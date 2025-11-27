Lịch thi đấu vòng loại U.17 châu Á mới nhất: Malaysia khó đòi ngôi đầu từ Việt Nam, tại sao?

U.17 Việt Nam nhỉnh hơn Malaysia về hiệu số bàn thắng bại

Ở lượt trận thứ ba của bảng C diễn ra hôm 26.11, U.17 Việt Nam giành chiến thắng thuyết phục trước U.17 Hồng Kông với tỷ số 2-0. Qua đó, thầy trò HLV Cristiano Roland có 3 trận thắng liên tiếp, sở hữu 9 điểm tuyệt đối, ghi 22 bàn thắng và chưa để thủng lưới lần nào. Trong khi đó, U.17 Malaysia cũng có chuỗi 3 trận toàn thắng, có 9 điểm và hiệu số +19. Đội tuyển U.17 Việt Nam đang giữ vững ngôi đầu trên bảng xếp hạng bảng C, còn Malaysia đứng nhì.

Lượt trận thứ tư của bảng C vòng loại U.17 châu Á 2026 tiếp diễn trong ngày 28.11. Theo đó, U.17 Việt Nam chạm trán với U.17 Ma Cao, vào lúc 19 giờ ngày 28.11 trên sân vận động PVF - Hưng Yên.

U.17 Việt Nam ghi 22 bàn, chưa thủng lưới lần nào sau 3 trận đấu ẢNH: VFF

Ở trận đấu sớm hơn, U.17 Malaysia đụng độ U.17 Singapore vào lúc 16 giờ, trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Trận đấu còn lại của bảng C diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam là màn so tài giữa U.17 Hồng Kông và U.17 Quần đảo Bắc Mariana.

Về đối thủ của U.17 Việt Nam ở trận đấu tiếp theo - U.17 Ma Cao hiện vẫn chưa biết mùi chiến thắng (1 hòa, 2 thua), đang xếp ở vị trí thứ năm (áp chót) tại bảng C. Ở trận đấu gần nhất, U.17 Ma Cao để thua U.17 Malaysia với tỷ số 0-5. Trong khi đó, đối thủ của U.17 Malaysia - U.17 Singapore là đội từng để thua 0-6 trước U.17 Việt Nam ở lượt trận đầu tiên.

Trước hai đội bóng dưới tầm, U.17 Việt Nam và U.17 Malaysia nhiều khả năng cùng nhau giành chiến thắng. Xét trên thực tế, U.17 Malaysia khó có thể san bằng về hiệu số bàn thắng bại và qua mặt U.17 Việt Nam trên bảng xếp hạng sau lượt trận thứ tư.

Bảng xếp hạng bảng C sau 3 lượt trận ẢNH: CMH

Xem bảng C vòng loại giải vô địch U.17 châu Á 2026, trực tiếp và trọn vẹn trên FPT Play, tại http://fptplay.vn



