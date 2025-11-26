Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam hôm nay: Phải thắng Hồng Kông để đứng trên Malaysia, xem kênh nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
26/11/2025 00:00 GMT+7

Đội tuyển U.17 Việt Nam đang hướng tới chiến thắng thứ ba liên tiếp để giữ vững ngôi đầu bảng C, khi chạm trán với U.17 Hồng Kông tại vòng loại U.17 châu Á 2026.

U.17 Việt Nam đấu Hồng Kông, U.17 Malaysia đấu Ma Cao cùng giờ

Hôm nay 26.11, bảng C vòng loại giải U.17 châu Á 2026 tiếp diễn với các trận đấu thuộc lượt trận thứ ba. Đáng chú ý, U.17 Việt Nam với tư cách là chủ nhà, chạm trán với đội tuyển U.17 Hồng Kông trên sân vận động PVF - Hưng Yên vào lúc 19 giờ.

Trận đấu này được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng của FPT Play (link YouTube: https://www.youtube.com/@FPTBongDaViet/streams)

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam hôm nay: Phải thắng Hồng Kông để đứng trên Malaysia, xem kênh nào?- Ảnh 1.

Trận đấu giữa U.17 Việt Nam và U.17 Hồng Kông được phát sóng trực tiếp trên FPT Play

ẢNH: FPT PLAY

Các trận đấu còn lại thuộc lượt trận thứ ba của bảng C gồm: U.17 Singapore gặp U.17 Quần đảo Bắc Mariana vào lúc 16 giờ, còn U.17 Malaysia đối đầu U.17 Ma Cao lúc 19 giờ. Hai trận đấu này đều được tổ chức trên sân vận động Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội).

Mục tiêu của U.17 Việt Nam là giành trọn 3 điểm trước U.17 Hồng Kông. Thầy trò HLV Cristiano Roland trên lý thuyết nhỉnh hơn đối thủ về mặt chuyên môn, nhưng được dự báo sẽ gặp khó khăn.

Lịch thi đấu U.17 Việt Nam hôm nay: Phải thắng Hồng Kông để đứng trên Malaysia, xem kênh nào?- Ảnh 2.

U.17 Malaysia chạm trán U.17 Ma Cao ở lượt trận thứ ba

ẢNH: VFF

U.17 Hồng Kông là tập thể sở hữu những cầu thủ có thể hình tốt. Ở lượt trận thứ hai diễn ra hôm 24.11, U.17 Hồng Kông đã chứng minh họ không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt, khi suýt khiến U.17 Malaysia (thắng 1-0) phải chia điểm. Thậm chí, các cầu thủ U.17 Hồng Kông có thể đã chọc thủng lưới đối thủ nếu các chân sút của họ thi đấu hiệu quả hơn.

Tại bảng C, U.17 Việt Nam sẽ cạnh tranh trực tiếp với U.17 Malaysia cho ngôi đầu, đồng nghĩa với tấm vé duy nhất dự vòng chung kết U.17 châu Á 2026. Do đó, đội bóng sao vàng cần phải giữ được sự ổn định trong lối chơi và chắt chiu cơ hội để giành chiến thắng trước U.17 Hồng Kông, nhằm giữ lợi thế ở bảng đấu.

Xem bảng C vòng loại giải vô địch U.17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn


