Lịch thi đấu nóng bỏng hôm nay: CLB CAHN và Nam Định nắm quyền tự quyết ở châu Á

CLB CAHN THẮNG VÀ CHỜ ĐỢI

Thất bại 0-1 trên sân Macarthur (Úc) ở lượt thứ 4 vòng bảng chỉ khiến CLB Công an Hà Nội (CAHN) tụt xuống nhì bảng E AFC Champions League 2. Cơ hội đi tiếp của thầy trò HLV Alexandre Polking còn nguyên nếu giành 4 điểm trong 2 trận còn lại.

Thử thách trước mắt của CLB CAHN là CLB Bắc Kinh (Trung Quốc) trong trận đấu diễn ra lúc 19 giờ 15 hôm nay trên Sân vận động Hàng Đẫy.

Ở trận lượt đi, đại diện VN dù cầm bóng và dứt điểm nhiều hơn nhưng lại bị chia điểm với tỷ số 2-2 do bỏ lỡ nhiều cơ hội ăn bàn (2 lần đưa bóng dội khung gỗ) và sa sút thể lực trong những phút quyết định.

Màn thể hiện trên sân Bắc Kinh ở lượt đi cũng phác họa bức tranh của CLB CAHN ở sân chơi châu Á mùa này. Đội bóng của HLV Polking có lối chơi, đấu pháp và triết lý kiểm soát rõ ràng, triển khai tấn công lớp lang, bài bản bằng bóng ngắn, tấn công đa dạng và biến hóa. Song việc phung phí cơ hội và mất tập trung ở 15 phút cuối trận đang là điểm yếu khiến CLB CAHN khó tiến xa. Hai trận gần nhất gặp đối thủ "rắn mặt" như Macarthur, CLB CAHN chỉ có 1 điểm, dù chơi không kém.

CLB Công an Hà Nội (phải) quyết đoạt vé đi tiếp ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, CLB CAHN còn nguyên cơ hội đi tiếp. Nếu thắng CLB Bắc Kinh, đồng thời Tai Po (Hồng Kông) thua trên sân Macarthur, Quang Hải cùng đồng đội sẽ đoạt vé đi tiếp sớm một lượt đấu. Trong trường hợp Tai Po có điểm trước Macarthur đi nữa, CLB CAHN chỉ cần thắng đại diện Trung Quốc ở trận đấu vào 19 giờ 15 hôm nay, rồi hòa lượt cuối là vào vòng 16 đội.

Dù vậy, mục tiêu trước mắt của đại diện VN vẫn cứ là thắng CLB Bắc Kinh để tiến gần hơn đến vòng sau. Cú ngã trước Thể Công Viettel ở vòng 16 đội Cúp quốc gia (thua trên chấm luân lưu) là đòn giáng tinh thần, buộc CLB CAHN phải gượng dậy trước khi quá muộn.

Với thực lực nhỉnh hơn cùng ưu thế sân nhà, CLB CAHN đủ sức lấy 3 điểm. Thế nhưng hàng công với Leo Artur, Đình Bắc, Văn Đô, Alan Grafite cần chỉnh lại thước ngắm để không phung phí cơ hội. Đồng thời, mật độ thi đấu dày (chỉ được nghỉ 3 ngày sau Cúp quốc gia) đòi hỏi HLV Polking tính toán, phân phối thể lực cầu thủ hợp lý, tránh tình trạng hụt hơi rồi mất điểm đáng tiếc như 3/4 trận đã qua tại giải châu Á. Dồn sức chơi sòng phẳng ở AFC Champions League 2, CLB CAHN sẽ có vé vào vòng 16 đội.

CLB N AM Đ ỊNH PHẢI VƯỢT ẢI T HÁI L AN

Sau 2 trận thua trước Gamba Osaka ở lượt 3 và 4, CLB Nam Định đã để Ratchaburi (Thái Lan) san bằng khoảng cách tại AFC Champions League 2. Dẫu vậy, thầy trò HLV Mauro Jeronimo còn nguyên quyền tự quyết.

Ở lượt đấu thứ 5, Nam Định đối đầu Ratchaburi trên sân khách lúc 17 giờ hôm nay. Do hai đội đang cùng có 6 điểm, nên nếu thắng, đại diện VN sẽ vào thẳng vòng 16 đội. Thậm chí, một trận hòa là đủ để Nam Định chiếm ưu thế áp đảo, khi ở lượt cuối đại diện VN chỉ phải gặp Eastern (Hồng Kông) trên sân nhà, còn Ratchaburi phải hành quân đến sân Gamba Osaka.

Ở trận lượt đi, Nam Định đã thắng 3-1 trước Ratchaburi nhờ sự tỏa sáng của dàn ngoại binh. Đây cũng là chiến lược đội bóng thành Nam đã theo đuổi từ đầu giải. Do AFC Champions League 2 không hạn chế ngoại binh, nên Nam Định thường dùng từ 9 - 10 "Tây" trong đội hình xuất phát ở các trận đã qua. Các ngoại binh Nam Định đã chơi ổn, khi giúp đội nhà thắng Ratchaburi và Eastern. Dù trắng tay trước Gamba Osaka, nhưng ở trận lượt về Nam Định chỉ thua tối thiểu 0-1 và mất quả phạt đền tranh cãi.

Dù phải hành quân đến "hiểm địa" Thái Lan, nơi CLB Nam Định đã thua ở lần gần nhất làm khách (2-3 trước Bangkok United), tuy nhiên thầy trò HLV Jeronimo đã chuẩn bị kỹ càng để không lặp lại sai lầm.

CLB Nam Định có hàng công mạnh với Percy Tau, Marlos Brenner, Romulo da Silva, Caio Cesar. Tuy nhiên cũng cần lưu ý khâu phòng ngự, khi Ratchaburi có những ngòi nổ lợi hại như Deni Junior hay Tana. Sẽ là màn đôi công hấp dẫn, nơi CLB Nam Định cần chơi hơn 100% khả năng để ra về với tối thiểu 1 điểm.