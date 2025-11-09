Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Billiards: Thắng ấn tượng Eddy Merckx, thần đồng Hàn Quốc vào chung kết World Cup

Thu Bồn
Thu Bồn
09/11/2025 12:58 GMT+7

Trước cơ thủ kỳ cựu bậc nhất của làng carom 3 băng thế giới, thần đồng Hàn Quốc Cho Myung-woo đã thi đấu bản lĩnh và giành chiến thắng cực kỳ ấn tượng, qua đó lấy vé đầu tiên góp mặt ở trận chung kết World Cup billiards Gwangju 2025.

Trận bán kết đầu tiên của World Cup billiards Gwangju thu hút sự quan tâm lớn từ người hâm mộ carom 3 băng, khi ngôi sao của Hàn Quốc Cho Myung-woo chạm trán với cơ thủ kỳ cựu người Bỉ Eddy Merkcx. Cuộc đấu này cũng tái hiện lại trận bán kết giải vô địch thế giới (World Championship) 2025 diễn ra vào tháng 10 tại Antwerp - Bỉ. Lúc đó, Cho Myung-woo cũng thi đấu thăng hoa và có sê-ri 18 điểm, nhưng chung cuộc vẫn nhận thất bại cay đắng trước cơ thủ chủ nhà Eddy Merckx chơi quá kiên trì.

Thần đồng billiards Hàn Quốc "đòi nợ" thành công

Nhưng ở lần tái đấu diễn ra trưa 9.11, Cho Myung-woo đã "đòi nợ" thành công Eddy Merckx trên sân nhà Hàn Quốc.

Màn so tài giữa Cho Myung-woo và Eddy Merckx hấp dẫn ngay từ những phút đầu, khi cả hai đều nhập cuộc với sê-ri 4 điểm ở lượt cơ đầu tiên. Nhưng sau đó, với tính chất quan trọng trận đấu, hai cơ thủ chững lại và cho thấy dấu hiệu căng cứng. Minh chứng là những hình "bi sườn" liên tục bị bỏ lỡ.

Billiards: Thắng ấn tượng Eddy Merckx, thần đồng Hàn Quốc vào chung kết World Cup- Ảnh 1.

Cho Myung-woo thi đấu cực hay để giành chiến thắng trước cơ thủ kỳ cựu Eddy Merckx

ẢNH: SOOP

Đến lượt cơ thứ 8, Merckx có sê-ri 6 điểm để vươn lên dẫn 13-11. Trận đấu lúc này mới bắt đầu nóng lên với màn ăn miếng trả miếng của hai cơ thủ. Cho Myung-woo có sê-ri 6 ở lượt cơ thứ 10 để dẫn ngược 17-15. Ở lượt cơ 11, Merckx ghi 6 điểm và Cho Myung-woo lập tức đáp trả bằng đường cơ 7 điểm, tiếp tục dẫn 24-21.

Cho Myung-woo đưa trận đấu vào giải lao sau 12 lượt cơ, dẫn Eddy Merckx 25-21.

Sau giờ nghỉ, thế trận hoàn toàn nằm trong tay của thần đồng Hàn Quốc. Cơ thủ sinh năm 1998 có sê-ri 5, sê-ri 6 điểm đào sâu cách biệt. Sau 19 lượt cơ, Cho Myung-woo đã tiến gần đến đích, dẫn trước 46-29. Lúc này, Eddy Merckx bùng nổ với sê-ri 10 điểm ở lượt cơ thứ 20, thu hẹp khoảng cách còn 39-46.

Không để "đêm dài lắm mộng", Cho Myung-woo duy trì sự tập trung và ghi 4 điểm ở lượt cơ thứ 21, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 50-39 trước Eddy Merckx. Thần đồng Hàn Quốc là người đầu tiên góp mặt ở trận chung kết World Cup billiards Gwangju 2025.

Đối thủ của Cho Myung-woo ở trận tranh chức vô địch là người chiến thắng trong cặp đấu giữa Glenn Hofman (Hà Lan) và Marco Zanetti (Ý). Trận chung kết sẽ diễn ra trong cùng ngày.

Khám phá thêm chủ đề

