Thể thao Các môn khác

Trần Quyết Chiến không thể dự SEA Games 33: Thái Lan loại bỏ billiards 3 băng, quá đáng tiếc

Thu Bồn
27/11/2025 15:49 GMT+7

Chỉ còn vài ngày nữa, ngọn đuốc của SEA Games 33 sẽ chính thức bùng cháy tại Thái Lan. Môn billiards & snooker vẫn nằm trong chương trình thi đấu với 10 bộ huy chương, nhưng thể thao Việt Nam sẽ không thể bảo vệ tấm HCV nội dung carom 3 băng, bởi sự thay đổi trong danh sách các nội dung tổ chức năm nay.

Cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến không có cơ hội thi đấu

Tại SEA Games 33, ban tổ chức đưa vào tranh tài tổng cộng 10 bộ huy chương cho môn billiards & snooker, bao gồm các nội dung cá nhân và đồng đội. Tuy nhiên, danh sách này lại không có nội dung carom 3 băng hay 1 băng, vốn được xem là thế mạnh tuyệt đối của thể thao Việt Nam.

Việt Nam đang sở hữu những cơ thủ carom 3 băng nằm trong tốp đầu thế giới, nổi bật là Trần Quyết Chiến, nhưng các VĐV này không có cơ hội tham gia tranh tài. Trong khu vực Đông Nam Á, carom 3 băng Việt Nam hiện không có đối thủ xứng tầm. Nhưng do nội dung này không được tổ chức, việc bảo vệ tấm HCV là bất khả thi.

Trần Quyết Chiến không thể dự SEA Games 33: Thái Lan loại bỏ billiards 3 băng, quá đáng tiếc- Ảnh 1.

Trần Quyết Chiến là cơ thủ 3 băng số 1 Việt Nam, hiện sở hữu 4 chức vô địch World Cup billiards

ẢNH: UMB

Việc vắng mặt nội dung carom 3 băng đồng nghĩa với việc chuỗi thành tích ấn tượng của billiards Việt Nam bị gián đoạn. Nhìn lại các kỳ đại hội trước, các cơ thủ Việt Nam luôn thống trị nội dung này. Tại SEA Games 31 (năm 2022) ở Hà Nội, cơ thủ số 1 Việt Nam Trần Quyết Chiến đã xuất sắc giành HCV. Tiếp nối thành công đó, tại SEA Games 32 (năm 2023) ở Campuchia, Nguyễn Trần Thanh Tự cũng mang về tấm HCV danh giá.

Không chỉ ở nội dung nam, các nữ cơ thủ carom 3 băng của Việt Nam cũng rất mạnh và hoàn toàn có khả năng cạnh tranh HCV nếu được thi đấu.

Bên cạnh carom 3 băng, ban tổ chức SEA Games 33 cũng không đưa nội dung pool (lỗ) vào chương trình thi đấu. Đây cũng là một nội dung mà Việt Nam, có nhiều cơ thủ giỏi và hoàn toàn có khả năng tranh chấp huy chương trong khu vực.

Được biết, trước danh sách nội dung thi đấu do ban tổ chức công bố, thể thao Việt Nam đã quyết định không cử VĐV tham dự môn billiards tại SEA Games 33. Nguyên nhân chính là bởi các nội dung được tổ chức lần này (như billiards Anh) vốn không phải là thế mạnh của billiards Việt Nam.

