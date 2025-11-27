Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đã có mức thưởng nóng cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: HCV được 10 triệu đồng

Bùi Huy
27/11/2025 12:24 GMT+7

Ngày 28.11, lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 33 sẽ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Mức thưởng nóng cho các VĐV sẽ được công bố

Việt Nam tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên 

Theo kế hoạch, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự SEA Games 33 với 1.165 thành viên, trong đó có 865 vận động viên (VĐV) tranh tài ở nhiều môn thi. 

Cùng với mục tiêu nâng cao thành tích, tinh thần thi đấu, chính sách thưởng nóng đã được công bố sớm nhằm tạo động lực trực tiếp cho các VĐV ngay trong thi đấu. 


Đã có mức thưởng nóng cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: HCV được 10 triệu đồng- Ảnh 1.

Mỗi VĐV giành HCV SEA Games 33 sẽ được thưởng nóng 10 triệu đồng

Thưởng nóng lần lượt sẽ có các mức: 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3 triệu đồng cho HCV, HCB, HCĐ. Khoản thưởng được trao ngay sau khi VĐV kết thúc thi đấu, tạo sự khích lệ kịp thời trong bối cảnh cường độ thi đấu dày đặc và áp lực thành tích lớn. 

Cục TDTT Việt Nam và Ủy ban Olympic Việt Nam đang tích cực kêu gọi các doanh nghiệp tài trợ khoản thưởng nóng cho đoàn. Hie

Thưởng nóng có giá trị như thế nào với VĐV? 

Dù không lớn so với tổng mức thưởng theo quy định Nhà nước và các nhà tài trợ sau khi SEA Games kết thúc, thưởng nóng lại có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với VĐV ở thời điểm thi đấu.

Đã có mức thưởng nóng cho thể thao Việt Nam tại SEA Games 33: HCV được 10 triệu đồng- Ảnh 2.

Nếu đội U.23 Việt Nam giành HCV SEA Games 33, 23 cầu thủ sẽ được thưởng nóng 10 triệu đồng/người

Ảnh: VFF

Một tuyển thủ quốc gia chia sẻ: "Chủ trương thưởng nóng thể hiện sự quan tâm sát sao của lãnh đạo ngành thể thao, giúp chúng tôi tự tin hơn khi bước vào đấu trường khu vực. Khi thưởng nóng được áp dụng rõ ràng và công khai, VĐV có thêm động lực để cải thiện thành tích cá nhân. Những phần thưởng dù nhỏ nhưng được trao công bằng sẽ góp phần tạo nên văn hóa thi đấu tích cực, hướng đến thành tích chung của toàn đoàn".

Đoàn thể thao Việt Nam do ông Nguyễn Hồng Minh - Cục phó Cục TDTT Việt Nam làm trưởng đoàn, sẽ dự lễ xuất quân vào ngày 28.11 tại Hà Nội. Dự kiến lãnh đạo Chính phủ sẽ có mặt tại lễ xuất quân, động viên và trao nhiệm vụ cho đoàn.

