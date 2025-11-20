Sếp lớn bóng đá Indonesia bất ngờ mua CLB ở Anh: Đội U.23 ra sao?

Hành động bất ngờ của sếp lớn bóng đá Indonesia

Ông Erick Thohir hiện là Chủ tịch PSSI, kiêm Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia. Ông cũng là một doanh nhân hàng đầu ở nước này, từng là ông chủ của CLB danh tiếng Inter Milan (Ý) giai đoạn năm 2013 - 2018.

Vị chính trị gia và doanh nhân 55 tuổi này vừa gây sốc, khi trở lại đầu tư vào một CLB hàng đầu ở châu Âu, cụ thể là Oxford United ở giải Championship, chỉ sau giải Ngoại hạng Anh.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI), ông Erick Thohir (áo đen), gần đây được FIFA chấp nhận cho giữ 2 chức vụ cùng lúc Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Oxford United xin xác nhận rằng, ông Erick Thohir đã tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình tại CLB sau khi mua lại toàn bộ cổ phần của Oxford Investment Holdings Pte. Ltd., trước đây thuộc sở hữu của Oxford United Investors Pte. Ltd. Sau thương vụ mua lại này, ông Horst Geicke đã từ chức giám đốc của CLB", thông báo của CLB Oxford United cho biết ngày 20.11.

Theo CNN Indonesia, ông Erick Thohir và đối tác cũng là doanh nhân người Indonesia, Anindya Bakrie, trước đó đã sở hữu 51% cổ phần của Oxford United kể từ năm 2022.

Hai vị doanh nhân này vừa mua lại phần lớn cổ phần của doanh nhân người Thái Lan, ông Sumrith "Tiger" Thanakarnjanasuth để chính thức sở hữu CLB. Ông Erick Thohir hiện cũng trở thành đồng sở hữu CLB Oxford United.

Tại Oxford United, hiện có 2 cầu thủ của đội tuyển Indonesia đang thi đấu, gồm tiền đạo nhập tịch gốc Hà Lan, Ole Romeny và ngôi sao Marselino Ferdinan (21 tuổi, đang cho mượn ở CLB AS Trencin tại Slovakia).

Theo báo chí Indonesia, việc chính thức sở hữu CLB Oxford United, ông Erick Thohir trong tương lai gần sẽ đưa các cầu thủ trẻ nước này đến Anh thi đấu để tăng dần khả năng. Đây cũng là một phần nằm trong dự án đầy tham vọng của bóng đá nước này trong các năm tới đây, bao gồm đặt mục tiêu vào tứ kết Asian Cup 2027, giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2030, lọt vào tốp 80 thế giới giai đoạn năm 2029…

Marselino Ferdinan (7) là ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá Indonesia hiện nay. Anh đã dự SEA Games 32 ở Campuchia năm 2023 và chuẩn bị dự SEA Games 33 tại Thái Lan sắp tới đây Ảnh: Ngọc Dương

Việc sở hữu Oxford United của ông Erick Thohir, cũng là một yếu tố quá dễ để cầu thủ quan trọng là Marselino Ferdinan đã được đội bóng chủ quản và cho mượn hiện nay là AS Trencin, chấp nhận để anh trở về góp mặt thi đấu cho đội U.23 tại SEA Games 33 sắp tới đây vào tháng 12 ở Thái Lan.

Sức ảnh hưởng của ông Erick Thohir cũng thuyết phục được đối tác là các CLB ở Hà Lan như NEC, Utrecht và Volendam, đã đồng ý nhả lần lượt các cầu thủ nhập tịch có gốc gác như Dion Markx, Ivar Jenner và Mauro Zijlstra cũng được góp mặt ở đội U.23 Indonesia dự SEA Games 33, dù đây là giải đấu không nằm trong lịch FIFA Days.

U.23 Indonesia dùng lực lượng mạnh nhất bảo vệ HCV

Đội U.23 Indonesia đã kết thúc đợt tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 33, với 2 trận giao hữu thua đội U.23 Mali tỷ số 0-3 và hòa tỷ số 2-2. Theo HLV Indra Sjafri vừa xác nhận, trong tay ông hiện chỉ có 18 cầu thủ nằm trong danh sách 23 cầu thủ chính thức sẽ dự SEA Games 33, vẫn còn chờ 5 cầu thủ chủ chốt nữa.

HLV Indra Sjafri cũng xem các đối thủ như U.23 Việt Nam và chủ nhà Thái Lan là những đối trọng số 1 trong cuộc cạnh tranh chiếc HCV môn bóng đá nam SEA Games 33.

Do đó, ông đang chờ PSSI xác nhận việc đàm phán với các CLB đồng ý cho các cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Indonesia hiện nay, được trở về đội tuyển tham dự giải đấu. HLV Indra Sjafri cũng cho biết, sau khi có đủ đội hình tốt nhất 23 cầu thủ, đội U.23 Indonesia sẽ lên đường sang Thái Lan vào ngày 23.11 tới.

Tại SEA Games 33 (môn bóng đá nam diễn ra từ ngày 3 đến 18.12), đội U.23 Indonesia nằm ở bảng C, thi đấu tại TP.Chiang Mai, gồm trận ra quân gặp U.23 Singapore ngày 5.12, gặp U.23 Philippines ngày 8.12 và gặp U.23 Myanmar ngày 12.12, đều trên sân 700th Anniversary.

Trong khi U.23 Thái Lan chủ nhà nằm ở bảng A thi đấu trên sân Rajamangala ở Bangkok, ra quân gặp U.23 Timor Leste ngày 3.12; kế đến là trận U.23 Campuchia gặp U.23 Timor Leste ngày 6.12; và trận cuối U.23 Thái Lan gặp U.23 Campuchia ngày 11.12. Các trận bảng này đều diễn ra lúc 19 giờ.

Đội U.23 Việt Nam nằm ở bảng B với U.23 Malaysia và U.23 Lào. Theo lịch thi đấu mới nhất, các trận ở bảng đấu này đều diễn ra tại sân Tinsulanon ở tỉnh Songkhla, gồm trận ra quân U.23 Lào gặp U.23 Việt Nam ngày 4.12; U.23 Malaysia gặp U.23 Lào ngày 7.12; và trận cuối U.23 Việt Nam gặp U.23 Malaysia ngày 11.12. Các trận đều diễn ra cùng lúc 18 giờ 30.

Sau vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 kết thúc, với 3 đội nhất bảng và 1 đội hạng nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Vòng bán kết và chung kết sẽ được tổ chức tại sân vận động Rajamangala ở Bangkok (51.560 chỗ ngồi).