Thầy Kim đau đầu với hàng công U.23 Việt Nam

S Ố LƯỢNG ÁP ĐẢO

Trong danh sách 28 cầu thủ góp mặt ở đợt tập trung cuối cùng chuẩn bị cho SEA Games 33, HLV Kim Sang-sik đã gọi đến 10 cái tên có thể chơi trên hàng công, gồm: Đình Bắc, Vĩ Hào, Văn Khang, Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Quốc Việt, Thanh Nhàn, Lê Phát, Lê Viktor và Công Phương. Đó là con số rất ấn tượng nếu so với chỉ 7 tiền vệ và 8 hậu vệ góp mặt trong danh sách triệu tập lần này. Thực tế đây là lần hiếm hoi nhà cầm quân người Hàn Quốc triệu tập nhiều chân sút đến thế, rất khác với thói quen trước đây khi số tiền đạo sẽ bằng hoặc ít hơn tiền vệ, hậu vệ. Điều này cho thấy trong tay ông Kim đang có số lượng phong phú những mũi nhọn tấn công, đồng thời đặt chiến lược gia sinh năm 1976 buộc phải tính toán kỹ lưỡng, vì đội U.23 VN sẽ chỉ còn 20 suất cho các vị trí trải dài từ hậu vệ lên tiền đạo.

Hàng công U.23 VN sẽ được sàng lọc lại trước SEA Games 33 ẢNH: NGỌC LINH

Có một chi tiết thú vị là ngoại trừ "sao mai" Lê Phát thì 9 cái tên còn lại đều từng thi đấu, thậm chí ghi bàn cho đội U.23 VN ở các giải chính thức dưới thời ông Kim Sang-sik và người tiền nhiệm Philippe Troussier. Trong số này, Đình Bắc, Vĩ Hào, Văn Khang từng lập công trong màu áo đội tuyển quốc gia, còn Ngọc Mỹ, Văn Thuận, Lê Viktor và Công Phương… được trao cơ hội trong màu áo U.23 VN dưới thời ông Kim. Kỹ hơn một chút, vị trí trung phong cắm của U.23 VN sẽ là cuộc đua giữa Đình Bắc, Vĩ Hào, Quốc Việt và tài năng 18 tuổi Lê Phát; còn 6 cái tên Ngọc Mỹ, Văn Khang, Văn Thuận, Thanh Nhàn, Lê Viktor và Công Phương sẽ cạnh tranh cho 2 suất tiền đạo biên. Riêng Văn Khang đa năng có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ trái, còn Công Phương đá tốt ở vai trò tiền vệ trung tâm. Nói không quá, mỗi vị trí trên hàng công (cặp tiền đạo trong sơ đồ 3-5-2 hoặc mũi đinh ba ở 3-4-3) sẽ rất chật chội bởi sự cạnh tranh quyết liệt với ít nhất 3 cái tên chất lượng ngang nhau. Rõ ràng việc chọn ai và bỏ ai sẽ là bài toán không dễ dàng cho ông Kim.

Á P LỰC CẠNH TRANH NỘI BỘ

Dự kiến trong vài ngày tới, HLV Kim Sang-sik sẽ phải thực hiện nhiệm vụ khó khăn nhất trước giải là chốt danh sách 23 cái tên chính thức dự SEA Games 33. Dự kiến, ông phải chia tay 5 cầu thủ, trong đó có ít nhất 2 tiền đạo. Ông Kim từng gây bất ngờ với hàng loạt quyết định nhân sự khó đoán của mình như Ngọc Tân, Vĩ Hào đá chính ở AFF Cup 2024, hay Xuân Bắc thế chỗ Thái Sơn ở U.23 VN. Do đó, người hâm mộ đang nín thở chờ xem liệu Vĩ Hào, Công Phương, Lê Phát có gây bất ngờ phút cuối hay không, vì nhìn vào hàng công U.23 VN thì ai cũng xứng đáng cả. Tiền đạo Thanh Nhàn chia sẻ: "Vào lúc này toàn đội vẫn đang tập với cường độ cao để giữ thể lực. Mỗi cầu thủ trên hàng công đều có điểm mạnh riêng và bản thân tôi cũng vậy. Tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt để có suất thi đấu trong màu áo U.23 VN. Áp lực cạnh tranh nội bộ ở U.23 VN thì lúc nào cũng vậy. Ai cũng phải cố gắng hết mình để thầy chọn ra cầu thủ tốt nhất. Chúng tôi sẽ cố gắng tập luyện, thi đấu hết khả năng".

Hôm qua 26.11, đoàn thể thao Campuchia quyết định rút lui ở 8 bộ môn tại SEA Games 33, gồm: judo, karate, silat, bi sắt, vật, wushu, bóng đá và cầu mây, theo trang Main Stand (Thái Lan). Trong số 8 môn này, việc Campuchia không tham dự môn bóng đá được xem là bất ngờ nhất khi đội U.23 của họ có sự đầu tư rất lớn; đồng thời, việc U.23 Campuchia rút lui cũng khiến bảng A chỉ còn 2 đội là U.23 Thái Lan và U.23 Đông Timor. Trang Siamsports dự đoán, môn bóng đá nam ở SEA Games 33 có thể phải chờ bốc thăm lại sau khi tình hình thay đổi đột ngột. Văn Trình

Hôm qua 26.11, BTC SEA Games 33 chính thức thông báo dời bảng B môn bóng đá nam về thủ đô Bangkok (Thái Lan), do tỉnh Songkhla đang bị thiệt hại nặng vì lũ lụt. Dự kiến, đội tuyển U.23 VN sẽ thi đấu với Lào (ngày 4.12) và Malaysia (11.12) trên sân Thammasat, nơi đội tuyển VN từng đá chung kết lượt về AFF Cup 2022. Sự điều chỉnh này sẽ ảnh hưởng nhất định đến kế hoạch chuẩn bị của U.23 VN, với lịch bay sang Bangkok ngày 1.12.

Tuy nhiên, tiền đạo Thanh Nhàn tự tin: "Việc thay đổi địa điểm thi đấu ảnh hưởng một chút đến sự chuẩn bị của U.23 VN, nhưng không lớn vì toàn đội vẫn đang nỗ lực từng ngày. Bước vào ngày tập luyện thứ 3, tôi và toàn đội U.23 VN đã dần bắt nhịp được cường độ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hơn nữa. Các đối thủ ở SEA Games 33 đều đáng gờm, nhất là Thái Lan và Indonesia; nhưng tôi nghĩ đối thủ lớn nhất của U.23 VN là chính mình. Chúng tôi phải vượt qua chính mình để CĐV tiếp tục đồng hành ở SEA Games này".