Thể thao SEA Games 33

Bóng chày Việt Nam nhận tài trợ 'khủng': Quyết giành huy chương SEA Games

Thu Bồn
Thu Bồn
26/11/2025 18:13 GMT+7

Đội tuyển bóng chày Việt Nam đặt mục tiêu giành thành tích cao tại SEA Games 33 diễn ra ở Thái Lan. Trong đó, đội bóng chày 5 nhận được sự kỳ vọng lớn sẽ đạt huy chương.

Đội tuyển bóng chày Việt Nam sang Thái Lan với 35 thành viên

Chiều 26.11, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam tổ chức buổi lễ gặp mặt các VĐV khu vực phía nam, trước khi lên đường tham dự SEA Games 33. Theo đó, đội tuyển bóng chày Việt Nam dự kỳ đại hội thể thao khu vực năm 2025 với tổng cộng 35 thành viên, gồm 2 đội: đội bóng chày (truyền thống) và đội bóng chày 5 (người). Trong đó, đội bóng chày gồm 25 thành viên (20 VĐV và 5 cán bộ), còn đội bóng chày 5 gồm 10 thành viên (7 VĐV và 3 cán bộ). Tại kỳ đại hội diễn ra ở Thái Lan, các VĐV bóng chày Việt Nam sẽ thi đấu tại thủ đô Bangkok.

Tại sự kiện này, Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam cũng công bố gói tài trợ "khủng" trị giá 500.000 USD (khoảng 13,18 tỉ đồng) từ Tập đoàn Sun Seven Stars Investment (Mỹ). Đây là gói tài trợ có giá trị lớn, mang ý nghĩa chiến lược trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn và đặt nền móng cho sự phát triển dài hạn của bóng chày Việt Nam.

Bóng chày Việt Nam nhận tài trợ 'khủng': Quyết giành huy chương SEA Games- Ảnh 1.

Các thành viên đội tuyển bóng chày Việt Nam trong buổi gặp mặt tại TP.HCM, trước khi dự SEA Games 33

ẢNH: N.T

Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam kiêm Trưởng đoàn đội tuyển bóng chày Việt Nam dự SEA Games 2025 – ông Hoàng Trung Kiên chia sẻ: "Bóng chày Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 2 đội. Trong đó, đội bóng chày 5 có cơ hội giành huy chương rất cao. Trong khi đó, đội bóng chày sẽ tranh chấp quyết liệt với Thái Lan, Philippines, với mục tiêu nằm trong tốp 3 chung cuộc".

Về khoản kinh phí được tài trợ, ông Kiên cho biết sẽ sử dụng cho các hoạt động của liên đoàn, trong đó bao gồm phát triển phong trào và việc đi thi đấu của đội tuyển bóng chày Việt Nam… "Khoản tài trợ sẽ được phân bổ hợp lý, để đảm bảo cho các VĐV có điều kiện thi đấu tốt nhất, cũng như động viên kịp thời về mặt tinh thần. Liên đoàn cũng sẽ treo thưởng cho thành tích của các VĐV", Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng chày và Bóng mềm Việt Nam khẳng định.

Trước khi dự đại hội thể thao khu vực, đội tuyển bóng chày Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng với chuyến tập huấn dài 2 tuần ở Hàn Quốc hồi tháng 7. Theo kế hoạch, đội sẽ tiếp tục tập luyện ở Việt Nam rồi di chuyển sang Thái Lan vào ngày 3.12.

Khám phá thêm chủ đề

Bóng chày Sea games Việt Nam bóng chày việt nam
