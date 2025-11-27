Lịch thi đấu U.23 Việt Nam mới nhất sau khi Campuchia xin rút: Vẫn đá giờ đẹp...

Trên sân Bà Rịa (phường Bà Rịa, TP.HCM), đội U.23 Việt Nam có buổi tập thứ 4 sau khi trở về từ Trung Quốc. Khi sắp sửa chính thức bước vào hành trình đòi lại tấm HCV SEA Games, HLV Kim Sang-sik và các cộng sự mong muốn tạo ra bầu không khí vui vẻ, hứng khởi. Vì thế, sau khi khởi động, Khuất Văn Khang cùng đồng đội được chơi minigame nhằm tăng sự gắn kết. Các cầu thủ mới được gọi bổ sung như Trần Thành Trung, Nguyễn Lê Phát (CLB Ninh Bình), Nguyễn Đức Việt (CLB Phú Thọ) cũng hòa nhập tốt với toàn đội.

Kết thúc phần khởi động đầy vui vẻ, đội U.23 Việt Nam lập tức trở lại trạng thái nghiêm túc. HLV Kim Sang-sik tiếp tục truyền đạt triết lý chiến thuật để giúp các học trò chơi gắn kết hơn, tiến bộ hơn. Ở một góc, trợ lý của ông Kim liên tục ghi chép, cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng và quyết tâm của cả tập thể.

Hiện tại, đội U.23 Việt Nam vẫn tập chưa đủ người do 3 cầu thủ gồm hậu vệ phải Phạm Minh Phúc, trung vệ Phạm Lý Đức và tiền đạo Nguyễn Đình Bắc bận thi đấu Cúp C1 châu Á cùng CLB Công an Hà Nội. Nhóm cầu thủ này sẽ lập tức bay vào TP.HCM, hội quân với toàn đội vào ngày 28.11.

Sau khi U.23 Campuchia rút khỏi giải, U.23 Singapore chuyển từ bảng C sang bảng A, lịch thi đấu của 2 bảng này sẽ được điều chỉnh. Trong khi đó, lịch thi đấu của đội U.23 Việt Nam gần như chắc chắn không bị ảnh hưởng. Văn Khang và đồng đội sẽ đá trận mở màn SEA Games 33 vào ngày 4.11. Đến ngày 11.12, thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán đội U.23 Malaysia. Tất cả đều diễn ra vào lúc 18 giờ 30 trên sân Rajamangala.