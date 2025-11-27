Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Malaysia khó đòi ngôi đầu từ Việt Nam, tại sao?

Thu Bồn
Thu Bồn
27/11/2025 13:25 GMT+7

Lượt trận thứ tư của bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026 tranh tài trong ngày 28.11. U.17 Việt Nam sẽ chạm trán với U.17 Ma Cao, còn U.17 Malaysia đụng độ U.17 Singapore.

U.17 Việt Nam nhỉnh hơn Malaysia về hiệu số bàn thắng bại

Ở lượt trận thứ ba của bảng C diễn ra hôm 26.11, U.17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U.17 Hồng Kông với tỷ số 2-0. Qua đó, thầy trò HLV Cristiano Roland có 3 trận thắng liên tiếp, sở hữu 9 điểm tuyệt đối, ghi 22 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Trong khi đó, U.17 Malaysia cũng có chuỗi 3 trận toàn thắng, có 9 điểm và hiệu số +19. Đội tuyển U.17 Việt Nam đang giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng bảng C, còn Malaysia đứng nhì.

Lượt trận thứ tư của bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026 tiếp diễn trong ngày 28.11. Theo đó, U.17 Việt Nam chạm trán với U.17 Ma Cao, vào lúc 19 giờ ngày 28.11 trên sân vận động PVF - Hưng Yên.

Lịch thi đấu vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Malaysia khó đòi ngôi đầu từ Việt Nam, tại sao?- Ảnh 1.

U.17 Việt Nam ghi 22 bàn, chưa thủng lưới lần nào sau 3 trận đấu

ẢNH: VFF

Ở trận đấu sớm hơn, U.17 Malaysia đụng độ U.17 Singapore vào lúc 16 giờ, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Trận đấu còn lại của bảng C diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam là màn so tài giữa U.17 Hồng Kông và U.17 Quần đảo Bắc Mariana.

Về đối thủ của U.17 Việt Nam ở trận đấu tiếp theo - U.17 Ma Cao hiện vẫn chưa biết mùi chiến thắng (1 hòa, 2 thua), đang xếp ở vị trí thứ năm (áp chót) tại bảng C. Ở trận đấu gần nhất, U.17 Ma Cao để thua U.17 Malaysia với tỷ số 0-5. Trong khi đó, đối thủ của U.17 Malaysia - U.17 Singapore là đội từng để thua 0-6 trước U.17 Việt Nam ở lượt trận đầu tiên.

Trước hai đội bóng dưới tầm, U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia nhiều khả năng cùng nhau giành chiến thắng. Xét trên thực tế, U.17 Malaysia khó có thể san bằng về hiệu số bàn thắng bại và qua mặt U.17 Việt Nam trên bảng xếp hạng sau lượt trận thứ tư.

Lịch thi đấu vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Malaysia khó đòi ngôi đầu từ Việt Nam, tại sao?- Ảnh 2.

Bảng xếp hạng bảng C sau 3 lượt trận

ẢNH: CMH

Xem bảng C vòng loại giải vô địch U.17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn


Tin liên quan

HLV U.17 Việt Nam nói gì sau trận thắng thuyết phục Hồng Kông: Đấu Ma Cao khi nào?

Đội tuyển U.17 Việt Nam có chiến thắng thứ ba liên tiếp ở vòng loại U.17 châu Á 2026. Kết quả này giúp thầy trò HLV Cristiano Roland duy trì được ngôi đầu bảng C.

Bảng xếp hạng vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Việt Nam vững ngôi đầu, vì sao Malaysia tốp 2?

U.17 Việt Nam 2-0 U.17 Hồng Kông, vòng loại châu Á: Chiến thắng thứ 3 liên tiếp

Khám phá thêm chủ đề

Việt Nam U.17 Việt Nam U.17 châu Á Malaysia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận