Thể thao Bóng đá Việt Nam

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam vững vàng ngôi đầu, vì sao Malaysia tốp 2?

Hoàng Lê
Hoàng Lê
26/11/2025 21:10 GMT+7

Đội tuyển U.17 Việt Nam cùng U.17 Malaysia cạnh tranh quyết liệt ở bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á 2026.

U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia toàn thắng

Hôm nay (26.11), vòng loại giải U.17 châu Á tiếp tục diễn ra với 3 cặp đấu, trong đó tâm điểm là cuộc đua tranh ngôi đầu bảng C giữa đội tuyển U.17 Việt Nam với U.17 Malaysia. U.17 Việt Nam chạm trán U.17 Hồng Kông còn U.17 Malaysia gặp U.17 Macao.

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam vững vàng ngôi đầu, vì sao Malaysia tốp 2?- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam giữ vững ngôi đầu bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á 2026

ẢNH: PVF

U.17 Hồng Kông được đánh giá "khó chịu" khi chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước U.17 Malaysia ở lượt trận trước, vì thế các cầu thủ U.17 Việt Nam tập trung cao độ khi chạm trán với đối thủ này. Tạo thế trận tấn công lấn lướt trước đối thủ, U.17 Việt Nam với sự tỏa sáng của Nguyễn Minh Thủy, Nguyễn Mạnh Cường đã giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước U.17 Hồng Kông, qua đó giành trọn 3 điểm.

Ở trận cùng giờ, U.17 Malaysia khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng 5-0 trước U.17 Macao. Với kết quả này, U.17 Malaysia và U.17 Việt Nam toàn thắng cả 3 trận, đạt tổng cộng 9 điểm. Tuy nhiên với hiệu số bàn thắng bại tốt hơn (22 so với 19), đội tuyển U.17 Việt Nam bảo vệ thành công ngôi đầu bảng xếp hạng còn U.17 Malaysia xếp hạng nhì.

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam vững vàng ngôi đầu, vì sao Malaysia tốp 2?- Ảnh 2.

U.17 Malaysia (phải) đeo bám quyết liệt U.17 Việt Nam ở vòng loại giải U.17 châu Á 2026

ẢNH: VFF

19 giờ ngày 28.11 trên sân PVF, đội tuyển U.17 Việt Nam thi đấu lượt trận tiếp theo bảng C, vòng loại giải U.17 châu Á 2026, chạm trán với đội U.17 Macao. Trước đối thủ yếu hơn, 3 điểm nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Cristiano Roland. Tâm điểm dồn vào ngày 30.11 khi đội tuyển U.17 Việt Nam chạm trán đội U.17 Malaysia nhằm cạnh tranh ngôi nhất bảng cùng tấm vé duy nhất ở bảng C tham dự giải U.17 châu Á 2026.

