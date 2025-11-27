Bài kiểm tra tâm lý cho U.23 Việt Nam tại SEA Games 33: Giữ cái đầu 'lạnh'

U.23 Việt Nam cần rèn 'tâm lý chiến'

U.23 Việt Nam đã vô địch 2 trong số 3 kỳ SEA Games gần nhất (vào các năm 2019 và 2022), nhờ 2 yếu tố quan trọng: lứa trẻ tiềm năng, bên cạnh bổ sung chất lượng từ các cầu thủ quá tuổi.

Ở SEA Games 30 (2019), lực lượng trẻ chất lượng từng chinh chiến nhiều giải lớn nhỏ như Quang Hải, Thành Chung, Văn Hậu, Hoàng Đức, Tiến Linh, Đức Chinh... kết hợp với 2 đàn anh Hùng Dũng, Trọng Hoàng tạo nên đội hình cân bằng hoàn hảo giữa kinh nghiệm và sức trẻ.

Đến SEA Games 31 (2022), chất lượng cầu thủ trẻ suy giảm, khó tránh bằng lứa trước, nhưng U.23 Việt Nam lại được dùng 3 cầu thủ quá tuổi. HLV Park Hang-seo đã gọi Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh, tạo nên một đội tuyển quốc gia thu nhỏ để bảo vệ HCV.

U.23 Việt Nam (áo đỏ) đã sẵn sàng ẢNH: MINH TÚ

Tuy nhiên, đến SEA Games 32, khi không còn đàn anh quá tuổi sát cánh (do điều lệ chỉ dùng cầu thủ dưới 23 tuổi của chủ nhà Campuchia), U.23 Việt Nam đã gục ngã ở thời điểm quyết định. Ở trận bán kết với U.23 Indonesia, đội bóng khi ấy được huấn luyện bởi HLV Philippe Troussier đã có 30 phút đá ở thế hơn người, nhưng lại thua chung cuộc với tỷ số 2-3 khi thủng lưới ở thời gian bù giờ trước đòn phản công lạnh lùng của đối thủ.

Trước đó, vào năm 2017, U.23 Việt Nam cũng để lại tiếc nuối khi thua 0-3 trước U.23 Thái Lan ở trận hạ màn, dẫn đến bị loại ở vòng bảng (dù chỉ cần một trận hòa để đi tiếp).

Điểm chung của 2 thất bại trên là tâm lý lung lay ở thời điểm quyết định. U.23 Việt Nam không thua bởi đối thủ xuất sắc (các cầu thủ Việt Nam thậm chí ép sân và có nhiều cơ hội), mà ngã gục vì sai lầm cá nhân. Hay nói cách khác, chúng ta... tự "bắn" vào chân.

2 chức vô địch SEA Games gần nhất chủ yếu đến từ bản lĩnh của lứa trẻ được trau dồi qua nhiều giải đấu, lại có đàn anh bản lĩnh, dạn dày dẫn dắt, nhờ vậy bước vào nhiều đối thủ mạnh để lên ngôi.

Giờ trong tay HLV Kim Sang-sik không còn cầu thủ quá tuổi, cũng không còn lứa cầu thủ được trui rèn liên tục ở đội tuyển quốc gia nữa.

5 trận đã qua ở vòng loại Asian Cup 2027, chỉ có 2 cầu thủ U.23 từng đá chính cho đội tuyển Việt Nam, đó là thủ môn Trung Kiên và trung vệ Hiểu Minh, trước một đối thủ yếu (Nepal). Trước đó tại AFF Cup 2024, chỉ có Vĩ Hào là nhân tố U.23 trước tin dùng.

Đình Bắc là nhân tố U.23 hiếm hoi có suất đá chính ở CLB ẢNH: MINH TÚ

Tại V-League, cũng chỉ có Trung Kiên, Hiểu Minh, Thái Sơn, Đình Bắc, Xuân Bắc, Thanh Nhàn, Nhật Minh, Phi Hoàng, Văn Khang, Văn Thuận đảm bảo được suất đá chính. Tuy nhiên, đây mới chỉ là... đá chính, chứ chưa tạo được dấu ấn rõ ràng.

Do đó, dù tiềm năng của U.23 Việt Nam là không thể phủ nhận, nhưng học trò ông Kim vẫn cần rèn thêm tâm lý chiến. Sức ép vô địch là "đá tảng" có thể đè bẹp bất cứ thế hệ nào không chuẩn bị kỹ càng.

Nỗ lực ngay từ đầu

U.23 Việt Nam đã có quá trình chạy đà tốt cho SEA Games 33. Thầy trò Kim Sang-sik toàn thắng 4 trận ở giải U.23 Đông Nam Á để bảo vệ ngôi vương. Đến vòng loại châu Á, U.23 Việt Nam tiếp tục thắng trọn 3 trận để đoạt vé.

U.23 Việt Nam cũng cọ xát với nhiều đối thủ mạnh (2 giải giao hữu tại Trung Quốc), với kết quả khả quan trước U.23 Trung Quốc (thắng 1-0, hòa 1-1), U.23 Hàn Quốc (hòa 1-1, thua 0-1) hay U.23 Uzbekistan (hòa 0-0, thua 0-1).

Dù vậy, có gặp đối thủ mạnh đi nữa, tâm thế đá giao hữu với đá giải chính thức cũng khác nhau rất xa. Nhiều thế hệ tài năng của bóng đá Việt Nam từng chôn vùi sự nghiệp ở SEA Games vì không thắng chính mình. Đó là bài học thầy trò ông Kim cần ghi nhớ.

HLV Kim Sang-sik cần làm tốt khâu tâm lý ẢNH: MINH TÚ

Tín hiệu tích cực với U.23 Việt Nam, là lối chơi phòng ngự khoa học, kỷ luật và chặt chẽ mà ông Kim đề ra giúp các cầu thủ trẻ trưởng thành từng ngày. Với đấu pháp giữ cự ly đội hình tốt, đảm bảo cự ly giữa các tuyến (đặc biệt giữa hàng thủ và tuyến giữa), cùng cách giữ nhịp chơi uyển chuyển, linh hoạt tùy theo diễn biến trận đấu, U.23 Việt Nam có thể hạn chế sai lầm cá nhân.

Tất nhiên, ông Kim khó có thể kiểm soát toàn cục, ở độ tuổi vốn khó lường về tâm lý thi đấu. Chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ có thể vạch ra chiến thuật để giúp học trò giữ đôi chân trên mặt đất. Còn thực hiện được đến đâu, tùy vào nỗ lực của Đình Bắc cùng đồng đội.

U.23 Việt Nam sẽ đá trận gặp U.23 Lào ngày 4.12, rồi chạm trán U.23 Malaysia ngày 11.12. Thể thức vòng bảng 3 đội buộc học trò ông Kim phải nỗ lực ngay từ đầu. Mọi sai lầm đều dẫn tới cái giá đắt.