Thể thao Các môn khác

Billiards: Mã Minh Cẩm đoạt á quân PBA, nhận hơn 600 triệu tiền thưởng

Thu Bồn
Thu Bồn
11/11/2025 21:45 GMT+7

Trước cơ thủ kỳ cựu Daniel Sanchez thi đấu quá thăng hoa khi liên tục tung sê-ri, Mã Minh Cẩm dù đã chơi rất nỗ lực nhưng cũng đành nhận thất bại. Cơ thủ Việt Nam đoạt vị trí á quân tại chặng 7 giải billiards carom 3 băng chuyên nghiệp Hàn Quốc (PBA) mùa giải 2025-2026.

Tối 11.11, Mã Minh Cẩm chạm trán với Daniel Sanchez (Tây Ban Nha), ở trận chung kết chặng 7 PBA mùa giải 2025-2026. Cơ thủ Tây Ban Nha là thử thách cực lớn với VĐV người Việt Nam. Daniel Sanchez là tay cơ kỳ cựu, nắm giữ cả chức vô địch World Cup Billiards (15 lần) và World Championship (4 lần) của hệ thống giải đấu thuộc Liên đoàn Billiards carom thế giới (UMB). Đây là trận chung kết thứ 3 của Sanchez tại PBA mùa này. Ở 2 lần trước vào đến trận đấu tranh chức vô địch, cơ thủ Tây Ban Nha đều để thua và về đích với vị trí á quân.

Cuộc chạm trán giữa Minh Cẩm và Sanchez đồng thời cũng tái hiện lại trận bán kết ở chặng đấu thứ 6. Lúc đó, cơ thủ người Việt Nam thua để thua với tỷ số 2-4.

Sanchez ghi sê-ri trong tất cả ván đấu

Bước vào trận chung kết, Sanchez thể hiện đẳng cấp ngay trong đường cơ đầu tiên của mình với sê-ri 7 điểm, trong đó có những pha a-băng (ghi 2 điểm) chuẩn xác. Ở lượt cơ thứ 4, có thêm sê-ri 6, để thắng 15/6 ở ván 1. Ván 2, Mã Minh Cẩm bỏ lỡ nhiều cơ hội với những hình bi dễ và phải trả giá. Khi điểm số là 4/4, ở lượt cơ thứ 5, Sanchez có sê-ri 11 điểm, thắng cách biệt 15/4, đồng thời vươn lên dẫn 2-0.

Đến ván 3, Sanchez lại có sê-ri 5. Mã Minh Cẩm dù không có lượt cơ nào ghi từ 5 điểm trở lên, nhưng đánh đều tay và giành chiến thắng 15/7 sau 7 lượt cơ, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Billiards: Mã Minh Cẩm đoạt á quân PBA, nhận hơn 600 triệu tiền thưởng- Ảnh 1.

Mã Minh Cẩm không thể giành chức vô địch chặng PBA lần thứ hai

PBA

Ván 4 có lẽ là ván đấu đáng tiếc nhất của Mã Minh Cẩm. Sanchez có sê-ri 6 với những tình huống a-băng chuẩn xác liên tiếp. Khi đang bị dẫn 6/12, Mã Minh Cẩm mới ghi sê-ri đầu tiên trong trận đấu với 8 điểm để vươn lên dẫn 14/12, nhưng Minh Cẩm lại bỏ lỡ hình bi dứt điểm. Sanchez khi được vào bàn đã ghi 3 điểm để thắng ngược 15/14, vươn lên dẫn 3-1.

Ở ván 5, Minh Cẩm chạm đến điểm số set point trước, dẫn 14/9. Sanchez lúc này tung sê-ri 5 và đứng trước championship point (điểm vô địch), nhưng không thể kết thúc trận đấu. Cơ thủ Việt Nam thắp lại hy vọng khi thắng 15/14, rút ngắn tỷ số xuống 2-3.

Billiards: Mã Minh Cẩm đoạt á quân PBA, nhận hơn 600 triệu tiền thưởng- Ảnh 2.

Daniel Sanchez thi đấu quá thăng hoa và ổn định để giành chức vô địch chặng PBA lần thứ 2 trong sự nghiệp

ẢNH: PBA

Trong ván thi đấu cuối cùng, Sanchez tiếp tục cho thấy khả năng tung sê-ri đáng nể. Sau 2 lượt cơ, cơ thủ Tây Ban Nha ghi 2 sê-ri 6 điểm, trước khi thắng 15/4, qua đó thắng chung cuộc 4-2 trước Mã Minh Cẩm.

Daniel Sanchez đã chứng minh tại sao ông được xếp vào hàng "huyền thoại" của làng billiards carom 3 băng đương đại. Trong khi đó, Mã Minh Cẩm vẫn là "lá cờ đầu" của carom 3 băng Việt Nam tại PBA với 2 lần vào chung kết và 1 chức vô địch. Những cơ thủ Việt Nam khác như Nguyễn Huỳnh Phương Linh, Nguyễn Quốc Nguyện và Ngô Đình Nại đều đã vào chung kết nhưng chưa thể đăng quang.

Với chức vô địch này, Sanchez nhận 100 triệu won (khoảng 1,8 tỉ đồng) tiền thưởng. Mã Minh Cẩm về nhì, nhận 34 triệu won (tương đương 611 triệu đồng) tiền thưởng.

Khám phá thêm chủ đề

