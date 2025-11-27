VĐV Việt Nam được thưởng ra sao tại SEA Games 33, đội tuyển nào được nhiều tiền nhất?

Nhiều khoản thưởng hấp dẫn với VĐV ở SEA Games 33

Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP "Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu" thì mức thưởng cụ thể cho thành tích thi đấu của VĐV ở SEA Games là 45 triệu đồng/HCV, 25 triệu đồng/HCB, 20 triệu đồng/HCĐ và mỗi kỷ lục SEA Games sẽ được nhận 20 triệu đồng.

Nguyễn Thị Oanh hứa hẹn tạo 'cơn mưa vàng' cho điền kinh Việt Nam ở SEA Games 33. Nếu thành công cô sẽ được nhận những khoản tiền thưởng xứng đáng ẢNH: KHẢ HÒA

Vừa qua, Cục TDTT Việt Nam xây dựng Dự thảo Nghị định “Quy định chế độ chính sách đối với thành viên đội thể thao quốc gia, tập trung tập huấn, thi đấu” nhằm thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP để có những cải thiện về chế độ cho HLV, VĐV. Trong dự thảo nghị định mới, các mức thưởng dành cho thành tích SEA Games được tăng lên ở mức 60 triệu đồng/HCV, 30 triều đồng HCB, 25 triệu đồng/HCĐ và VĐV phá 1 kỷ lục tại SEA Games được nhận thêm 25 triệu đồng. Tuy nhiên nghị định mới thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP chưa phê duyệt và ban hành, vì thế HLV, VĐV vẫn nhận mức thưởng cũ.

Tại SEA Games 33 tới, Cục TDTT Việt Nam cũng treo thưởng nóng cho các VĐV giành HCV - HCB - HCĐ lần lượt là 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3 triệu đồng. Ngoài ra nhiều liên đoàn thông qua xã hội hóa cũng treo thưởng hấp dẫn cho các VĐV. Lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam công bố mức thưởng nóng cho VĐV đoạt HCV là 100 triệu đồng. Liên đoàn Taekwondo Việt Nam thưởng nóng 700 USD (hơn 18 triệu đồng) cho VĐV đoạt HCV. Liên đoàn Điền kinh Việt Nam công bố quỹ thưởng cho đội tuyển là 1 tỉ đồng kèm điều kiện đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu bảo vệ 12 HCV...

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng là mỏ vàng của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại SEA Games 32 diễn ra năm 2023 tại Campuchia, "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh là một trong những tuyển thủ được nhận thưởng cao nhất của đoàn thể thao Việt Nam. Theo đó với 4 HCV đoạt được, Nguyễn Thị Oanh được thưởng 180 triệu đồng theo qui định nhà nước, 40 triệu đồng từ thưởng nóng từ Cục TDTT Việt Nam. Ngoài ra Nguyễn Thị Oanh còn được nhiều đơn vị thưởng nóng đầy giá trị gồm 1 ô tô và 1 căn hộ. Thành công của Nguyễn Thị Oanh là động lực để các VĐV thể thao Việt Nam phấn đấu tại SEA Games 33.







