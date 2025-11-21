Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

Dàn sao thể thao Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng ở SEA Games 33

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
21/11/2025 05:00 GMT+7

Cử lực lượng hùng hậu tham dự SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 - 20.12 tới tại Thái Lan, đoàn thể thao VN trông chờ dàn tuyển thủ trụ cột tỏa sáng nhằm khẳng định vị thế của nền thể thao hàng đầu khu vực.

NHỮNG CÔ GÁI VÀNG…

Điền kinh là mũi nhọn của thể thao VN trong các kỳ SEA Games. Ở kỳ SEA Games gần nhất năm 2023 tại Campuchia, đội tuyển điền kinh VN đoạt 12 HCV. Đặc biệt các tuyển thủ nữ góp công mang về 11 trong tổng số 12 HCV. Ở SEA Games 33 lần này, "các cô gái vàng" lại gánh trọng trách săn vàng cho điền kinh VN.

"Cô bé hạt tiêu" Nguyễn Thị Oanh, đương kim chủ nhân 4 HCV SEA Games ở cự ly 1.500 m, 5.000 m, 10.000 m và 3.000 m vượt chướng ngại vật, tiếp tục là niềm hy vọng số 1 của điền kinh VN. Vài tháng trở lại đây, chân chạy quê Bắc Ninh (Bắc Giang cũ) "đóng cửa luyện công" với sự hướng dẫn của HLV Trần Văn Sỹ không ngoài mục tiêu bảo vệ thành quả 2 năm về trước. Bước sang tuổi 30, Nguyễn Thị Oanh phải điều chỉnh cường độ tập luyện, thi đấu để tránh quá tải, nguy cơ chấn thương. Cũng vì thế, thời gian gần đây VĐV này hạn chế tham dự các giải phong trào, các sự kiện marathon nhằm dồn toàn lực cho SEA Games 33. HLV Trần Văn Sỹ cho biết công tác chuẩn bị chuyên môn cho Nguyễn Thị Oanh đến thời điểm này vẫn thuận lợi, theo đúng kế hoạch của BHL. "Theo lịch thi đấu sơ bộ, 4 nội dung của Nguyễn Thị Oanh diễn ra trong 4 ngày. Tuy nhiên, Nguyễn Thị Oanh thi đấu bao nhiêu nội dung sẽ được quyết định ngay buổi họp chuyên môn 2 ngày trước giải, phụ thuộc vào lịch trình thi đấu chính thức của BTC và thể trạng của VĐV", HLV Trần Văn Sỹ cho biết.

Dàn sao thể thao Việt Nam hứa hẹn tỏa sáng ở SEA Games 33- Ảnh 1.

Cô gái vàng điền kinh VN Nguyễn Thị Oanh hứa hẹn tỏa sáng ở SEA Games 33

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Điền kinh VN còn có sự trở lại quan trọng của nhà vô địch châu Á Quách Thị Lan. Ở SEA Games 31 năm 2022, Quách Thị Lan đoạt cú đúp HCV 400 m, tiếp sức 4x400 m nữ. Án phạt cấm thi đấu 18 tháng vì dương tính với chất cấm sau đó khiến Quách Thị Lan suy sụp. Tuy nhiên với sự động viên từ BHL và gia đình, VĐV năm nay 30 tuổi âm thầm tập luyện, trở lại đầy mạnh mẽ. Tấm HCB tiếp sức 4x400 m nữ giải châu Á 2025, HCV 400 m rào giải quốc gia 2025 cho thấy Quách Thị Lan còn rất "bén". Cô nung nấu ước mơ lặp lại cú đúp HCV 400 m rào, tiếp sức 4x400 m nữ ở SEA Games 33. Ở môn điền kinh, VN còn kỳ vọng ở các nữ hoàng như Huỳnh Thị Mỹ Tiên (100 m rào), Nguyễn Thị Thanh Phúc (đi bộ), Nguyễn Thị Thu Hà (800 m).

Ngoài điền kinh, thể thao VN còn kỳ vọng ở các ngôi sao nữ khác như Trịnh Thu Vinh (bắn súng), Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) cùng các đội tuyển nữ bóng chuyền, cầu mây…

VÀ NHỮNG CHÀNG TRAI TÀI NĂNG

Chàng "rái cá sông Gianh", kình ngư Nguyễn Huy Hoàng tiếp tục là niềm hy vọng của đội tuyển bơi VN ở SEA Games 33. Hai năm trước tại Campuchia, Huy Hoàng mang về 3 HCV ở các nội dung 400 m tự do, 1.500 m tự do và tiếp sức 4x200 m tự do. Lần này ở Thái Lan, nam kình ngư số 1 VN hứa hẹn bảo vệ thành công các danh hiệu có được đồng thời hướng đến cột mốc mới. Trong đó, Huy Hoàng nhắm đến tấm HCV ở nội dung bơi đường dài là nội dung mà anh giành chiến thắng ở giải Đông Nam Á 2025. Kình ngư 25 tuổi đang cùng đội tuyển bơi VN tập huấn ở Trung Quốc để có được điểm rơi phong độ tốt nhất vào tháng 12 tới. Bên cạnh Huy Hoàng, đội tuyển bơi VN cũng trông chờ Phạm Thanh Bảo, Trần Hưng Nguyên tỏa sáng. Đây là 2 kình ngư đã đoạt được cú đúp HCV cá nhân ở SEA Games 32, trong đó Phạm Thanh Bảo thống trị nội dung bơi ếch, còn Trần Hưng Nguyên khẳng định sức mạnh ở bơi hỗn hợp.

Tại SEA Games 33, thể thao VN còn có nhiều tuyển thủ nam xuất sắc, sẵn sàng săn vàng như nhà vô địch ASIAD Phạm Quang Huy (bắn súng), Nguyễn Văn Khánh Phong (thể dục dụng cụ), Lê Tuấn Minh (cờ vua), Nguyễn Trung Cường (điền kinh)...

Xuất quân tham dự SEA Games 33

Hôm nay (21.11), tại TP.HCM diễn ra lễ xuất quân đoàn thể thao VN khu vực phía nam tham dự SEA Games 33. Đoàn thể thao VN khu vực phía nam tập trung chủ yếu ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia TP.HCM với VĐV của các môn điền kinh, bơi, cử tạ, judo, quyền anh, xe đạp, bóng ném, quần vợt…

Tin liên quan

U.23 Việt Nam muốn tranh HCV SEA Games 33, cần giải quyết khâu 'nhả đạn'

U.23 Việt Nam muốn tranh HCV SEA Games 33, cần giải quyết khâu 'nhả đạn'

3 trận đấu với đối thủ mạnh tại Trung Quốc mang đến bài học đắt giá cho U.23 Việt Nam, trong bối cảnh SEA Games 33 và vòng chung kết U.23 châu Á 2026 đã đến gần.

Lộ diện kênh trực tiếp 'cực xịn' SEA Games 33 ở Thái Lan

Thua 'người quen' ở giải Úc mở rộng, Nguyễn Thùy Linh dồn sức cho SEA Games 33

Khám phá thêm chủ đề

SEA Games 33 Nguyễn Thị Oanh điền kinh VN Quách Thị Lan thể thao VN Nguyễn Huy Hoàng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận