Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao SEA Games 33

VĐV Việt Nam được thưởng ra sao tại SEA Games 33, đội tuyển nào được nhiều tiền nhất?

Quỳnh Anh
Quỳnh Anh
27/11/2025 18:44 GMT+7

Các vận động viên (VĐV) Việt Nam chuẩn bị bước vào tranh tài ở SEA Games 33 tại Thái Lan với khát khao mang về thành tích cao và nhận về những phần thưởng xứng đáng

Nhiều khoản thưởng hấp dẫn với VĐV ở SEA Games 33

Theo Nghị định số 152/2018/NĐ-CP "Quy định một số chế độ đối với HLV, VĐV thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu" thì mức thưởng cụ thể cho thành tích thi đấu của VĐV ở SEA Games là 45 triệu đồng/HCV, 25 triệu đồng/HCB, 20 triệu đồng/HCĐ và mỗi kỷ lục SEA Games sẽ được nhận 20 triệu đồng.

VĐV Việt Nam được thưởng ra sao tại SEA Games 33, đội tuyển nào được nhiều tiền nhất?- Ảnh 1.

Nguyễn Thị Oanh hứa hẹn tạo 'cơn mưa vàng' cho điền kinh Việt Nam ở SEA Games 33. Nếu thành công cô sẽ được nhận những khoản tiền thưởng xứng đáng

ẢNH: KHẢ HÒA

Vừa qua, Cục TDTT Việt Nam xây dựng Dự thảo Nghị định “Quy định chế độ chính sách đối với thành viên đội thể thao quốc gia, tập trung tập huấn, thi đấu” nhằm thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP để có những cải thiện về chế độ cho HLV, VĐV. Trong dự thảo nghị định mới, các mức thưởng dành cho thành tích SEA Games được tăng lên ở mức 60 triệu đồng/HCV, 30 triều đồng HCB, 25 triệu đồng/HCĐ và VĐV phá 1 kỷ lục tại SEA Games được nhận thêm 25 triệu đồng. Tuy nhiên nghị định mới thay thế Nghị định số 152/2018/NĐ-CP chưa phê duyệt và ban hành, vì thế HLV, VĐV vẫn nhận mức thưởng cũ.

Tại SEA Games 33 tới, Cục TDTT Việt Nam cũng treo thưởng nóng cho các VĐV giành HCV - HCB - HCĐ lần lượt là 10 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3 triệu đồng. Ngoài ra nhiều liên đoàn thông qua xã hội hóa cũng treo thưởng hấp dẫn cho các VĐV. Lãnh đạo Liên đoàn Võ thuật tổng hợp Việt Nam công bố mức thưởng nóng cho VĐV đoạt HCV là 100 triệu đồng. Liên đoàn Taekwondo Việt Nam thưởng nóng 700 USD (hơn 18 triệu đồng) cho VĐV đoạt HCV. Liên đoàn Điền kinh Việt Nam công bố quỹ thưởng cho đội tuyển là 1 tỉ đồng kèm điều kiện đội tuyển điền kinh Việt Nam hoàn thành chỉ tiêu bảo vệ 12 HCV...

VĐV Việt Nam được thưởng ra sao tại SEA Games 33, đội tuyển nào được nhiều tiền nhất?- Ảnh 2.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng cũng là mỏ vàng của thể thao Việt Nam ở SEA Games 33

ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Tại SEA Games 32 diễn ra năm 2023 tại Campuchia, "nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh là một trong những tuyển thủ được nhận thưởng cao nhất của đoàn thể thao Việt Nam. Theo đó với 4 HCV đoạt được, Nguyễn Thị Oanh được thưởng 180 triệu đồng theo qui định nhà nước, 40 triệu đồng từ thưởng nóng từ Cục TDTT Việt Nam. Ngoài ra Nguyễn Thị Oanh còn được nhiều đơn vị thưởng nóng đầy giá trị gồm 1 ô tô và 1 căn hộ. Thành công của Nguyễn Thị Oanh là động lực để các VĐV thể thao Việt Nam phấn đấu tại SEA Games 33.



Tin liên quan

Sao bóng chuyền Bích Thủy chính thức ra mắt tại Nhật Bản, báo tin vui trước SEA Games 33

Sao bóng chuyền Bích Thủy chính thức ra mắt tại Nhật Bản, báo tin vui trước SEA Games 33

Phụ công đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam Trần Thị Bích Thủy chính thức khoác áo CLB Okayama Seagulls tranh tài ở giải bóng chuyền vô địch Nhật Bản.

Thua 'người quen' ở giải Úc mở rộng, Nguyễn Thùy Linh dồn sức cho SEA Games 33

SEA Games 33: Thái Lan chi hàng trăm tỉ đồng tổ chức, kỳ đại hội hoành tráng nhất lịch sử

Khám phá thêm chủ đề

Sea games VĐV Việt Nam tiền thưởng SEA Games SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận