Billiards: Cơ thủ Việt Nam tung sê-ri lớn, ngược dòng đánh bại nhà vô địch PBA

Ở trận đấu thuộc vòng 8, chặng thứ tư của giải billiards PBA Team League 2025-2026 diễn ra ngày 23.11 tại Hàn Quốc, đội NH Pay (của Mã Minh Cẩm) chạm trán đội SK Direct (của Ngô Đình Nại). Ván đấu đầu tiên (đấu đôi nam) là màn đối đầu của hai cơ thủ Việt Nam, khi cặp Mã Minh Cẩm/Antonio Montes so tài cặp Eddy Leppens/Ngô Đình Nại. Trong đó, Eddy Leppens (Bỉ) là tay cơ rất mạnh, từng 2 lần đăng quang PBA Tour.

SK Direct giành quyền đề pa và Eddy Leppens là cơ thủ thực hiện lượt cơ đầu tiên của trận đấu. Leppens và Ngô Đình Nại là cặp đôi nhập cuộc tốt hơn, ghi điểm đều đặn và vươn lên dẫn trước 8/3 sau 3 lượt cơ.

Mã Minh Cẩm kết thúc ván đấu với 3 cú a-băng chuẩn xác

Bất ngờ đến ở lượt cơ thứ 4, khi Ngô Đình Nại suýt có một siêu phẩm "kobayashi" ngược. Quá đáng tiếc khi bi chủ đi đúng quỹ đạo, nhưng đã dừng lại khi chỉ còn cách bi mục tiêu đúng 1 milimet. Càng tiếc nuối hơn khi ngay sau tình huống này, cặp đôi của SK Direct đã bị đối thủ lội ngược dòng.

Mã Minh Cẩm thể hiện phong độ cao trong thời gian gần đây. Ở chặng PBA Tour gần nhất, cơ thủ sinh năm 1975 đạt vị trí á quân ẢNH: N.T

Trước hình bi "mắt kiếng" do Ngô Đình Nại để lại, Mã Minh Cẩm a-băng chính xác để ghi 2 điểm, mở màn cho cuộc ngược dòng của NH Pay. Minh Cẩm và Montes đã phối hợp để ghi sê-ri 8 điểm, giúp đội nhà thắng 11/8 ở ván đầu tiên. Đáng chú ý trong sê-ri 8 này, cơ thủ Việt Nam đã thực hiện đến 3 cú a-băng (mang về 6 điểm).

Khởi đầu suôn sẻ của Mã Minh Cẩm và Montes cũng mở ra chiến thắng chung cuộc đầy kịch tính với tỷ số 4-3 cho đội NH Pay. Ở trận này, Minh Cẩm tiếp tục ra sân tại ván ba (đấu đơn nam), nhưng cơ thủ Việt Nam đã để thua với điểm số 5/15 trước Kang Dong-koong (Hàn Quốc).

Chặng thứ tư của PBA Team League 2025-2026 chỉ còn 1 vòng đấu nữa là kết thúc, nên đội NH Pay của Mã Minh Cẩm chắc chắn không thể vô địch. Mã Minh Cẩm và các đồng đội vẫn còn cơ hội ở chặng đấu thứ năm (cuối cùng), qua đó nuôi hy vọng giành vé góp mặt ở vòng chung kết của mùa giải.







