Billiards: Cơ thủ Việt Nam a-băng cực hay, thắng nghẹt thở nhà vô địch Tây Ban Nha

Thu Bồn
Thu Bồn
24/11/2025 23:27 GMT+7

Mã Minh Cẩm tiếp tục thể hiện phong độ cao cùng khả năng a-băng chuẩn xác, qua đó cùng đồng đội ở NH Pay giành chiến thắng trước cặp cơ thủ cực mạnh của nhà vô địch người Tây Ban Nha David Zapata.

Ở trận đấu thuộc vòng 9 (cuối cùng), chặng thứ tư của giải billiards PBA Team League 2025-2026 diễn ra ngày 24.11 tại Hàn Quốc, đội NH Pay (của Mã Minh Cẩm) chạm trán đội Weebies. Ở ván đấu đầu tiên (đôi nam), bộ đôi ăn ý Mã Minh Cẩm cùng Antonio Montes so tài với đối thủ mạnh David Zapata (Tây Ban Nha) và Eom Sang-pil (Hàn Quốc). Trong đó, David Zapata là cơ thủ đáng gờm ở giải đấu được tổ chức tại xứ sở kim chi, hiện sở hữu 2 chức vô địch PBA Tour.

Dẫn trước 9/1 nhưng... suýt thua

Đội Weebies giành quyền đề pa và Zapata đã ghi được 1 điểm trong lượt cơ đầu tiên của trận đấu. Ngay sau đó, Mã Minh Cẩm và Montes đã tấn công cực kỳ mạnh mẽ với sê-ri 6 điểm, vươn lên dẫn trước 6/1. Trong sê-ri này, Minh Cẩm một lần nữa đóng vai trò chủ lực, khi anh ghi đến 4 điểm, đến từ 2 tình huống a-băng chuẩn xác.

Đến lượt cơ thứ 4, NH Pay tiếp tục ghi được 3 điểm để nâng cách biệt với đôi cơ thủ của Weebies thành 9/1. Dù đã tiến rất gần với chiến thắng ở ván đấu đầu tiên, nhưng các cơ thủ và người hâm mộ của NH Pay đã có một phen thót tim.

Billiards: Cơ thủ Việt Nam a-băng cực hay, thắng nghẹt thở nhà vô địch Tây Ban Nha- Ảnh 1.

Mã Minh Cẩm có phong độ cao trong thời gian gần đây, nhưng tập thể NH Pay lại thi đấu không tốt

ẢNH: N.T

Ở lượt cơ thứ 5, đội Weebies bất ngờ vùng lên mạnh mẽ với sê-ri 9 điểm, dẫn ngược 10/9. Trong đó, Eom Sang-pil và Zapata chứng minh rằng họ cũng không thua kém Mã Minh Cẩm ở khả năng a-băng. Sê-ri 9 điểm kể trên có đến 6 điểm được ghi bằng 3 cú a-băng liên tiếp. Dù vậy, khi đứng trước hình bi set-point không khó, Eom Sang-pil lại bỏ lỡ.

Hai điểm cuối ở ván đấu thứ nhất đều được ghi bởi Mã Minh Cẩm. Cơ thủ Việt Nam giúp đội NH Pay ngược dòng nghẹt thở, thắng 11/10 ở ván ra quân.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì mà đội NH Pay có thể làm được trước Weebies ở trận này. Trong 4 ván đấu tiếp theo, các cơ thủ NH Pay đều nhận thất bại và đành thua chung cuộc 1-4 trước Weebies.

Tại chặng thứ tư của giải billiards PBA Team League 2025-2026, Mã Minh Cẩm dù có phong độ cao nhưng các đồng đội lại chơi không tốt. NH Pay cán đích ở chặng đấu này với vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.

Trong khi đó, đội Laon giành chức vô địch chặng thứ tư. Như vậy, vòng chung kết PBA Team League mùa này đã xác định được 4 cái tên sẽ góp mặt tranh tài gồm: Hana Card (có Nguyễn Quốc Nguyện), Phoenix, SK Direct (có Ngô Đình Nại) và Laon. Các đội vẫn còn cơ hội ở chặng đấu thứ năm để tranh vé dự vòng chung kết.

Xem thêm bình luận