FIFA 'hiệp đồng tác chiến' với cơ quan hình sự của 4 nước, tìm chủ mưu vụ gian lận nhập tịch

Theo đánh giá của ông Datuk Seri Ridzuan Sheikh Ahmad, hậu quả này có thể đến sau tuyên bố mới nhất của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) trong văn bản xử phạt chính thức, gửi đến FAM ngày 18.11. Theo FIFA, vụ nhập tịch lậu 7 cầu thủ của Malaysia có những dấu hiệu cấu thành tội phạm hình sự, cần mở rộng điều tra. Hiện Ban thư ký của FIFA đã nhận được lệnh, bắt đầu làm việc. Đồng thời, FIFA cho biết đã phối hợp với các cơ quan hình sự tại Brazil, Argentina, Hà Lan, Tây Ban Nha và Malaysia nhằm tìm ra chủ mưu đứng sau.

Ông Datuk Seri Ridzuan Sheikh Ahmad chia sẻ: “FIFA nhấn mạnh, việc làm giả tài liệu được coi là hành vi phạm tội ở 5 quốc gia đã nêu tên. Dù cảnh sát Malaysia tiếp tục trả lời không tìm thấy gì nhưng nếu 4 quốc gia còn lại chỉ ra được những bằng chứng cho những hành vi vi phạm thì đó sẽ là nỗi sỉ nhục rất lớn của chúng ta. Tỷ số khi đó là 4-1. Ngay cả trong bóng đá, kết quả đó cũng cho thấy Malaysia đã thua".

FIFA quyết định mở rộng điều tra vụ nhập tịch lậu của Malaysia ẢNH: NGỌC LINH

Trang Malaysiakini cho biết, cảnh sát nước này đã chính thức mở lại cuộc điều tra về vụ việc làm giả giấy tờ 7 cầu thủ nhập tịch của FAM. Cùng thời điểm, nhân chứng quan trọng của vụ việc là Tổng thư ký Liên minh Nhân quyền Malaysia (URIMAI), ông Satees Muniandy cũng nhận được cuộc gọi từ một cảnh sát ở TP.Petaling Jaya, yêu cầu cung cấp thêm một số giấy tờ và lời khai.

Ông Datuk Seri Ridzuan Sheikh Ahmad đánh giá, những động thái trên của cơ quan điều tra Malaysia đã khiến các quan chức FAM rơi vào tình cảnh hỗn loạn. Hiện FAM vẫn đang cố gắng “giãy giụa”, trả lời cho câu hỏi: ai là kẻ chủ mưu thực sự chịu trách nhiệm cho việc làm giả các tài liệu này?

"Ai cũng có thể mắc lỗi và FAM phải thừa nhận rằng các quan chức của cơ quan này đã sai sót. Vì vậy, FAM hãy chấp nhận hình phạt, thay vì cứng đầu. Malaysia không thể chống lại FIFA, vì đôi tay của họ to hơn. FIFA có quyền truy cập dữ liệu ở khắp mọi nơi. Nếu FAM vẫn đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài thể thao thế giới (CAS), Malaysia sẽ càng xấu hổ hơn. Nghiêm trọng hơn, trong mắt bạn bè quốc tế, Malaysia trở thành trò cười. Những hình phạt tiếp theo mà FIFA ban hành sẽ khiến FAM tơi tả”, ông Datuk Seri Ridzuan Sheikh Ahmad nhấn mạnh.

Hai nhà môi giới FIFA nhắc tên đều rất có tiếng ở Nam Mỹ

Trong văn bản FIFA gửi FAM ngày 18.11, 2 nhà môi giới Frederico Moraes và Nicolas Puppo cũng bất ngờ được nhắc tên. Theo FIFA, đây là những cá nhân có liên quan đến vụ nhập tịch lậu và cảnh sát cần phải làm rõ vai trò của họ. Ngay lập tức, danh tính của Frederico Moraes và Nicolas Puppo nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV Malaysia vì trước đây họ chưa từng lộ mặt ở Đông Nam Á.

Người đại diện của Joao Figueiredo (14) vừa bị FIFA nhắc tên trong văn bản xử phạt chính thức ẢNH: NGỌC LINH

Theo trang Kosmos, đây là 2 nhân vật rất có tiếng trong các hoạt động liên quan đến bóng đá ở Nam Mỹ. Nhân vật đầu tiên là ông Frederico Moraes hiện đang là Giám đốc điều hành của Công ty Pro Manager Sports & Marketing. Hiện Frederico Moraes cũng chính là người đại diện của những cầu thủ nổi bật tại châu Âu, khoác áo đội tuyển Brazil là Joao Pedro (Chelsea), Savinho (Man City). Ngoài ra, tiền đạo nhập tịch Malaysia vừa nhận án phạt từ FIFA là Joao Figueiredo, cũng do Frederico Moraes làm người đại diện.

Trong khi đó, Nicolas Puppo đang làm việc tại công ty Elite Sports Management. Dù không nổi bật bằng công ty của ông Frederico Moraes nhưng Elite Sports Management cũng hoạt động đầy tích cực ở Nam Mỹ, đại diện cho nhiều cầu thủ của Argentina, Venezuela, Colombia và Chile.