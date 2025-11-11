Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Billiards: Đánh bại nhà vô địch PBA, Mã Minh Cẩm xuất sắc vào chung kết

Thu Bồn
Thu Bồn
11/11/2025 13:43 GMT+7

Mã Minh Cẩm tiếp tục thể hiện phong độ cao để giành chiến thắng thuyết phục trước cao thủ Hàn Quốc, qua đó trở thành người đầu tiên ghi danh vào trận chung kết của chặng 7 giải billiards carom 3 băng chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA) mùa giải 2025-2026.

Ở trận bán kết chặng 7 giải billiards PBA mùa 2025-2026 diễn ra trưa 11.11, Mã Minh Cẩm chạm trán với cơ thủ chủ nhà Lee Seung-jin. Trước đó, ở chặng đấu thứ 4, Lee đã từng giành chức vô địch. Còn ở chặng đấu đang diễn ra, cơ thủ người Hàn Quốc cũng đang đạt phong độ cao khi đánh bại nhiều cái tên mạnh trong hành trình đến với trận bán kết.

Mã Minh Cẩm nhập cuộc hưng phấn

Trước đối thủ đáng gờm, Mã Minh Cẩm đã nhập cuộc như mơ, khi giành chiến thắng trong cả hai ván đầu tiên, vươn lên dẫn trước 2-0. Cơ thủ Việt Nam ra quân suôn sẻ khi thắng 15/9. Đến ván thứ 2, diễn biến có phần khó khăn hơn, nhưng tay cơ sinh năm 1975 vẫn có sê-ri 7 điểm và cán đích trước, thắng sít sao 15/14.

Rơi vào tình thế khó khăn, Lee Seung-jin bất ngờ thi đấu bùng nổ trong ván thi đấu thứ 3, khiến Minh Cẩm không kịp phản kháng. Cơ thủ Hàn Quốc chỉ cần 3 lượt cơ để kết thúc ván đấu và giành phần thắng. Lee ghi sê-ri 5, sê-ri 9 trước khi có thêm 1 điểm để giành chiến thắng tuyệt đối 15/0, đồng thời rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Billiards: Đánh bại nhà vô địch PBA, Mã Minh Cẩm xuất sắc vào chung kết- Ảnh 1.

Mã Minh Cẩm đứng trước cơ hội đoạt chức vô địch PBA lần thứ hai

ẢNH: T.B

Đến ván đấu thứ 4, Lee Seung-jin ghi điểm đều tay ở đầu trận và có sê-ri 6 điểm để dẫn trước. Dù vậy, Mã Minh Cẩm cũng đáp trả bằng sê-ri 5, trước khi giành chiến thắng 15/12, vươn lên dẫn 3-1. Cơ thủ Hàn Quốc chiếm thế chủ động ở ván đấu thứ 6 và thắng 15/8, thu hẹp cách biệt còn 2-3.

Lee Seung-jin không còn giữ được sự hưng phấn ở ván đấu thứ 6. Phía ngược lại, Mã Minh Cẩm lại duy trì sự ổn định trong những pha ra cơ và giành chiến thắng 15/10, qua đó thắng chung cuộc với tỷ số 3-2 trước Lee Seung-jin.

Mã Minh Cẩm trở thành cơ thủ đầu tiên giành vé góp mặt ở trận chung kết chặng 7 giải PBA mùa 2025-2026. Đối thủ của Minh Cẩm ở trận đấu cuối cùng là người giành chiến thắng trong cặp bán kết còn lại giữa Lee Sang-yong và Daniel Sanchez.

Cơ thủ Việt Nam đang đứng trước cơ hội giành chức vô địch chặng PBA lần thứ hai trong sự nghiệp. Trước đó, Minh Cẩm từng đăng quang ở một chặng đấu thuộc mùa giải 2022-2023.

