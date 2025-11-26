Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Phát hiện bất ngờ về U.23 Malaysia, kém xa Việt Nam một điều cực quan trọng

26/11/2025 15:58 GMT+7

Trong số 25 cầu thủ Malaysia được đăng ký dự SEA Games 33, chỉ có 12 người đang là thành viên của các CLB thuộc giải vô địch quốc gia Malaysia. Con số này thua xa số lượng tuyển thủ U.23 Việt Nam đang thi đấu ở V-League.

U.23 Malaysia thiếu kinh nghiệm chuyên nghiệp

Cụ thể, 12 cầu thủ U.23 Malaysia đang thi tại Malaysia Super League (giải vô địch quốc gia Malaysia), gồm thủ môn Adib Haikal (CLB Negeri Sembilan), hậu vệ Aiman Hakimi (Selangor), Moses Raj (Selangor), Ubaidullah Shansul (Terengganu), tiền vệ Akmal Hakim (Kedah FA), Haykal Danish (Selangor), Kutty Abba (Penang), Muhammad Khalil (Selangor), tiền đạo Rahman Daud (Selangor), Aliff Izwan (Selangor), Fergus Tierney (Sabah) và Haqimi Azim (Kuala Lumpur City).

U.23 Malaysia (áo vàng) thiếu kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp

Điều đáng chú ý hơn nữa, chỉ có 5 người trong số này từng ra sân thi đấu tại giải vô địch quốc gia (VĐQG) Malaysia, gồm Ubaidullah Shansul, Muhammad Khalil, Aliff Izwan, Fergus Tierney và Haqimi Azim. Những người còn lại chỉ mới được đôn lên đội chuyên nghiệp của các CLB đã nêu ở trên, nhưng chưa hề được ra sân thi đấu trận nào. Riêng tiền vệ Muhammad Khalil mới có một trận ra sân duy nhất cho CLB Selangor trong năm 2025, tính cho đến lúc anh được gọi lên đội tuyển U.23 Malaysia cách đây ít ngày.

Những thông số vừa nêu của dàn cầu thủ U.23 Malaysia thua xa dàn cầu thủ U.23 Việt Nam. 28/28 cầu thủ có tên trong danh sách chuẩn bị cho SEA Games 33 của U.23 Việt Nam thuộc các CLB ở V-League. Rất đông các vị trí là trụ cột của các CLB mà họ đang khoác áo, như các thủ môn Trần Trung Kiên (HAGL), Cao Văn Bình (SLNA), hậu vệ Nguyễn Hiểu Minh, Võ Anh Quân (PVF-CAND), Đinh Quang Kiệt (HAGL), tiền vệ Nguyễn Thái Sơn (Thanh Hóa), Nguyễn Xuân Bắc (PVF-CAND), Lê Viktor (Hà Tĩnh), Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel), tiền đạo Bùi Vĩ Hào (Becamex TP.HCM), Nguyễn Đình Bắc (CLB Công an Hà Nội), Nguyễn Thanh Nhàn (PVF-CAND).

Dấu hỏi về khả năng thực chiến?

Chi tiết này phản ánh, về mặt kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp, cầu thủ U.23 Việt Nam hơn hẳn các tuyển thủ U.23 Malaysia. Kinh nghiệm thường đi kèm với bản lĩnh và sự tinh quái, một khi các cầu thủ U.23 Việt Nam được thi đấu chuyên nghiệp thường xuyên hơn, họ cũng nhỉnh hơn các cầu thủ cùng trang lứa U.23 Malaysia về năng lực thực chiến.

U.23 Malaysia thiếu các thành tích quốc tế trong những năm gần đây

Đây cũng là điều mà giới bóng đá Malaysia thường xuyên nói đến trong thời gian qua. Vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia sử dụng hồ sơ giả để thi đấu cho đội tuyển quốc gia phơi bày thực tế, đó là khâu đào tạo trẻ của nền bóng đá nước này rất yếu. Sức mạnh của các đội bóng Malaysia, từ cấp độ đội tuyển cho đến CLB, nhiều năm nay hầu như phải dựa vào cầu thủ nhập tịch, trong khi chất lượng các cầu thủ nội, nhất là cầu thủ trẻ của họ khá yếu. 

Tại SEA Games 33 diễn ra tháng 12 năm nay, U.23 Malaysia nằm ở bảng B cùng các đội U.23 Việt Nam và U.23 Lào. Malaysia sẽ có trận đấu đầu tiên của họ vào ngày 7.12, gặp U.23 Lào. Sau đó, ngày 11.12, U.23 Malaysia sẽ đối đầu với U.23 Việt Nam. 

Xem thêm bình luận