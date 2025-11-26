Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam
Vòng loại U.17 châu Á 2026

HLV U.17 Việt Nam nói gì sau trận thắng thuyết phục Hồng Kông: Đấu Ma Cao khi nào?

Thu Bồn
Thu Bồn
26/11/2025 22:15 GMT+7

Đội tuyển U.17 Việt Nam có chiến thắng thứ ba liên tiếp ở vòng loại U.17 châu Á 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland duy trì được ngôi đầu bảng C.

Ở trận đấu thuộc lượt trận thứ ba bảng C - vòng loại U.17 châu Á 2026, U.17 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 2-0 trước U.17 Hồng Kông. Lần lượt, Nguyễn Minh Thủy và Nguyễn Mạnh Cường đã điền tên lên bảng đếm số, mang về trận thắng thứ ba liên tiếp cho đội bóng sao vàng.

"U.17 Việt Nam tiến bộ sau mỗi trận đấu"

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV trưởng Cristiano Roland chia sẻ: "Cũng như những trận đấu khác, công việc của chúng tôi là nghiên cứu đối thủ ở trận tiếp theo. Sau đó, ban huấn luyện sẽ có những trao đổi với các cầu thủ, để họ có thể nắm rõ nhất về đối thủ cũng như đấu pháp chiến thuật ở trận đấu tiếp theo.

Sau mỗi trận đấu như thế này, tôi nghĩ các cầu thủ cần phải rút ra được những bài học. Tôi rất tự hào, vì sau mỗi trận đấu, các cầu thủ của U.17 Việt Nam đang tiến bộ lên. Chúng tôi sẽ phải nghỉ ngơi và hồi phục, sau đó là chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tới", ông Roland nói.

U.17 Việt Nam 2-0 U.17 Hồng Kông: Giữ vững ngôi đầu

HLV U.17 Việt Nam nói gì sau trận thắng thuyết phục Hồng Kông: Đấu Ma Cao khi nào?- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam áp đảo về thế trận, thắng U.17 Hồng Kông

ẢNH: VFF

Về Nguyễn Minh Thủy, người ghi bàn thắng mở tỷ số cho U.17 Việt Nam, bày tỏ: "Khi ghi bàn thắng cho U.17 Việt Nam, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Trong giải đấu này, HLV Roland liên tục thay đổi chiến thuật và con người do lịch đấu dày, 5 trận trong 10 ngày. Việc xoay tua đội hình là để các cầu thủ đảm bảo thể trạng tốt nhất và thi đấu liên tục".

HLV U.17 Việt Nam nói gì sau trận thắng thuyết phục Hồng Kông: Đấu Ma Cao khi nào? - Ảnh 1.

Bàn thắng ấn định tỷ số 2-0 cho U.17 Việt Nam

Sau 3 lượt trận, U.17 Việt Nam dẫn đầu bảng C với 9 điểm (hiệu số +22), còn U.17 Malaysia cũng có 9 điểm nhưng xếp nhì vì kém hơn về hiệu số bàn thắng bại (+19).

Ở lượt trận thứ tư, đội tuyển U.17 Việt Nam sẽ chạm trán với U.17 Ma Cao. Trận đấu này diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 28.11 trên sân vận động PVF - Hưng Yên.

Xem Bảng C Vòng loại Giải vô địch U17 Châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn

