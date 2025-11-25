Thông điệp bí ẩn của nhân vật ủng hộ FAM kiện FIFA: Thừa nhận thất bại, nhưng…

Bóng đá Malaysia chìm sâu vào khủng hoảng, FAM im lặng trước vụ kiện FIFA ra CAS

Diễn biến vụ bê bối nhập tịch "lậu" của bóng đá Malaysia mỗi lúc càng khủng hoảng, với những tiết lộ mới gây sốc hơn như nội bộ FAM (Liên đoàn Bóng đá Malaysia) đã có một bộ "quy tắc ngầm" trước cuộc bầu cử chủ tịch mới ấn định vào tháng 3.2026.

Nhà tài trợ chính và rất lớn của cơ quan này, Bank Islam, được cho cũng đã rút lui. Hiện logo của Bank Islam cũng biến mất trên trang web chính thức của FAM, càng củng cố thêm những tin đồn, theo kênh Stadium Astro.

Bóng đá Malaysia trước bờ vực sụp đổ sau quyết định kỷ luật của FIFA. Dư luận kêu gọi FAM nên chấp nhận án phạt, nhận thức đầy đủ và hối hận, đừng ngoan cố! Ảnh: Ngọc Linh

Cùng lúc đó, khả năng FAM xem xét các chi tiết từ Ủy ban Phúc thẩm FIFA (trả lời từ ngày 18.11) với hạn chót đến ngày 8.12, để cơ quan này quyết định có theo kiện vụ việc nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại của mình ra Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) hay không.

Cho đến nay (ngày 25.11), FAM vẫn hoàn toàn im lặng. Những gì được biết cho đến lúc này là qua công bố của quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi (từ ngày 18.11), cơ quan này sẽ xem xét để đưa vụ việc ra CAS. Nhưng lại vấp phải làn sóng chỉ trích kịch liệt từ dư luận Malaysia, đòi FAM phải bỏ cuộc, chấp nhận án phạt của FIFA, vì không có bất cứ lý lẽ nào để thay đổi bản chất vấn đề và những sai phạm quá rõ, cực kỳ chi tiết được FIFA công bố trong bản báo cáo dài 63 trang.

Cũng trong các văn bản của FIFA, chỉ ra yếu tố quan trọng là FAM đang bao che cho những người phải chịu trách nhiệm về vấn đề này (nhập tịch "lậu"), không có hành động trừng phạt những cá nhân chịu trách nhiệm, cố tình che đậy và sai phạm có hệ thống…

Điều này đã tạo nên làn sóng phản ứng dữ dội của người hâm mộ bóng đá Malaysia, trong đó có không ít người chỉ đích danh ông Tunku Ismail, ông chủ CLB Johor Darul Ta'zim, đứng sau toàn bộ sự việc. CLB Johor Darul Ta'zim của ông Tunku Ismail cũng là đội đã sở hữu đến 3 trong 7 cầu thủ nhập tịch "lậu" bị phanh phui của bóng đá Malaysia, càng củng cố hơn cáo buộc này.

Ai đứng sau vụ bê bối bóng đá Malaysia?

Ông Tunku Ismail cũng được Rob Friend, Giám đốc điều hành (CEO) đội tuyển Malaysia mô tả "là nhân vật đóng vai trò trung tâm với tư cách là người khởi xướng một dự án cải cách lớn cho đội tuyển Malaysia (nhập tịch cầu thủ)".

Ngày 25.10, ông Tunku Ismail tổ chức một cuộc họp báo riêng, đã phần nào thừa nhận vai trò của mình, nhưng khẳng định ông chỉ là người có chủ trương và ủng hộ FAM trong việc nhập tịch cầu thủ để tăng sức mạnh cho đội tuyển Malaysia.

Nhân vật chủ chốt vụ bê bối nhập tịch 'lậu' cầu thủ Malaysia hiện vẫn được FAM bao che để chối bỏ trách nhiệm? Ảnh: Ngọc Linh

Việc kiểm tra giấy tờ và nguồn gốc cầu thủ (có gốc gác Malaysia và hợp lệ hay không), đều do các nhà đại diện hoặc quan chức FAM thực hiện. Ông cũng khẳng định: "Đây không phải thất bại, mà là một sự cố".

Mặc dù vậy, những diễn biến tiếp theo sau khi FIFA công bố mọi chi tiết của vụ bê bối nhập tịch bóng đá Malaysia, ông Tunku Ismail đã bị không ít cáo buộc là người đứng sau đạo diễn toàn bộ sự việc, nhưng không bao giờ phải nhận trách nhiệm.

Phản ứng lại những cáo buộc này, ông Tunku Ismail vừa đăng một thông điệp đầy ẩn ý trên trang cá nhân mạng xã hội Instagram với tuyên bố: "Thậm chí nếu tôi thất bại, thì tôi vẫn là người chiến thắng". Trang Harian Metro đã đăng lại thông điệp này từ ông Tunku Ismail ngày 25.11.

Cũng trên trang Harian Metro trích đăng lại thông điệp của ông Tunku Ismail, rằng: "Nhiều người hỏi làm thế nào tôi giữ được bình tĩnh. Câu trả lời của tôi là, điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Tôi không lo lắng về bất cứ điều gì. Tôi có những nguyên tắc và ưu tiên riêng, quan trọng hơn nhiều so với việc mọi người nói nhảm nhí".

Theo Harian Metro, đây là thông điệp ông Tunku Ismail muốn đáp trả lại những bình luận nhắm vào ông, giữa nhiều vấn đề nổi cộm gần đây, trong đó có vụ việc khủng hoảng của bóng đá Malaysia. Ông cũng khẳng định, mình chưa bao giờ nao núng trước áp lực hay sự công kích từ bất kỳ phía nào.

Trong khi đó, việc FAM có theo kiện FIFA ra CAS hay không, hiện nay được cho là cũng sẽ phụ thuộc vào ý định của ông Tunku Ismail, người đã tuyên bố sẵn sàng chi tiền cá nhân của mình cho cơ quan bóng đá Malaysia theo kiện để đòi công bằng.

Tuy nhiên, dư luận, giới luật sư thể thao và các chuyên gia pháp lý nước này, đều cho rằng: "FAM theo kiện ra CAS chỉ nhận thêm một thất bại nhục nhã nữa, vì vô vọng và không có bất cứ lý lẽ nào để theo kiện. Những chứng cứ và lập luận của FIFA về vụ việc quá chặt chẽ và không có bất cứ khe hở nào".