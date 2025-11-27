Dàn sao bóng rổ Việt kiều sẵn sàng tỏa sáng ở SEA Games 33

Nhân sự đội tuyển bóng rổ Việt Nam hùng hậu

Hôm qua 26.11, Liên đoàn Bóng rổ VN (VBF) công bố danh sách chính thức đội tuyển nam, nữ bóng rổ VN chuẩn bị cho SEA Games 33. Theo đó, đội tuyển nam có 15 tuyển thủ cùng 4 thành viên trong ban huấn luyện và đội tuyển nữ cũng có số lượng tương tự. Với lực lượng hùng hậu, bóng rổ VN sẽ tranh tài tất cả nội dung gồm 5 x 5 và 3 x 3. Đáng chú ý, nòng cốt cho cả đội nam và nữ vẫn là dàn cầu thủ Việt kiều.

Ở đội tuyển nam có Đặng Quý Kiệt (Christopher William Dierker), Tâm Đinh (Đinh Thanh Tâm), Justin Young (Dương Vĩnh Luân), Khoa Trần (Trần Đăng Khoa). Đội tuyển nam 5 x 5 do HLV Matthew Douglas Van Pelt dẫn dắt, còn đội tuyển nam 3 x 3 do HLV Lê Trần Minh Nghĩa phụ trách. Bên cạnh các cầu thủ Việt kiều, đội tuyển nam còn có những gương mặt nổi bật như Nguyễn Huỳnh Phú Vinh, Võ Kim Bản, Dư Minh An… Ở các nội dung của nam, đội tuyển VN sẽ phải cạnh tranh quyết liệt với đội rất mạnh là Philippines bên cạnh các đối thủ đáng gờm như Thái Lan, Indonesia, Singapore.

Trương Thảo My (phải) được kỳ vọng giúp đội tuyển bóng rổ nữ VN bảo vệ HCV nội dung 3 x 3 ẢNH: HÀ PHƯƠNG

Trong khi đó, đội tuyển bóng rổ nữ VN đón tin vui khi tay ném số 1 Trương Thảo My (Kayleigh Truong) trở lại, sát cánh cùng người em song sinh Trương Thảo Vy (Kaylynne Truong). Đội tuyển bóng rổ nữ VN nội dung 5 x 5 do chiến lược gia người Iran Mousavizafar Naeimehsadat dẫn dắt, trong khi HLV David John Grice (Mỹ) phụ trách nội dung 3 x 3. Đáng chú ý, cựu thủ quân đội tuyển bóng rổ nữ VN Huỳnh Thị Ngoan cũng tham gia ban huấn luyện với vai trò trợ lý HLV. Sát cánh cùng chị em nhà họ Trương là những gương mặt xuất sắc nhất của bóng rổ nữ VN như Nguyễn Thị Tiểu Duy, Bùi Kim Nhạn, Đặng Thị Cẩm Linh…

Hai năm trước, tại SEA Games 32 ở Campuchia, đội tuyển bóng rổ nữ VN đoạt tấm HCV lịch sử ở nội dung 3 x 3 sau khi đánh bại Philippines. Ở SEA Games 33, cựu thủ quân Huỳnh Thị Ngoan chuyển sang làm công tác huấn luyện, tay ném số 1 Trương Thảo My tưởng chừng không thể góp mặt khi bận thi đấu ở giải chuyên nghiệp tại Mông Cổ. Tuy nhiên nỗ lực của VBF cùng khát khao cống hiến cho bóng rổ VN giúp Thảo My kịp trở lại. Với tài năng đã được khẳng định khi thi đấu tại Mỹ và các giải chuyên nghiệp, tay ném 24 tuổi hứa hẹn tiếp tục tỏa sáng ở đấu trường SEA Games. Trợ thủ đắc lực cho Thảo My chính là người em song sinh Thảo Vy vốn sở hữu lối chơi khéo léo, hiệu quả và phối hợp ăn ý cùng đồng đội. Trước sự cạnh tranh quyết liệt của chủ nhà Thái Lan cùng Philippines nhưng đội tự tin vào mục tiêu bảo vệ HCV. Một trong những khó khăn của đội là cần được hỗ trợ hồi phục sau tập luyện, thi đấu nhằm đảm bảo thể trạng tốt khi tranh tài cường độ cao của nội dung 3 x 3.

Ngoài nội dung chủ lực 3 x 3, đội tuyển bóng rổ nữ VN cũng có khả năng cạnh tranh thành tích cao ở nội dung 5 x 5 tại SEA Games 33.