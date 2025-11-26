Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Nóng: Campuchia bất ngờ rút đội U.23 khỏi SEA Games 33, bóng đá nam có biến động lớn

Văn Trình
Văn Trình
26/11/2025 20:22 GMT+7

Theo truyền thông Thái Lan, đoàn thể thao Campuchia đã quyết định rút lui ở 8 bộ môn tại SEA Games 33.

Campuchia rút 8 môn tại SEA Games 33

Trang Main Stand (Thái Lan) cho biết lý do được đoàn thể thao Campuchia đưa ra là cần đảm bảo an toàn cho các CĐV. Đồng thời, đoàn thể thao Campuchia cũng nhắc đến 8 bộ môn mà họ rút lui ở SEA Games 33 gồm: judo, karate, silat, bi sắt, vật, wushu, bóng đá và cầu mây.

Trong số 8 môn này, việc Campuchia không tham dự môn bóng đá được xem là bất ngờ nhất khi đội U.23 của họ có sự đầu tư rất lớn. Đồng thời, việc U.23 Campuchia rút lui cũng khiến bảng A chỉ 2 đội là U.23 Thái Lan và U.23 Đông Timor. Trang Siamsports dự đoán, môn bóng đá nam ở SEA Games 2025 hoàn toàn có thể phải chờ bốc thăm lại sau khi tình hình thay đổi đột ngột.

Nóng: Campuchia bất ngờ rút đội U.23 khỏi SEA Games 33, bóng đá nam có biến động lớn- Ảnh 1.

Có thể môn bóng đá nam tại SEA Games phải bốc thăm lại vì U.23 Campuchia rút lui

Nóng: Campuchia bất ngờ rút đội U.23 khỏi SEA Games 33, bóng đá nam có biến động lớn- Ảnh 2.

U.23 Campuchia (áo xanh) sẽ không tham dự SEA Games 33

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong thư gửi Ban tổ chức SEA Games 33 ngày 26.11, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOC Cammpuchia) viết: “NOC Cambodia xin bày tỏ lòng biết ơn tới Liên đoàn SEA Games (SEAGF) vì sự lãnh đạo liên tục của họ và cũng gửi đến Ban tổ chức SEA Games Thái Lan (THASOC) vì sự cam kết và cống hiến của họ trong việc chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Chúng tôi xin chính thức thông báo với SEAGF rằng Campuchia sẽ rút khỏi 8 môn thể thao. Sự điều chỉnh này là do những lo ngại đáng kể về an ninh, đã làm gián đoạn sự an toàn và bảo vệ của các VĐV và quan chức của chúng tôi”.

Ngoài việc thông báo xin rút nhóm 8 môn thi đấu trên, ông Vath Chamroeun cho biết đoàn thể thao Campuchia vẫn sẽ có mặt ở SEA Games 33, tham dự 13 môn gồm: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, đua ngựa, trượt ván phản lực, ba môn phối hợp và bóng chuyền.

Ông Vath Chamroeun nhấn mạnh: “Mặc dù số lượng VĐV bị giảm nhưng Campuchia vẫn cam kết sẽ tham gia đại hội trong những điều kiện cho phép, một cách an toàn. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm kích và mong SEAGF và THASOC thông cảm, đồng ý”.

Tin liên quan

Bóng chày Việt Nam nhận tài trợ 'khủng': Quyết giành huy chương SEA Games

Bóng chày Việt Nam nhận tài trợ 'khủng': Quyết giành huy chương SEA Games

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đặt mục tiêu giành thành tích cao tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan. Trong đó, đội bóng chày 5 nhận được sự kỳ vọng lớn sẽ đạt huy chương.

Phát hiện bất ngờ về U.23 Malaysia, kém xa Việt Nam một điều cực quan trọng

Sao bóng chuyền Bích Thủy chính thức ra mắt tại Nhật Bản, báo tin vui trước SEA Games 33

Khám phá thêm chủ đề

Sea games U.23 Việt Nam U.23 Thái Lan Rút lui Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận