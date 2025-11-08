Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Billiards: Eddy Merckx tung sê-ri lớn hạ thiên tài Caudron, thần đồng Hàn Quốc vào bán kết

Thu Bồn
Thu Bồn
08/11/2025 20:21 GMT+7

Trước tay cơ đồng hương Eddy Merckx thi đấu quá thăng hoa, đương kim vô địch thế giới Frederic Caudron đành phải dừng bước ở tứ kết World Cup billiards Gwangju 2025 đang diễn ra ở Hàn Quốc.

Eddy Merckx phục thù thành công trước Caudron

Trận đấu tâm điểm của vòng tứ kết chặng World Cup billiards Gwangju 2025 là màn so tài của 2 cơ thủ lão làng người Bỉ: Eddy Merckx và Frederic Caudron. Trận đấu này đồng thời cũng tái hiện lại trận chung kết giải vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra ở Bỉ hồi tháng 10, nơi thiên tài Caudron đã đánh bại Merckx để có lần thứ 4 đăng quang đấu trường danh giá nhất của carom 3 băng.

Trong màn tái đấu diễn ra ngày 8.11, Eddy Merkcx đã không để cho điều đó xảy ra thêm một lần nữa. Merckx thi đấu cực kỳ thăng hoa với những đường cơ ghi sê-ri liên tục. Ông nhập cuộc với sê-ri 5 ngay lượt cơ đầu tiên. Đến lượt cơ thứ 9, Merckx ghi sê-ri cao nhất trận, 14 điểm để. Từ lượt cơ thứ 12 đến 15, Merckx lần lượt ghi sê-ri: 4, 4, 5 và 8 điểm. Trận đấu khép lại chỉ sau 16 lượt cơ, và Caudron nhận thất bại chung cuộc 37-50.

Billiards: Eddy Merckx tung sê-ri lớn hạ thiên tài Caudron, thần đồng Hàn Quốc vào bán kết- Ảnh 1.

Eddy Merckx thi đấu quá thăng hoa khi gặp cơ thủ đồng hương Frederic Caudron ở tứ kết World Cup billiards Gwangju 2025

ẢNH: UMB

Caudron cũng có ghi điểm rất đều tay, khi có 2 lần ghi sê-ri 6 và 2 lần ghi sê-ri 5 điểm. Dù vậy, trước đối thủ chơi quá hưng phấn, đương kim vô địch thế giới đành phải rời cuộc chơi.

Ở bán kết, Eddy Merckx chạm trán thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo. Trước đó ở trận tứ kết nội bộ của billiards xứ sở kim chi, Cho Myung-woo thắng Choi Wang-young với điểm số cách biệt 50-23 (29 lượt cơ).

Marco Zanetti thắng nghẹt thở

Vòng tứ kết còn chứng kiến màn tranh tài gay cấn đến giây phút cuối cùng giữa hai cơ thủ hàng đầu châu Âu là Marco Zanetti (Ý) và Tasdemir Tayfun (Thổ Nhĩ Kỳ). Hai cơ thủ đã cống hiến một trận đấu mãn nhãn, so kè điểm số quyết liệt từ đầu đến cuối trận. Chung cuộc, Marco Zanetti giành chiến thắng sít sao 50-49 trước Tasdemir Tayfun, sau 32 lượt cơ.

Billiards: Eddy Merckx tung sê-ri lớn hạ thiên tài Caudron, thần đồng Hàn Quốc vào bán kết- Ảnh 2.

Marco Zanetti thắng kịch tính Tasdemir Tayfun, giành vé vào bán kết

ẢNH: ĐỘC LẬP

Tại trận tứ kết còn lại, Glenn Hofman (Hà Lan, thắng Nguyễn Chí Long ở vòng 16) có màn ngược dòng để đánh bại nhà vô địch chặng World Cup billiards gần nhất Martin Horn, với điểm số 50-42 sau 28 lượt cơ.

Trận bán kết còn lại là cuộc so tài giữa Glenn Hofman và Marco Zanetti.

Vòng bán kết chặng World Cup billiards Gwangju 2025 sẽ diễn ra trong ngày 9.11. Sau vòng đấu dành cho 4 cơ thủ mạnh nhất giải, trận chung kết tranh chức vô địch cũng diễn ra cùng ngày.

