Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Cho Myung-woo lên số 1, Caudron áp sát Trần Quyết Chiến

Ở chung kết World Cup billiards Gwangju 2025 (tổ chức tại Hàn Quốc) kết thúc vào ngày 10.11, cơ thủ chủ nhà Cho Myung-woo giành chiến thắng thuyết phục trước lão tướng Marco Zanetti (Ý). Qua đó, thần đồng Hàn Quốc giành chức vô địch World Cup billiards lần thứ 3 trong sự nghiệp, và lần thứ 2 trong năm 2025.

Cho Myung-woo soán ngôi Dick Jaspers

Với phong độ cao và liên tục tiến sâu ở các giải đấu gần đây, Cho Myung-woo đã chính thức soán ngôi số 1 của cơ thủ kỳ cựu người Hà Lan - Dick Jaspers. Trên BXH của mới nhất UMB (phiên bản chỉ tính điểm các chặng đấu World Cup billiards và World Championship), thần đồng Hàn Quốc dẫn đầu với 392 điểm. Trước chặng World Cup billiards Gwangju 2025, tay cơ sinh năm 1998 đứng ở vị trí số 2.

Cho Myung-woo giành chức vô địch World Cup billiards lần thứ 2 trong năm 2025. Trước đó, thần đồng Hàn Quốc lên ngôi tại Porto - Bồ Đào Nha hồi tháng 7 ẢNH: UMB

Dick Jaspers rơi xuống đứng hạng 2 với 386 điểm. Vị trí thứ 3 và 4 không thay đổi, lần lượt thuộc về Eddy Merckx (348 điểm) và Tasdemir Tayfun (322 điểm). Marco Zanetti vào đến chung kết giải đấu gần nhất nên được cộng điểm và tăng 1 bậc trên BXH, từ hạng 6 lên hạng 5, có 306 điểm.

Trần Quyết Chiến tụt 1 bậc

Trần Quyết Chiến bị loại sớm ở World Cup billiards Gwangju 2025, bị trừ 18 điểm. Cơ thủ số 1 Việt Nam hiện có 296 điểm, từ hạng 5 rơi xuống đứng hạng 6 thế giới. Trong khi đó, Frederic Caudron tiếp tục có bước tiến trên BXH. Thiên tài billiards người Bỉ hiện có 281 điểm đã vươn lên đứng hạng 7 (trước đó hạng 9), áp sát với Quyết Chiến.

Thời gian gần đây, Trần Quyết Chiến có phong độ không tốt ở các giải thế giới ẢNH: UMB

Các cơ thủ còn lại nằm trong tốp 14 (tốp cơ thủ được đặc cách dự vòng đấu chính của chặng World Cup billiards) gồm: Martin Horn (hạng 8), Trần Thanh Lực (hạng 9), Sameh Sidhom (hạng 10), Jeremy Bury (hạng 11), Heo Jung-han (hạng 12), Glenn Hofman (hạng 13), Kim Haeng-jik (hạng 14).

Đáng chú ý, Trần Thanh Lực dù cũng dừng bước sớm tại World Cup billiards Gwangju 2025, nhưng vẫn tăng 2 bậc (từ hạng 11 lên hạng 9, hiện có 223 điểm), vì các cơ thủ xếp trên bị trừ nhiều điểm.

Bảng xếp hạng UMB mới nhất tính đến lúc này ẢNH: CMH

Bao Phương Vinh bị loại ngay ở vòng loại thứ tư, tụt đến 5 bậc (từ hạng 13 xuống 18). Chiêm Hồng Thái giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 19 trên BXH UMB.

Nguyễn Trần Thanh Tự hiện xếp 28. Hai cơ thủ Việt Nam thi đấu tốt nhất tại World Cup billiards Gwangju 2025 là Đào Văn Ly và Nguyễn Chí Long khi vào đến vòng 16, đều cải thiện vị trí trên BXH. Văn Ly từ hạng 34 lên đứng ở vị trí thứ 30. Chí Long từ vị trí 119 lên 68.