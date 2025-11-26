Động thái cực lạ của 7 cầu thủ nhập tịch lậu, im lặng tuyệt đối sau phiên điều trần FIFA

Vô trách nhiệm và cầu thả

Theo The Star, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị treo giò vì liên quan vụ gian lận giấy tờ tại tiếp tục giữ thái độ im lặng, trong khi các chi tiết từ phiên điều trần cho thấy họ gần như phó mặc toàn bộ quy trình cho người đại diện, không kiểm tra hồ sơ và cũng không đối chiếu thông tin gia đình.

Kể từ khi án phạt được FIFA ban hành, một số cầu thủ vẫn đăng tải hình ảnh sinh hoạt cá nhân nhưng tuyệt nhiên không đề cập đến vụ việc. Gabriel Palmero thậm chí còn chia sẻ hình ảnh tham dự các giải marathon, Rodrigo Holgado đăng khoảnh khắc bên gia đình tại Argentina, còn Imanol Machuca chủ yếu đăng về người thân. Ngược lại, Hector Hevel, Jon Irazabal và Joao Figueiredo hoàn toàn không có bất kỳ cập nhật nào kể từ khi bị treo giò.

Facundo Garces cũng tránh xuất hiện trước công chúng và đã xóa thông tin về CLB cũng như Malaysia khỏi phần giới thiệu trên Instagram, dù vẫn để lại hình ảnh cũ thời khoác áo đội tuyển Malaysia và CLB Deportivo Alavés (Tây Ban Nha).

FAM đối mặt rủi ro lớn hơn nếu 4 quốc gia tìm thấy bằng chứng gian dối giấy tờ

Trong quá trình điều trần, cả 7 cầu thủ đều khẳng định họ không biết giấy tờ bị làm giả. Những lời khai cho thấy điểm chung: họ gửi giấy tờ theo yêu cầu của người đại diện mà không đọc, không kiểm tra và cũng không hỏi lại khi xuất hiện thông tin mâu thuẫn.

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia nói gì về quá trình cung cấp giấy tờ?

Gabriel Palmero: Palmero ban đầu khai bà của mình sinh tại Tây Ban Nha, sau đó sửa lại thành Malaysia. Anh thừa nhận chưa từng xem giấy tờ được nộp và chỉ dựa vào lời người thân cùng người đại diện. Sau khi bị phạt, anh cũng không hỏi lại người đại diện.

Gabriel Palmero trong màu áo đội tuyển Malaysia ẢNH: FAM

Facundo Garces: Garces cho biết được người đại diện Federico Raspanti đề nghị khoác áo Malaysia và gửi giấy khai sinh gia đình mà không kiểm tra. Khi phát hiện giấy tờ mâu thuẫn, anh không liên hệ lại với người đại diện hay Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), nói rằng việc xác minh "không phải trách nhiệm của mình".

Facundo Garces là trung vệ nhiều triển vọng trước khi vướng bê bối nhập tịch ẢNH: NGỌC LINH

Rodrigo Holgado: Holgado xem cơ hội thi đấu cho Malaysia là bước tiến sự nghiệp. Anh tin ông nội sinh tại Malaysia theo lời cha nhưng không kiểm tra tài liệu, cũng không liên hệ lại với người đại diện hay FAM sau án phạt.

Bài đăng chia sẻ về niềm vui khi được khoác áo đội tuyển Malaysia của Rodrigo Holgado cách đây ít tháng ẢNH: IGNV

Imanol Machuca: Machuca cho biết anh được thông báo bà của mình là người Malaysia và gửi giấy tờ mà không xác minh. Anh thừa nhận không hỏi người đại diện dù có giấy khai sinh giả được sử dụng.

Imanol Machuca (phải) vẫn hoạt động năng nổ trên MXH ẢNH: IGNV

Joao Figueiredo: Figueiredo được nói rằng bà nội mình là người Malaysia. Cơ hội thi đấu cho Malaysia đến từ người đại diện không lâu sau khi anh gia nhập một CLB tại Malaysia.

Joao Figueiredo đã ra sân trong trận gặp Việt Nam hồi tháng 6.2025 ẢNH: NGỌC LINH

Jon Irazabal: Irazabal đổi người đại diện sau khi có đề nghị khoác áo Malaysia, tin rằng ông nội mình có gốc Malaysia. Anh không cho biết đã kiểm tra bất kỳ giấy tờ nào trong hồ sơ.

Jon Irazabal không kiểm tra giấy tờ trong quá trình nhập tịch

Hector Hevel: Hevel thừa nhận ký một giấy tờ khẳng định anh đã sống tại Malaysia 10 năm dù điều đó không đúng. Anh nói ký mà không đọc và không hỏi người đại diện dù biết giấy tờ giả đã được dùng.

Hector Hevel đã ra sân trong cả 2 trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal ẢNH: NGỌC LINH

Ủy ban Kháng cáo FIFA cho biết, họ nhận thấy một mẫu số chung đáng lo ngại: không cầu thủ nào trong số 7 người tự mình xem xét tài liệu được nộp thay họ, và cũng không ai làm việc lại với người đại diện sau khi xuất hiện cáo buộc gian lận. 7 cầu thủ này vẫn đang bị treo giò khi quá trình điều tra tiếp tục được tiến hành.