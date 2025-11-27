Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao SEA Games 33

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất sau khi Campuchia xin rút: Vẫn đá giờ đẹp...

Đồng Nguyên Khang
Đồng Nguyên Khang
27/11/2025 18:14 GMT+7

Chiều 27.11, đội U.23 Việt Nam tập luyện trong không khí hào hứng và cũng cực kỳ nghiêm túc trong bối cảnh SEA Games 33 đang đến rất gần. Trên đất Thái Lan, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ được thi đấu trên sân đẹp và giờ cũng đẹp.

Trên sân Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM), đội U.23 Việt Nam có buổi tập thứ 4 sau khi trở về từ Trung Quốc. Khi sắp sửa chính thức bước vào hành trình đòi lại tấm HCV SEA Games, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự mong muốn tạo ra bầu không khí vui vẻ, hứng khởi. Vì thế, sau khi khởi động, Khuất Văn Khang cùng đồng đội được chơi minigame nhằm tăng sự gắn kết. Các cầu thủ mới được gọi bổ sung như Trần Thành Trung, Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình), Nguyễn Đức Việt (CLB Phú Thọ) cũng hòa nhập tốt với toàn đội.

Kết thúc phần khởi động đầy vui vẻ, đội U.23 Việt Nam lập tức trở lại trạng thái nghiêm túc. HLV Kim Sang-sik tiếp tục truyền đạt triết lý chiến thuật để giúp các học trò chơi gắn kết hơn, tiến bộ hơn. Ở một góc, trợ lý của ông Kim liên tục ghi chép, cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng và quyết tâm của cả tập thể.

Hiện tại, đội U.23 Việt Nam vẫn tập chưa đủ người do 3 cầu thủ gồm hậu vệ phải Phạm Minh Phúc, trung vệ Phạm Lý Đức và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bận thi đấu Cúp C1 châu Á cùng CLB Công an Hà Nội. Nhóm cầu thủ này sẽ lập tức bay vào TP.HCM, hội quân với toàn đội vào ngày 28.11.

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất sau khi Campuchia xin rút: Vẫn đá giờ đẹp...- Ảnh 1.

Ngay từ lúc chuẩn bị bắt đầu buổi tập, nụ cười đã nở trên môi HLV Kim Sang-sik

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất sau khi Campuchia xin rút: Vẫn đá giờ đẹp...- Ảnh 2.

Các cầu thủ tỏ ra hào hứng trong phần minigame

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Campuchia rút khỏi 8 môn thi đấu ở SEA Games 2025, bao gồm cả bóng đá

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất sau khi Campuchia xin rút: Vẫn đá giờ đẹp...- Ảnh 3.

Các chàng trai U.23 Việt Nam cười đùa hồn nhiên

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất sau khi Campuchia xin rút: Vẫn đá giờ đẹp...- Ảnh 4.

Thành Trung rất "tận hưởng" trong đợt tập trung cùng đội U.23 Việt Nam

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất sau khi Campuchia xin rút: Vẫn đá giờ đẹp...- Ảnh 5.

Bùi Vĩ Hào mang đến tín hiệu tích cực, cho thấy sự trở lại mạnh mẽ sau chấn thương

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất sau khi Campuchia xin rút: Vẫn đá giờ đẹp...- Ảnh 6.

HLV Kim Sang-sik truyền đạt ý đồ chiến thuật trước khi chia đội hình đá đối kháng

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất sau khi Campuchia xin rút: Vẫn đá giờ đẹp...- Ảnh 7.

Trợ lý của ông Kim ghi chép cẩn thận

Trợ lý của ông Kim ghi chép cẩn thận

ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Sau khi U.23 Campuchia rút khỏi giải, U.23 Singapore chuyển từ bảng C sang bảng A, lịch thi đấu của 2 bảng này sẽ được điều chỉnh. Trong khi đó, lịch thi đấu của đội U.23 Việt Nam gần như chắc chắn không bị ảnh hưởng. Văn Khang và đồng đội sẽ đá trận mở màn SEA Games 33 vào ngày 4.11. Đến ngày 11.12, thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán đội U.23 Malaysia. Tất cả đều diễn ra vào lúc 18 giờ 30 trên sân Rajamangala. 

Bài kiểm tra tâm lý cho U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Giữ cái đầu 'lạnh'

Bài kiểm tra tâm lý cho U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Giữ cái đầu 'lạnh'

Để trở lại đỉnh cao SEA Games sau 3 năm chờ đợi, U.23 Việt Nam cần vượt qua chướng ngại tâm lý ở thời điểm quan trọng.

U.23 Việt Nam SEA Games 33 Kim Sang-sik
