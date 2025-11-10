Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Các môn khác

Billiards: Ngược dòng cực hay, Mã Minh Cẩm lần thứ 2 liên tiếp vào bán kết PBA

Thu Bồn
Thu Bồn
10/11/2025 17:32 GMT+7

Mã Minh Cẩm xuất sắc đánh bại cơ thủ chủ nhà đang có phong độ cao, qua đó giành vé góp mặt tại bán kết chặng 7 giải billiards carom 3 băng chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA) mùa giải 2025-2026.

Mã Minh Cẩm là đại diện duy nhất của billiards Việt Nam tranh tài tại vòng tứ kết chặng 7 PBA mùa này, chạm trán với cơ thủ chủ nhà Shin Nam-ho vào ngày 10.11. Shin Nam-ho dù không phải là tay cơ tên tuổi nhưng đang có phong độ cao, khi trước đó đã đánh bại cựu vô địch thế giới Choi Sung-won ở vòng 16 với tỷ số 3-1.

Mã Minh Cẩm để thua ván đấu ra quân

Shin Nam-ho tiếp tục thể hiện sự ổn định ở ván đấu ra quân của trận tứ kết, khi giành chiến thắng trước cơ thủ Việt Nam với điểm số 15/8. Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà cơ thủ Hàn Quốc có thể làm được trước Minh Cẩm, người cũng đang có phong độ tốt ở thời điểm này.

Mã Minh Cẩm nhận thất bại ở ván đầu tiên, nhưng điều đó không khiến anh nao núng. Cơ thủ Việt Nam đã giật lại 3 ván đấu liên tiếp, để giành chiến thắng chung cuộc trước Shin Nam-ho với tỷ số 3-1.

Billiards: Ngược dòng cực hay, Mã Minh Cẩm lần thứ 2 liên tiếp vào bán kết PBA- Ảnh 1.

Mã Minh Cẩm vào bán kết PBA trong 2 chặng đấu liên tiếp

ẢNH: PBA

Bước ngoặt đến ở ván đấu thứ 2, mở ra chiến thắng ngược dòng ngoạn mục cho Minh Cẩm. Sau 4 lượt cơ, Shin Nam-ho có sê-ri 7 điểm để dẫn trước 8/6. Đến lượt cơ thứ 7, cơ thủ Hàn Quốc có thêm sê-ri 6 để vươn lên dẫn 13/8. Trước viễn cảnh bị đối thủ dẫn trước 2-0, Mã Minh Cẩm đã thể hiện bản lĩnh khi tung sê-ri 7 điểm đầy lạnh lùng, kết thúc ván đấu với chiến thắng 15/13, đồng thời quân bình tỷ số 1-1.

Đến ván đấu thứ 3, Mã Minh Cẩm hưng phấn và không gặp nhiều khó khăn để giành chiến thắng cách biệt 15/7. Ở ván đấu thứ 4 mang tính bản lề, Shin Nam-ho thi đấu rất tập trung nhằm san bằng tỷ số. Cơ thủ Hàn Quốc có nhiều pha xử lý mãn nhãn và có sê-ri 6 điểm ở lượt cơ thứ 4. Phía ngược lại, Mã Minh Cẩm cũng có sê-ri 8 điểm ở lượt cơ thứ 4.

Đối thủ thiếu may mắn ở ván đấu bản lề

Trong giai đoạn cuối trận, những yếu tố khách quan cũng đứng về phía cơ thủ Việt Nam. Shin Nam-ho có nhiều cú đánh a-băng (nếu trúng sẽ có 2 điểm) tốt, nhưng bi chủ lại nhiều lần đi "chệch cột dọc" rất đáng tiếc, khiến người hâm mộ của Mã Minh Cẩm phải thót tim. Minh Cẩm biết cách tận dụng cơ hội, giành chiến thắng với điểm số 15/11 sau 10 lượt cơ.

Mã Minh Cẩm tiến vào bán kết, chạm trán với Lee Seung-jin. Đây cũng là tay cơ mạnh của Hàn Quốc. Chính Lee Seung-jin là người đã ngược dòng ngoạn mục thắng 3-2 (sau khi bị dẫn 2-0) trước Nguyễn Quốc Nguyện ở vòng 16.

Về Mã Minh Cẩm, cơ thủ sinh năm 1975 có lần thứ 2 liên tiếp vào đến bán kết chặng đấu PBA mùa giải 2025-2026. Trước đó ở chặng 6 diễn ra vào tháng 10, tay cơ sinh năm 1975 cũng vào đến bán kết và để thua trước Daniel Sanchez (Tây Ban Nha).

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Cho Myung-woo lên số 1, Caudron áp sát Trần Quyết Chiến

Bảng xếp hạng billiards mới nhất: Cho Myung-woo lên số 1, Caudron áp sát Trần Quyết Chiến

Nhóm dẫn trên bảng xếp hạng (BXH) của Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB) có nhiều sự thay đổi, sau khi chặng World Cup billiards Gwangju 2025 khép lại với chức vô địch thuộc về Cho Myung-woo.

