Dàn sao thể thao Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng ở SEA Games 33

N HỮNG CÔ GÁI VÀNG…

Điền kinh là mũi nhọn của thể thao VN trong các kỳ SEA Games. Ở kỳ SEA Games gần nhất năm 2023 tại Campuchia, đội tuyển điền kinh VN đoạt 12 HCV. Đặc biệt các tuyển thủ nữ góp công mang về 11 trong tổng số 12 HCV. Ở SEA Games 33 lần này, "các cô gái vàng" lại gánh trọng trách săn vàng cho điền kinh VN.

"Cô bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh, đương kim chủ nhân 4 HCV SEA Games ở cự ly 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật, tiếp tục là niềm hy vọng số 1 của điền kinh VN. Vài tháng trở lại đây, chân chạy quê Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) "đóng cửa luyện công" với sự hướng dẫn của HLV Trần Văn Sỹ không ngoài mục tiêu bảo vệ thành quả 2 năm về trước. Bước sang tuổi 30, Nguyễn Thị Oanh phải điều chỉnh cường độ tập luyện, thi đấu để tránh quá tải, nguy cơ chấn thương. Cũng vì thế, thời gian gần đây VĐV này hạn chế tham dự các giải phong trào, các sự kiện marathon nhằm dồn toàn lực cho SEA Games 33. HLV Trần Văn Sỹ cho biết công tác chuẩn bị chuyên môn cho Nguyễn Thị Oanh đến thời điểm này vẫn thuận lợi, theo đúng kế hoạch của BHL. "Theo lịch thi đấu sơ bộ, 4 nội dung của Nguyễn Thị Oanh diễn ra trong 4 ngày. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Oanh thi đấu bao nhiêu nội dung sẽ được quyết định ngay buổi họp chuyên môn 2 ngày trước giải, phụ thuộc vào lịch trình thi đấu chính thức của BTC và thể trạng của VĐV", HLV Trần Văn Sỹ cho biết.

Cô gái vàng điền kinh VN Nguyễn Thị Oanh hứa hẹn tỏa sáng ở SEA Games 33 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Điền kinh VN còn có sự trở lại quan trọng của nhà vô địch châu Á Quách Thị Lan. Ở SEA Games 31 năm 2022, Quách Thị Lan đoạt cú đúp HCV 400 m, tiếp sức 4x400 m nữ. Án phạt cấm thi đấu 18 tháng vì dương tính với chất cấm sau đó khiến Quách Thị Lan suy sụp. Tuy nhiên với sự động viên từ BHL và gia đình, VĐV năm nay 30 tuổi âm thầm tập luyện, trở lại đầy mạnh mẽ. Tấm HCB tiếp sức 4x400 m nữ giải châu Á 2025, HCV 400 m rào giải quốc gia 2025 cho thấy Quách Thị Lan còn rất "bén". Cô nung nấu ước mơ lặp lại cú đúp HCV 400 m rào, tiếp sức 4x400 m nữ ở SEA Games 33. Ở môn điền kinh, VN còn kỳ vọng ở các nữ hoàng như Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100 m rào), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ), Nguyễn Thị Thu Hà (800 m).

Ngoài điền kinh, thể thao VN còn kỳ vọng ở các ngôi sao nữ khác như Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) cùng các đội tuyển nữ bóng chuyền, cầu mây…

V À NHỮNG CHÀNG TRAI TÀI NĂNG

Chàng "rái cá sông Gianh", kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là niềm hy vọng của đội tuyển bơi VN ở SEA Games 33. Hai năm trước tại Campuchia, Huy Hoàng mang về 3 HCV ở các nội dung 400 m tự do, 1.500 m tự do và tiếp sức 4x200 m tự do. Lần này ở Thái Lan, nam kình ngư số 1 VN hứa hẹn bảo vệ thành công các danh hiệu có được đồng thời hướng đến cột mốc mới. Trong đó, Huy Hoàng nhắm đến tấm HCV ở nội dung bơi đường dài là nội dung mà anh giành chiến thắng ở giải Đông Nam Á 2025. Kình ngư 25 tuổi đang cùng đội tuyển bơi VN tập huấn ở Trung Quốc để có được điểm rơi phong độ tốt nhất vào tháng 12 tới. Bên cạnh Huy Hoàng, đội tuyển bơi VN cũng trông chờ Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên tỏa sáng. Đây là 2 kình ngư đã đoạt được cú đúp HCV cá nhân ở SEA Games 32, trong đó Phạm Thanh Bảo thống trị nội dung bơi ếch, còn Trần Hưng Nguyên khẳng định sức mạnh ở bơi hỗn hợp.

Tại SEA Games 33, thể thao VN còn có nhiều tuyển thủ nam xuất sắc, sẵn sàng săn vàng như nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy (bắn súng), Nguyễn Văn Khánh Phong (thể dục dụng cụ), Lê Tuấn Minh (cờ vua), Nguyễn Trung Cường (điền kinh)...