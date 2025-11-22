HLV đội Malaysia tuyên bố gây sốc muốn hạ U.23 Việt Nam tại SEA Games 33

HLV Nafuzi Zain muốn hạ U.23 Việt Nam, vào bán kết SEA Games 33

Trong ngày công bố danh sách 25 cầu thủ U.23 Malaysia chính thức tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain khẳng định mục tiêu là vượt qua U.23 Việt Nam ở vòng bảng, lấy vé vào bán kết và cố gắng tiến vào trận chung kết tranh HCV môn bóng đá nam.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ rộng đường vào bán kết SEA Games 33, khi đối thủ vòng bảng U.23 Malaysia có thể sớm bỏ cuộc vì thiếu sự chuẩn bị Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Đây là mục tiêu của chúng tôi. Kế hoạch của chúng tôi là bắt đầu chuẩn bị thông qua các buổi tập huấn với đợt tập trung sẽ diễn ra vào cuối tháng 11 tới đây. Tôi hy vọng có thể tập hợp được một đội hình tốt nhất để đại diện cho bóng đá Malaysia tại SEA Games năm nay.

U.23 Malaysia xác định mục tiêu đầu tiên là đánh bại đối thủ chính trong bảng, U.23 Việt Nam, để lấy vé vào bán kết, trước khi cố gắng tiến vào trận chung kết", HLV Nafuzi Zain nhấn mạnh trong phát biểu đăng trên trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) ngày 21.11.

Trước đó, chuyên gia bóng đá và là cựu cầu thủ nổi tiếng của Malaysia, ông Jamal Nasir chỉ trích HLV Nafuzi Zain đã lơ là và thụ động, khi vì lý do nào đó đã không đề xuất tập trung đội U.23 Malaysia trong dịp FIFA Days tháng 11 để rèn quân, bỏ lỡ một cơ hội vàng chuẩn bị cho SEA Games 33.

Trong khi đó, hầu hết các đội trong khu vực từ U.23 Thái Lan (chủ nhà) đến U.23 Việt Nam, U.23 Indonesia và thậm chí cả đội Singapore cũng đều tập trung chuẩn bị và tham dự các giải đấu, hoặc thi đấu giao hữu để cọ xát.

"Tôi thực sự không hiểu tại sao Nafuzi lại không nắm bắt được khoảnh khắc này (khoảng thời gian FIFA Days tháng 11). Đây là cơ hội hoàn hảo để triệu tập các cầu thủ, thử nghiệm họ và bắt đầu định hình đội hình dự SEA Games 33. Giờ đây, thời gian quý báu đang trôi qua", ông Jamal Nasir chỉ trích, sau khi nghe tin HLV Nafuzi Zain thừa nhận không thể tập trung đội U.23 Malaysia dịp này.

"Nếu không tập trung tập luyện để thử nghiệm và đấu tập dịp này, làm sao biết cầu thủ nào thực sự sẵn sàng? Nafuzi có thể có lý do của mình, nhưng theo quan điểm của tôi với tư cách là một cựu cầu thủ và HLV, đây là sự lơ là. Ngay cả khi các CLB không cho phép cầu thủ lên tuyển, ban lãnh đạo đội tuyển quốc gia (U.23 Malaysia) nên chủ động hơn", ông Jamal Nasir nhấn mạnh.

Danh sách 25 cầu thủ U.23 Malaysia chính thức tập trung để chuẩn bị cho SEA Games 33 Ảnh: Chụp màn hình FA Malaysia/X

Trước sức ép này, HLV Nafuzi Zain vừa cho biết kế hoạch của đội U.23 Malaysia sẽ tập trung khoảng 25 cầu thủ và bắt đầu tập luyện từ ngày 26.11 đến ngày 4.12. Sau đó, ngày 5.12 toàn đội sẽ khởi hành đến Songkhla, Thái Lan, nơi diễn ra các trận ở bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33.

Trong thành phần 25 cầu thủ U.23 Malaysia do HLV Nafuzi Zain công bố, có hậu vệ Ubaidullah Shamsul (của CLB Terengganu FC) rất đáng chú ý khi đã có 4 lần khoác áo đội tuyển. Bên cạnh là 2 tiền đạo Fergus Tierney (gốc Scotland) và Haqimi Azim lần lượt thuộc các CLB hàng đầu ở giải Malaysia Super League là Sabah FC và Kuala Lumpur City FC.

Ngoài ra, còn có các cầu thủ Aysar Hadi (CLB Johor Darul Ta'zim), Haziq Kutty Abba của Penang FC, cùng các cầu thủ của CLB Selangor FC là Alif Izwan, Haykal Danish và Muhammad Abu Khalil...

Tại SEA Games 33, U.23 Malaysia nằm cùng bảng B với U.23 Việt Nam và U.23 Lào. Theo lịch thi đấu mới nhất, các trận ở bảng đấu này đều diễn ra tại sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla, gồm trận ra quân U.23 Lào gặp U.23 Việt Nam ngày 4.12; U.23 Malaysia gặp U.23 Lào ngày 7.12; và trận cuối U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia ngày 11.12. Các trận đều diễn ra cùng lúc 18 giờ 30.