân bổ minh bạch về cách sử dụng tiền thuế của người dân.

Muốn cải tổ FAM thì phải minh bạch về cách vận hành

Ông Sayf kêu gọi cải cách toàn diện các điều lệ của FAM, cho rằng hệ thống hiện tại chỉ được kiểm soát bởi 20 đơn vị, khiến cộng đồng bóng đá rộng lớn bị loại bỏ khỏi các quyết định quan trọng. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc bầu cử nên bao gồm nhiều đối tượng và các vai trò phải được xác định rõ ràng.

FAM sắp đón "sinh nhật" 100 tuổi trong hỗn loạn ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, ông cáo buộc FAM đã gia tăng quyền kiểm soát và không thực hiện cải cách sau bê bối gian lận giấy tờ gần đây. Ông cũng chỉ trích FAM sử dụng chiêu trò PR để đánh lạc hướng sự giám sát, đồng thời yêu cầu bộ quy định bí mật được công khai hoặc hủy bỏ, vì không thể tồn tại như một cuốn sách quy tắc điều hành một tổ chức vì lợi ích công cộng.

Ông cảm thán rằng những người chịu đựng không phải là các quan chức mà là hàng nghìn cầu thủ trẻ, những người có ước mơ phụ thuộc vào một hệ thống không hoạt động vì họ.