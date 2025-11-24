Cựu quan chức FAM tố bóng đá Malaysia bị vận hành bởi các quy tắc ngầm: FIFA phải ngăn chặn

Bộ máy của FAM được vận hành bởi bộ quy định bí mật?

Theo các cựu quan chức này, những quy định này không được công khai, cho phép ban điều hành của FAM thay đổi các quy tắc mà không cần sự giám sát từ công chúng hay cơ quan chức năng.

Cựu trưởng bộ phận marketing của FAM, ông Sayf Ismail, cho biết rằng FAM đã hoạt động dựa trên một bộ quy định tổ chức chưa được công khai, mà theo ông, bộ quy tắc này cho phép ban điều hành thay đổi các điều khoản mà không cần sự giám sát.

Cuộc điều tra của FIFA đã khiến nhiều góc khuất của FAM bị phơi bày ẢNH: REUTERS

“Bộ quy định này vừa được cập nhật và có những điều khoản không có trong các điều lệ công khai. Tôi đã cố gắng tìm bản sao, nhưng nó không có trên trang web và không ai chịu chia sẻ. Các đơn vị trực thuộc sẽ tham gia đại hội mà không hề biết đầy đủ về bộ quy tắc này. Nếu Đại hội này muốn có uy tín, bộ quy định này phải được công khai".

Ông Sayf cho rằng vấn đề này lớn hơn rất nhiều so với các tài liệu chưa được công bố. Ông nhận định rằng bóng đá Malaysia đang ở thời điểm khó khăn nhất và FAM cần phải đối mặt với trách nhiệm thực sự, cũng như các tiêu chuẩn quản trị hiện đại.

“FAM quản lý môn thể thao số một của Malaysia và nhận tiền từ công quỹ. Nó nên được điều hành như một công ty niêm yết công khai. Điều đó có nghĩa là phải có báo cáo tài chính đầy đủ, công khai tiền lương của các thành viên ban điều hành, và một sự phân bổ minh bạch về cách sử dụng tiền thuế của người dân - tiền đi đâu và ở mức nào", ông nói.

Muốn cải tổ FAM thì phải minh bạch về cách vận hành

Ông Sayf kêu gọi cải cách toàn diện các điều lệ của FAM, cho rằng hệ thống hiện tại chỉ được kiểm soát bởi 20 đơn vị, khiến cộng đồng bóng đá rộng lớn bị loại bỏ khỏi các quyết định quan trọng. Ông nhấn mạnh rằng các cuộc bầu cử nên bao gồm nhiều đối tượng và các vai trò phải được xác định rõ ràng.

Tuy nhiên, ông cáo buộc FAM đã gia tăng quyền kiểm soát và không thực hiện cải cách sau bê bối gian lận giấy tờ gần đây. Ông cũng chỉ trích FAM sử dụng chiêu trò PR để đánh lạc hướng sự giám sát, đồng thời yêu cầu bộ quy định bí mật được công khai hoặc hủy bỏ, vì không thể tồn tại như một cuốn sách quy tắc điều hành một tổ chức vì lợi ích công cộng.

“Những người chịu đựng không phải là các quan chức mà là hàng nghìn cầu thủ trẻ, những người có ước mơ phụ thuộc vào một hệ thống không hoạt động vì họ", ông cảm thán.

FIFA sẽ điều tra trách nhiệm cá nhân trong bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia

Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia gốc Hoa (MCFA), Datuk Jeffrey Low, cũng bày tỏ mối quan ngại tương tự.

Tờ Timesport đã đưa tin ông Jeffrey đã rất tức giận khi phát hiện một mẫu đề cử được nộp dưới tên ông mà không có sự đồng ý của ông.

Ông gọi đó là một "thỏa thuận cửa sau" và đã rút lại mẫu đơn đồng thời cảnh báo rằng các đơn vị sẽ không dễ dàng bị thao túng.

Khi đại hội của FAM và ngày kỷ niệm 100 năm thành lập đang đến gần, câu hỏi trung tâm vẫn là: Bóng đá Malaysia liệu có tiếp tục bị điều hành bởi những quy tắc ngầm?