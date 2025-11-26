FIFA công bố hạt giống, ưu tiên 4 đội tuyển: Bốc thăm World Cup 2026 khi nào?

FIFA ưu tiên 4 đội tuyển hàng đầu tại World Cup 2026, không có Bồ Đào Nha của Ronaldo

Theo đó, hiện đã có 42 đội tuyển đã chính thức có mặt ở World Cup 2026, chỉ còn 6 đội chờ xác định sau vòng play-off châu Âu và liên lục địa vào tháng 3.2026.

Các đội được chia vào 4 nhóm hạt giống dựa trên vị trí trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11 mới đây, trong đó 3 đội đồng chủ nhà Mỹ, Mexico và Canada được ưu tiên nằm nhóm hạt giống số 1.

Các nhóm hạt giống cụ thể như sau:

Nhóm 1: Mỹ, Mexico, Canada (đồng chủ nhà), kế đến là đội Tây Ban Nha xếp số 1, Argentina xếp thứ 2, Pháp và Anh lần lượt đứng ở vị trí thứ 3 và 4, tiếp theo là đội Brazil, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ và đội Đức.

Nhóm 2: Croatia, Ma Rốc, Colombia, Uruguay, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Senegal, Iran, Hàn Quốc, Ecuador, Áo và Úc.

Nhóm 3: Na Uy, Panama, Ai Cập, Algeria, Scotland, Paraguay, Tunisia, Bờ Biển Ngà, Uzbekistan, Qatar, Ả Rập Xê Út, Nam Phi.

Nhóm 4: Jordan, Cape Verde, Ghana, Curacao, Haiti, New Zealand, đội play-off châu Âu nhóm A, đội play-off châu Âu nhóm B, đội play-off châu Âu nhóm C, đội play-off châu Âu nhóm D, đội play-off liên lục địa 1 và đội play-off liên lục địa 2.

FIFA xác định 4 nhóm hạt giống trước lễ bốc thăm chia bảng World Cup 2026 Ảnh: FIFA.com

Từ 4 nhóm hạt giống, các đội sẽ được bốc thăm vào 12 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Trong đó, đã cố định 3 đội đồng chủ nhà gồm đội Mỹ nằm ở bảng D với mã số D1. Đội Mexico sẽ thi đấu trận khai mạc trên sân Azteca ở Mexico City, được cố định nằm ở bảng A và mã số A1. Đội đồng chủ nhà còn lại là Canada nằm ở bảng B và mã số B1.

Mỗi bảng sẽ có một đội từ mỗi nhóm hạt giống. Các đội tham dự vòng play-off sẽ được xếp vào nhóm hạt giống số 4. Mỗi bảng không được có nhiều hơn một đội tuyển từ cùng một liên đoàn khu vực, ngoại trừ UEFA (khu vực châu Âu), vì có đến 16 đội tuyển. Nhưng mỗi bảng chỉ được phép có tối đa 2 đội từ UEFA.

FIFA cũng quyết định rằng, các đội đứng đầu và thứ nhì bảng trên bảng xếp hạng FIFA (Tây Ban Nha và Argentina) sẽ được xếp vào hai nhánh đối diện nhau trong trường hợp họ lọt vào vòng 16 đội với tư cách là đội nhất bảng. Bằng cách đó, họ sẽ không gặp nhau trước trận chung kết. Tương tự với đội xếp thứ 3 và thứ 4 trên bảng xếp hạng (cụ thể là đội Pháp và Anh).

Nhánh đấu ở vòng knock-out World Cup 2026 được FIFA công bố Ảnh: FIFA.com

Nhưng trường hợp các đội tuyển hàng đầu trên không giành vị trí số 1 ở vòng bảng nhưng vẫn lọt vào đấu loại trực tiếp, quyền bảo vệ thứ hạng của họ sẽ bị hủy bỏ. Các trận đấu giữa bất kỳ quốc gia nào chỉ có thể diễn ra từ vòng bán kết theo thể thức nhánh đấu "quần vợt".

Trong khi đó, đội tuyển Bồ Đào Nha của Ronaldo không được ưu tiên này vì xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng FIFA tháng 11.

Ronaldo cũng được FIFA xử phạt cực nhẹ chiếc thẻ đỏ nhận ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, khi thực tế chỉ bị cấm 1 trận (đã thực hiện), trong khi 2 trận còn lại chỉ là "án treo" trong vòng 1 năm. Đồng nghĩa, Ronaldo sẽ tham dự đầy đủ các trận ở vòng bảng World Cup 2026 vào tháng 6 năm sau nếu góp mặt tranh tài. Anh chỉ bị kích hoạt án treo giò 2 trận hiện nay, nếu có hành vi bạo lực hoặc nhận thẻ đỏ trong thời gian tới đây.

World Cup 2026 thi đấu ra sao?

Với 48 đội góp mặt ở World Cup 2026, FIFA sẽ tiến hành bốc thăm chia các đội vào 12 bảng đấu, với mỗi bảng 4 đội. Sau vòng bảng, 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vào vòng 32 đội. Các đội sẽ được chia cặp đấu loại trực tiếp vào vòng 16 đội, tiếp đó là tứ kết, bán kết và chung kết.

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11.6.2026 đến 19.7.2026. Trận khai mạc sẽ được ấn định tổ chức tại sân Azteca của Mexico City, và trận chung kết sẽ diễn ra tại sân MetLife ở New York/New Jersey.

World Cup 2026 diễn ra tại 16 thành phố của 3 quốc gia đồng chủ nhà Ảnh: FIFA.com

Đây sẽ là kỳ World Cup lần đầu tiên có sự góp mặt của 48 đội tuyển, tăng so với con số 32 đội ở các kỳ trước đó. Việc mở rộng này đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều trận đấu hơn - tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức, tăng từ 64 trận của năm 2022 tổ chức ở Qatar.

Tổng cộng có 16 thành phố của 3 quốc gia đồng chủ nhà sẽ tổ chức các trận đấu tại World Cup 2026. Trong đó, Canada có 2 thành phố là Toronto và Vancouver; Mexico có 3 thành phố gồm Guadalajara, Mexico City và Monterrey. Mỹ có các thành phố tham gia gồm Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, New York/New Jersey, Philadelphia, San Francisco Bay Area và Seattle.

Theo lịch thi đấu đã công bố, phần lớn các trận đấu tại World Cup 2026 diễn ra ở nước Mỹ, đặc biệt từ vòng tứ kết với các trận đấu diễn ra trên các sân Gillette ở Foxborough, SoFi tại Inglewood, Hard Rock ở Miami Gardens và Arrowhead tại Kansas City.

Ở bán kết là trên các sân AT&T tại Arlington, Mercedes-Benz tại Atlanta. Trận chung kết World Cup 2026 tổ chức trên sân MetLife ở East Rutherford vào ngày 19.7.2026, trước đó 1 ngày là trận tranh hạng 3 tổ chức tại sân Hard Rock ở Miami Gardens.