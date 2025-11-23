U.23 Việt Nam có thể vô địch SEA Games 33 được không?

T HẮNG NHƯNG VẪN CÒN NỖI LO

U.23 VN đang toàn thắng 7 trận ở những giải đấu chính thức gần nhất với 4 chiến thắng tại giải vô địch U.23 Đông Nam Á và tiếp tục thành công với ngôi vị đầu bảng tại vòng loại U.23 châu Á trên sân nhà. Nhưng nếu phân tích sâu sắc về mặt chuyên môn, đó cũng chưa phải là những thành tích thực sự lớn lao và HLV Kim Sang-sik còn rất nhiều thứ phải lo nghĩ. Các học trò trẻ của ông tuy chưa phải nhận những thất bại ở giải đấu chính thức nhưng lối chơi chưa quá thuyết phục, thậm chí có trận giành chiến thắng rất chật vật dù đối thủ chưa phải tầm cỡ. Còn ở giải giao hữu tại Trung Quốc, U.23 VN đứng cuối cùng trong số 4 đội tham dự. Tất nhiên kết quả giao hữu (1 thắng, 2 thua) chỉ mang tính tham khảo, nhưng các chỉ số về chiến thuật cũng là điều mà ông Kim cùng các cộng sự phải đặt lên bàn để mổ xẻ.

U.23 VN sẽ chốt còn 23 cầu thủ sang Thái Lan dự SEA Games 33 ẢNH: BTC PANDA CUP

Qua 12 trận đấu gần nhất, U.23 VN thắng 8 trận trước các đối thủ yếu và thua 4 trận trước những đội bóng được đánh giá cao hơn. Hàng thủ tạo ấn tượng nhất định khi chỉ để lọt lưới 2 bàn trong chiến dịch U.23 Đông Nam Á, trắng lưới tại vòng loại U.23 Đông Nam Á và khi đối đầu những đội bóng mạnh như U.23 Qatar, Uzbekistan hay Hàn Quốc, chúng ta chỉ thua cách biệt 1 bàn. Nhưng ngược lại hàng công đang để lại khá nhiều nỗi lo khi U.23 VN chỉ tạo cách biệt khi đối thủ quá yếu như U.23 Lào, U.23 Bangladesh; còn lại đều là những chiến thắng sít sao với cách biệt 1 bàn và có tới 4 chiến thắng cùng với kết quả 1-0. Chưa có chân sút nào đạt được phong độ cao ổn định. Đình Bắc, Thanh Nhàn, Quốc Việt, Lê Viktor hay Ngọc Mỹ đều đang có chỉ số dứt điểm rất thấp. U.23 VN tạo được nhiều cơ hội nhưng tỷ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng lại không cao. Nhìn chung các tiền đạo đều chưa có được độ lạnh trước khung thành đối phương và kỹ năng ghi bàn cũng còn nhiều hạn chế.

Đ AU ĐẦU TÌM MẢNH GHÉP PHÙ HỢP

Điểm tựa ổn định nhất của U.23 VN lúc này chính là hàng phòng ngự với những nhân tố ưu tú, gồm thủ môn Trung Kiên (hoặc Văn Bình), bộ ba "lính ngự lâm" Lý Đức - Hiểu Minh - Nhật Minh. Hai cánh U.23 VN cũng không thiếu những cái tên chất lượng. Có thể kể đến Anh Quân, Minh Phúc năng động bên cánh phải và Phi Hoàng khá toàn diện ở cánh trái. Trên hàng công, cho dù chưa tìm được một số 9 đích thực, một sát thủ có khả năng dứt điểm sắc bén, nhưng HLV Kim Sang-sik vẫn có trong tay khá nhiều quân bài tốt để toan tính và lựa chọn những cách chơi phù hợp. Trong sơ đồ 3 tiền đạo, Đình Bắc - Quốc Việt - Thanh Nhàn có thể sẽ được chọn đá chính. Nhưng phần còn lại với rất nhiều màu sắc đa dạng như Văn Khang, Văn Thuận, Lê Viktor, Ngọc Mỹ, Vỹ Hào hay Lê Phát sẽ trở thành nguồn lực chất lượng để ban huấn luyện suy tính các phương án dự phòng và những ý tưởng chiến thuật mới mẻ cho từng trận đấu hay cho từng giai đoạn của SEA Games 33.

Vấn đề đau đầu nhất của thầy Kim bây giờ có lẽ là tìm ra cặp tiền vệ trung tâm ăn ý khi Văn Trường vắng mặt. Cần cân nhắc mẫu 2 tiền vệ "box to box" - có khả năng hoạt động rộng, di chuyển liên tục từ vòng cấm đội nhà đến vòng cấm đối phương; hay một tiền vệ thiên về công, tiền vệ còn lại giữ nhiệm vụ phòng thủ. HLV Kim Sang-sik dường như đang thiên về phương án thứ hai khi gọi bổ sung tới 2 cái tên cho vị trí tiền vệ trung tâm. Trần Thành Trung công thủ khá toàn diện, còn Nguyễn Đức Việt khá nổi bật ở khả năng càn quét và thu hồi bóng. Cùng với đó, những nhân tố khác như Xuân Bắc, Công Phương, Quốc Cường, Thái Sơn sẽ tiếp tục được lắp ghép, thử nghiệm trong đợt tập trung bắt đầu từ hôm nay (23.11) tại TP.HCM.

Thử thách lớn nhất còn lại trong năm 2025 của thầy trò HLV Kim Sang-sik là ngôi vương SEA Games 33. Chỉ có khoảng thời gian chuẩn bị ngắn (trận đầu tiên tại SEA Games 33, U.23 VN đấu U.23 Lào ngày 4.12), liệu ban huấn luyện có tìm được những mảnh ghép phù hợp hay sẽ chơi lego xếp hình cho từng trận đấu. Có lẽ chúng ta sẽ phải đợi!