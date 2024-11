Ông Trump kiện Đài CBS News, đòi bồi thường 10 tỉ USD

The Hill ngày 31.10 đưa tin theo đơn kiện được gửi lên tòa án quận tại bang Texas cùng ngày, ông Trump đòi Đài CBS News bồi thường 10 tỉ USD, với cáo buộc có hành vi liên quan bầu cử và can thiệp đến cử tri bất hợp pháp, thông qua lừa gạt và bóp méo tin tức đáng kể. Vụ kiện liên quan buổi phỏng vấn của Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris trên chương trình "60 Minutes" do CBS News sản xuất.

Đơn kiện nêu rằng nhà đài đã biên tập để che đậy phần trả lời “lẫn lộn” của bà Harris khi đề cập xung đột tại Gaza, không đưa phần đó vào chương trình phát sóng truyền hình ngày 7.10 mà tách thành đoạn nhỏ để đăng lên nền tảng trực tuyến.

Ông Donald Trump vận động tại bang Nevada ngày 31.10 ẢNH: REUTERS

Phản hồi trước đơn kiện, người phát ngôn CBS News ngày 31.10 khẳng định: “Những tuyên bố liên tục của cựu Tổng thống Trump chống lại 60 Minutes là sai sự thật. Vụ kiện mà ông Trump đệ trình hoàn toàn vô căn cứ và chúng tôi sẽ phản đối mạnh mẽ".

Theo The Hill, các đài truyền hình vẫn thường biên tập các phần phỏng vấn trước khi phát sóng để đảm bảo thời lượng, tính rõ ràng và chính xác.

Hồi đầu tháng 10, ông Trump đã để ngỏ việc kiện CBS News, nói rằng đài này "nên bị tước giấy phép và dừng chương trình 60 Minutes". Đây là một trong số những hãng truyền thông mà cựu tổng thống dọa sẽ tước giấy phép nếu tái đắc cử.

Trong những năm bầu cử, chương trình 60 Minutes thường có những tập phát sóng đặc biệt, phỏng vấn các ứng viên. CBS News cho biết ông Trump ban đầu đã đồng ý tham gia phỏng vấn chương trình năm nay nhưng sau đó rút lại. Trong chương trình hồi năm 2020, ông Trump đã bỏ ngang buổi phỏng vấn.