Ngân hàng Nhà nước đề nghị bỏ hỗ trợ hộ gia đình vay làm điện mặt trời

Lý do, Ngân hàng Nhà nước giải thích, hộ gia đình lắp đặt hệ thống điện mặt trời không thuộc đối tượng đáp ứng nhu cầu vốn phù hợp quy định tại Thông tư 39/2016.

Ngoài ra, theo quy định tại luật Các tổ chức tín dụng, ngân hàng và khách hàng thỏa thuận về lãi vay theo cung cầu, nhu cầu vay vốn và mức độ tín nhiệm khách hàng. Việc tham chiếu lãi suất quy định tại Thông tư và Quyết định Thủ tướng Chính phủ có thể phát sinh khó khăn khi Ngân hàng Nhà nước ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Thông tư 39/2016.

Ngân hàng Nhà nước cũng lưu ý về nguồn kinh phí hỗ trợ (hỗ trợ đầu tư, lãi suất vay thương mại) được cân đối trong nguồn chi đầu tư phát triển của ngân sách địa phương. "Tuy nhiên, qua theo dõi, Ngân hàng Nhà nước xét thấy hình thức hỗ trợ lãi suất qua ngân hàng thương mại từ nguồn ngân sách nhà nước phát sinh nhiều khó khăn, bất cập, không phải là phương thức phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ khách hàng. Trong khi đó, với mức hỗ trợ lãi suất như quy định tại khoản 2, điều 4 và các thủ tục để nhận hỗ trợ lãi suất cùng công tác thanh tra, kiểm tra sẽ dẫn đến tâm lý e ngại của khách hàng", Ngân hàng Nhà nước nêu quan điểm.

Ngoài ra, cơ quan này cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cơ sở đưa ra mức đề xuất hỗ trợ và đánh giá tác động của chính sách đến nguồn lực của địa phương để triển khai; nghiên cứu các hình thức khác, như hỗ trợ qua doanh nghiệp kinh doanh, lắp đặt tấm pin, hỗ trợ chi phí kiểm định, hoặc cơ chế khuyến khích bán phần điện dư lên lưới điện...; rà soát lại các chính sách hỗ trợ lắp điện mặt trời hiện nay đang triển khai, áp dụng để đưa ra hình thức hỗ trợ phù hợp, hiệu quả trong thực tiễn triển khai.



Bộ Công thương ước tính, nếu mỗi hộ dân lắp đặt trung bình 3kWp, lượng điện sản xuất hàng năm có thể lên đến trên 50 tỉ kWh, tương đương 16% nhu cầu điện của cả nước năm 2024 ẢNH: NG.NGA

Trong Dự thảo mới nhất, Bộ Công thương cho biết việc hỗ trợ tài chính nhằm thúc đẩy phát triển điện mặt trời hộ gia đình và hoàn toàn phù hợp quy định tại điều 5 và 8 của Thông tư quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (được hợp nhất tại Văn bản 21 ngày 16.7.2024 của Ngân hàng Nhà nước, gọi tắt là Thông tư 39/2026).

Ngoài ra, Bộ Công thương cho rằng, việc đề xuất hỗ trợ căn cứ theo luật Điện lực và nhằm thực hiện mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 50% hộ dân lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu đã được Chính phủ phê duyệt tại Quy hoạch điện 8 điều chỉnh.





