Nóng: Campuchia bất ngờ rút đội U.23 khỏi SEA Games 33, bóng đá nam có biến động lớn

Campuchia rút 8 môn tại SEA Games 33

Trang Main Stand (Thái Lan) cho biết lý do được đoàn thể thao Campuchia đưa ra là cần đảm bảo an toàn cho các CĐV. Đồng thời, đoàn thể thao Campuchia cũng nhắc đến 8 bộ môn mà họ rút lui ở SEA Games 33 gồm: judo, karate, silat, bi sắt, vật, wushu, bóng đá và cầu mây.

Trong số 8 môn này, việc Campuchia không tham dự môn bóng đá được xem là bất ngờ nhất khi đội U.23 của họ có sự đầu tư rất lớn. Đồng thời, việc U.23 Campuchia rút lui cũng khiến bảng A chỉ 2 đội là U.23 Thái Lan và U.23 Đông Timor. Trang Siamsports dự đoán, môn bóng đá nam ở SEA Games 2025 hoàn toàn có thể phải chờ bốc thăm lại sau khi tình hình thay đổi đột ngột.

Có thể môn bóng đá nam tại SEA Games phải bốc thăm lại vì U.23 Campuchia rút lui

U.23 Campuchia (áo xanh) sẽ không tham dự SEA Games 33 ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Trong thư gửi Ban tổ chức SEA Games 33 ngày 26.11, ông Vath Chamroeun, Tổng thư ký Ủy ban Olympic quốc gia Campuchia (NOC Cammpuchia) viết: “NOC Cambodia xin bày tỏ lòng biết ơn tới Liên đoàn SEA Games (SEAGF) vì sự lãnh đạo liên tục của họ và cũng gửi đến Ban tổ chức SEA Games Thái Lan (THASOC) vì sự cam kết và cống hiến của họ trong việc chuẩn bị cho SEA Games sắp tới. Chúng tôi xin chính thức thông báo với SEAGF rằng Campuchia sẽ rút khỏi 8 môn thể thao. Sự điều chỉnh này là do những lo ngại đáng kể về an ninh, đã làm gián đoạn sự an toàn và bảo vệ của các VĐV và quan chức của chúng tôi”.

Ngoài việc thông báo xin rút nhóm 8 môn thi đấu trên, ông Vath Chamroeun cho biết đoàn thể thao Campuchia vẫn sẽ có mặt ở SEA Games 33, tham dự 13 môn gồm: bơi lội, điền kinh, thể thao điện tử, đấu kiếm, thể dục dụng cụ, jujitsu, kickboxing, taekwondo, đua ngựa, trượt ván phản lực, ba môn phối hợp và bóng chuyền.

Ông Vath Chamroeun nhấn mạnh: “Mặc dù số lượng VĐV bị giảm nhưng Campuchia vẫn cam kết sẽ tham gia đại hội trong những điều kiện cho phép, một cách an toàn. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm kích và mong SEAGF và THASOC thông cảm, đồng ý”.