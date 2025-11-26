Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sao bóng chuyền Bích Thủy chính thức ra mắt tại Nhật Bản, báo tin vui trước SEA Games 33

Quỳnh Anh
26/11/2025 15:13 GMT+7

Phụ công đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Bích Thủy chính thức khoác áo CLB Okayama Seagulls tranh tài ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản.

Cơ hội quý cho Bích Thủy

Hôm nay, CLB Okayama Seagulls chính thức công bố ngoại binh Trần Thị Bích Thủy, là phụ công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Với việc ra mắt đội bóng mới ở giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản, Bích Thủy sẽ có cơ hội thi đấu trước khi trở về khoác áo đội tuyển bóng chuyền nữ VIệt Nam tranh tài SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới ở Thái Lan.

Sao bóng chuyền Bích Thủy chính thức ra mắt tại Nhật Bản, báo tin vui trước SEA Games 33- Ảnh 1.

Phụ công Trần Thị Bích Thủy chính thức ra mắt CLB Okayama Seagulls thi đấu ở giải bóng chuyền Nhật Bản

ẢNH: CLB OKAYAMA

Sau khi cùng CLB Hóa chất Đức Giang thi đấu không thành công ở giải vô địch quốc gia 2025 (chỉ xếp hạng 5), Trần Thị Bích Thủy đến Nhật Bản đầu quân cho CLB Okayama Seagulls vào đầu tháng 11. Sau gần 1 tháng luyện tập cùng CLB Okayama Seagulls, đội bóng này mới chính thức ra mắt Bích Thủy.

CLB Okayama Seagulls thi đấu chưa thành công ở giải bóng chuyền Nhật Bản khi mới chỉ có 1 trận thắng sau 14 lượt trận và xếp hạng 13 trong tổng số 14 đội dự giải. Việc không có ngoại binh được xem là nguyên nhân khiến đội bóng này chưa có được thành tích tốt. Vì thế Bích Thủy hứa hẹn sẽ giúp CLB Okayama Seagulls vượt khó trong giai đoạn tiếp theo.

Sao bóng chuyền Bích Thủy chính thức ra mắt tại Nhật Bản, báo tin vui trước SEA Games 33- Ảnh 2.

Bích Thủy (25) là chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở SEA Games 33

ẢNH: VFV

Theo lịch thi đấu của giải bóng chuyền Nhật Bản, CLB Okayama Seagulls sẽ thi đấu lượt trận tiếp theo vào ngày 29.11, chạm trán với CLB Denso Airybees. Nhiều khả năng Bích Thủy sẽ đấu trận ra mắt CLB Okayama Seagulls ở trận đấu này. Việc Bích Thủy chính thức ra mắt CLB Okayama Seagulls là tin vui với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. 

Cách đây ít ngày, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt bày tỏ sự lo lắng khi Bích Thủy chưa được thi đấu, dễ khiến cô mất cảm giác khi trở lại đội tuyển Việt Nam tham dự SEA Games 33. Như vậy bóng chuyền nữ Việt Nam hiện có 2 VĐV chơi bóng ở Nhật Bản là Trần Thị Thanh Thúy (CLB Gunma Green Wings) và Trần Thị Bích Thủy. Đây cũng là 2 gương mặt chủ lực của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam cho mục tiêu săn tấm HCV lịch sử ở SEA Games 33.



Bích thủy Trần Thị Bích Thủy SEA Games 33 Bóng chuyền Nhật Bản
