Nhà báo Malaysia bị tấn công vì chỉ trích nhập tịch lậu, FAM dính nghi ngờ sau phản ứng cực lạ

Văn Trình
Văn Trình
26/11/2025 16:48 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) tiếp tục khiến CĐV nước này chú ý khi có những hành động lạ liên quan đến vụ việc nhà báo Haresh Deol bị tấn công.

FAM tuyên bố không liên quan nhưng hiện đã xóa tất cả bài đăng trên mọi nền tảng

Trong thời gian qua, ông Haresh Deol là một trong những nhà báo chỉ trích FAM nặng nề nhất vì để xảy ra vụ nhập tịch lậu, dẫn đến án phạt của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA). Vì thế, khi ông Haresh Deol bị tấn công, kênh truyền hình Suara đánh giá vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại mới về sự an toàn của các nhà báo khi cập nhật thông tin về vụ việc này.

Ngay trong sáng 26.11, FAM đã chính thức có bài đăng trên trang Facebook, phủ nhận việc có liên quan đến vụ tấn công này. Đồng thời, quyền chủ tịch Datuk Yusoff Mahadi cho biết vụ việc là không thể chấp nhận được và đi ngược lại các giá trị mà FAM muốn xây dựng trong bóng đá Malaysia.

"FAM lên án mạnh mẽ mọi hình thức bạo lực hoặc đe dọa bạo lực đối với bất kỳ cá nhân nào, bao gồm cả các nhà báo đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái thể thao quốc gia. FAM cũng muốn nhấn mạnh rằng bất kỳ hành vi hung hăng hoặc cố ý cản trở nhiệm vụ chuyên môn của các nhà báo đều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Chúng không phản ánh tinh thần thể thao và các giá trị liêm chính mà FAM theo đuổi”, ông Datuk Yusoff Mahadi bày tỏ.

Nhà báo Malaysia bị tấn công vì chỉ trích nhập tịch lậu, FAM dính nghi ngờ sau phản ứng cực lạ- Ảnh 1.

FAM tuyên bố không liên quan và lên án mạnh mẽ hành động tấn công nhà báo Haresh Deol

ẢNH: REUTERS

Thay mặt FAM, ông Datuk Yusoff Mahadi cũng kêu gọi chính quyền Malaysia tiến hành một cuộc điều tra để xác định thủ phạm.

"Chúng tôi hy vọng chính quyền sẽ tiến hành một cuộc điều tra toàn diện, đưa những kẻ có hành động bạo lực phải chịu trách nhiệm trước công lý", ông Datuk Yusoff Mahadi nói thêm.

Những tuyên bố trên của FAM tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ CĐV cũng như truyền thông Malaysia. Ngay lập tức, lời của ông Datuk Yusoff Mahadi cũng được trích dẫn trong nhiều bài báo tại nước này. Dù vậy, điều bất ngờ hơn đã xảy ra khi chỉ ít giờ sau, bài đăng trên đã không còn xuất hiện trên bất kỳ nền tảng mạng xã hội nào của FAM. Đồng thời, trên trang web chính thức của FAM cũng không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến tuyên bố của ông Datuk Yusoff Mahadi.

Nhà báo Malaysia bị tấn công vì chỉ trích nhập tịch lậu, FAM dính nghi ngờ sau phản ứng cực lạ- Ảnh 2.

Những tuyên bố của ông Datuk Yusoff Mahadi hiện không còn xuất hiện trên các nền tảng của FAM

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM

Liên quan đến vụ việc nhà báo Haresh Deol bị tấn công, trưa ngày 26.11, cảnh sát trưởng Brickfields, Hoo Chang Hook cho biết đã bắt được nghi phạm đầu tiên. Ông Hoo Chang Hook tiết lộ, động cơ của vụ tấn công nhà báo thể thao Haresh Deol có thể xuất phát từ những vấn đề cá nhân và cần phải được điều tra làm rõ.

Ông Hoo Chang Hook chia sẻ: "Động cơ của vụ tấn công cho đến nay chủ yếu là vấn đề cá nhân. Vụ việc vẫn đang được điều tra. Vì thế công chúng Malaysia hiện được yêu cầu không suy đoán cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất".

Tối 25.11, truyền thông lẫn CĐV Malaysia đều phản ứng mạnh mẽ sau khi thông tin nhà báo Haresh Deol bị tấn công được tiết lộ. Theo đó, trong lúc đang chuẩn bị bước lên xe ông Haresh Deol đã bất ngờ bị 2 người đàn ông lạ mặt tấn công. Họ liên tục đánh vào người ông Haresh Deol và đến khi phát hiện có máy quay đã vội vàng chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, nhà báo Haresh Deol đã tố cáo vụ việc với cảnh sát Malaysia.

