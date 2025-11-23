Thanh Thúy rực sáng đưa CLB Gunma Green Wings vào tốp 5 giải bóng chuyền Nhật Bản

Thanh Thúy sở hữu thống kê ấn tượng

Hôm nay (23.11), Trần Thị Thanh Thúy cùng CLB Gunma Green Wings tái đấu với CLB Okayama ở lượt trận thứ 14 của giải bóng chuyền Nhật Bản. Ở trận đấu hôm qua, CLB Gunma Green Wings có chiến thắng dễ dàng 3-0 nhưng gặp khó khăn ở lượt về với thắng lợi sít sao 3-2.

Trần Thị Thanh Thúy tỏa sáng trong màu áo CLB Gunma Green Wings ẢNH: GGW

Bị đánh giá thấp hơn nhưng với quyết tâm cao độ, CLB Okayama đeo bám quyết liệt trước đội bóng của Trần Thị Thanh Thúy và có chiến thắng bất ngờ 25/22 ở ván 1. CLB Gunma Green Wings trở lại mạnh mẽ nhờ hiệu quả của bộ 3 ngoại binh Trần Thị Thanh Thúy, Olivia Rozanski (Ba Lan) và Nasya Dimitrova (Bulgaria) đã giành chiến thắng 2 ván liên tiếp với điểm số lần lượt về 25/19, 25/13 để dẫn ngược 2-1 trước CLB Okayama.

Ván đấu thứ 4 chứng kiến màn thi đấu bùng nổ của Thanh Thúy khi cô ghi đến 9 điểm nhưng nỗ lực của các cô gái đội Okayama giúp họ giành thắng lợi 25/22, cân bằng tỷ số 2-2. Ở ván 5 quyết định, Trần Thị Thanh Thúy tiếp tục đóng vai trò ghi điểm chủ lực của CLB Gunma Green Wings. Cô cũng là người có pha phát bóng ghi điểm trực tiếp giúp đội bóng này giành chiến thắng 15/10, qua đó khép lại thắng lợi chung cuộc 3-2.

CLB Gunma Green Wings thắng 4 trận liên tiếp, vào tốp 5 giải bóng chuyền Nhật Bản ẢNH: GGW

Thống kê kỹ thuật trận đấu cho thấy Trần Thị Thanh Thúy ghi tổng cộng đến 28 điểm (23 điểm tấn công, 2 điểm chắn bóng, 3 điểm giao bóng trực tiếp) cho CLB Gunma Green Wings ở trận đấu này. Quan trọng hơn, thủ quân đội tuyển bóng chuyền Việt Nam giúp đội bóng này tạo mạch 4 trận toàn thắng, vươn lên hạng 5 trên bảng xếp hạng giải vô địch Nhật Bản. Phong độ ấn tượng của Thanh Thúy cũng giúp giới chuyên môn lẫn người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam an tâm bởi tháng 12 tới cô cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đặt quyết tâm săn HCV ở SEA Games 33 tại Thái Lan.



