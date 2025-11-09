Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Billiards: Thần đồng Hàn Quốc vô địch World Cup, Mã Minh Cẩm vào tứ kết PBA

Thu Bồn
Thu Bồn
09/11/2025 22:56 GMT+7

Thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo giành chiến thắng thuyết phục tại chung kết để đăng quang chức vô địch World Cup billiards Gwangju 2025. Ở một diễn biến khác, Mã Minh Cẩm là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt tại tứ kết PBA.

Trận chung kết World Cup billiards Gwangju 2025 tổ chức ở Hàn Quốc vào ngày 9.11 là cuộc chạm trán giữa cơ thủ chủ nhà Cho Myung-woo và Marco Zanetti (Ý). Trước đó tại vòng bán kết diễn ra cùng ngày, Cho Myung-woo giành chiến thắng đầy ấn tượng 50-39 trước cơ thủ kỳ cựu Eddy Merckx, còn lão tướng Zanetti đánh bại Glenn Hofman với điểm số 50-38.

Thế trận một chiều ở chung kết World Cup billiards Gwangju 2025

Màn so tài cuối cùng ở World Cup billiards Gwangju 2025 được dự đoán sẽ nảy lửa, nhưng thực thế lại không như vậy. Cho Myung-woo đã tạo ra thế trận một chiều ngay từ những lượt cơ đầu tiên. Zanetii dù là cơ thủ giàu kinh nghiệm nhưng không đạt trạng thái tốt nhất, mất cảm giác ghi điểm ở trận đấu quan trọng nhất giải.

Thần đồng Hàn Quốc dù không có sê-ri nào lớn (cao nhất là sê-ri 6), nhưng ghi điểm rất đều tay. Sau 10 lượt cơ, khoảng cách đã là 18 điểm, khi Cho Myung-woo dẫn 28-10. Cơ thủ sinh năm 1998 dẫn 32-14 sau 15 lượt cơ, 40-28 sau 20 lượt cơ.

Chung cuộc, Cho Myung-woo thắng Zanetti với điểm số cách biệt 50-30, sau 25 lượt cơ.

Billiards: Thần đồng Hàn Quốc vô địch World Cup, Mã Minh Cẩm vào tứ kết PBA- Ảnh 1.

Cho Myung-woo (thứ hai từ trái qua) thắng khá dễ ở chung kết, khi Zanetti (bìa trái) hoàn toàn bế tắc

ẢNH: UMB

Cho Myung-woo đăng quang ngay trên sân nhà Hàn Quốc. Đây là danh hiệu vô địch World Cup billiards lần thứ 3 trong sự nghiệp, và là lần thứ 2 liên tiếp trong năm 2025. Trước đó, cơ thủ 27 tuổi này từng lên ngôi tại Sharm El Sheikh - Ai Cập vào năm 2022 và chặng World Cup billiards Porto - Bồ Đào Nha hồi tháng 7.2025.

Mã Minh Cẩm duy trì phong độ cao

Song song với Word Cup billiards Gwangju 2025 thuộc Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB), giải đấu của Hiệp hội Billiards chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA) cũng đang tranh tài những vòng cuối của chặng thứ 7 mùa 2025-2026. Ngày 9.11 diễn ra vòng 16 cơ thủ, có sự xuất hiện của 2 đại diện Việt Nam là Mã Minh Cẩm và Nguyễn Quốc Nguyện.

Nguyễn Quốc Nguyện thua ngược 2-3 (15/14, 15/8, 3/15, 8/15, 5/11) trước Lee Seung-jin. Trong khi đó, Mã Minh Cẩm (15/9, 4/15, 15/9, 5/15, 11/4) thắng kịch tính 3-2 trước Choi Woo-jin.

Billiards: Thần đồng Hàn Quốc vô địch World Cup, Mã Minh Cẩm vào tứ kết PBA- Ảnh 2.

Mã Minh Cẩm lần thứ hai liên tiếp vào bán kết PBA ở 2 chặng đấu gần nhất

ẢNH: PBA

Mã Minh Cẩm là cơ thủ duy nhất của Việt Nam góp mặt tại tứ kết của chặng đấu PBA đang diễn ra. Qua đó, Minh Cẩm cho thấy anh có phong độ tốt trong thời gian gần đây. Ở chặng đấu trước đó hồi tháng cuối tháng 10, tay cơ sinh năm 1975 cũng vào đến bán kết và để thua trước cơ thủ kỳ cựu người Tây Ban Nha Daniel Sanchez.

Vòng tứ kết PBA diễn ra vào ngày 11.10, Mã Minh Cẩm gặp cơ thủ chủ nhà Shin Nam-ho. Shin Nam-ho cũng đang có phong độ cao, khi đánh bại cựu vô địch thế giới UMB – Choi Sung-won với tỷ số 3-1 ở vòng 16.

