FAM kiện FIFA lên CAS vì nhập tịch lậu ‘không có lợi ích thể thao’: Vậy trận thắng Việt Nam là gì?

Không có lý lẽ thì nên dừng vụ kiện, luật sư khuyên FAM

Luật sư thể thao Nik Erman Nik Roseli một lần nữa khuyên FAM nên xem xét thật kỹ lý do họ muốn đưa vụ việc nhập tịch "lậu" 7 cầu thủ gốc ngoại ra Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), với hạn chót nộp đơn vào ngày 8.12, vì khả năng giành chiến thắng vô cùng khó khăn. Trong khi lại đối mặt với án phạt nặng hơn, như bị cấm dự vòng loại Asian Cup hay World Cup tiếp theo.

Tình thế 7 cầu thủ nhập tịch 'lậu' Malaysia đến nay diễn biến đầy bất lợi, một số đã bị CLB thanh lý hợp đồng. Họ cũng hết cơ hội thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Trong khi FAM chưa rõ kháng cáo CAS hay không Ảnh: Ngọc Linh

"Một trong những lý do FAM (muốn kiện ra CAS) để hy vọng giảm án phạt là vì không có "lợi ích thể thao bất chính", tức là FAM không thu được lợi ích thể thao gì từ việc làm giả giấy tờ (của 7 cầu thủ nhập tịch).

Đơn kháng cáo của họ lên FIFA đã không được chấp thuận và đều bị bác bỏ với lý do này, vì trên thực tế cả 7 cầu thủ gốc ngoại đó đều đã tham gia 2 trận tại vòng loại Asian Cup 2027 gặp đội Nepal và đội tuyển Việt Nam.

Trong đó, có 2 cầu thủ ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam (trận thắng tỷ số 4-0 ngày 10.6). Các cầu thủ này đã tác động đến kết quả trận đấu, do đó, lý do FAM không được hưởng lợi ích thể thao đã bị bác bỏ", luật sư Nik Erman Nik Roseli chỉ ra rõ lý do FIFA đã bác bỏ đơn kháng cáo của FAM.

Ngoài các trận chính thức ở vòng loại Asian Cup 2027 trên, luật sư Nik Erman Nik Roseli cũng cho biết thêm, đội tuyển Malaysia chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng FIFA: "Do các cầu thủ này cũng đã tham gia 3 trận giao hữu quốc tế. FIFA lưu ý rằng, mặc dù là các trận giao hữu, nhưng chúng vẫn ảnh hưởng đến bảng xếp hạng thế giới của FIFA. Đồng nghĩa là đội tuyển Malaysia vẫn bị xử thua tỷ số 0-3 tương tự các trận ở vòng loại Asian Cup 2027, vì đã sử dụng cầu thủ nhập tịch không đúng quy định thi đấu".

Đội tuyển Malaysia sắp bị xử thua trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027 với tỷ số 0-3, dù đã thắng 4-0 do sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện thi đấu Ảnh: Ngọc Linh

"Vì vậy, vụ kiện của FAM tại CAS sẽ phụ thuộc vào việc đưa ra bằng chứng mới cụ thể. Tranh chấp thực tế chính tại Ủy ban kỷ luật FIFA liên quan đến sự tồn tại giấy khai sinh "bản gốc" của ông bà các cầu thủ. Cho đến nay, FAM liên tục đổ lỗi cho Cục Đăng ký quốc gia (NRD) về việc cấp giấy chứng nhận "mới", nhưng trách nhiệm của liên đoàn vẫn là đảm bảo các cầu thủ đủ điều kiện đại diện cho đội tuyển quốc gia.

Nếu FAM phủ nhận sự tồn tại của giấy chứng nhận khai sinh "gốc", họ phải đưa ra bằng chứng chứng minh rằng những tài liệu đó không chính xác hoặc không thuộc về ông bà của các cầu thủ. Do đó, việc kháng cáo lên CAS có thể là để phản đối hành vi phạm tội hoặc xin giảm án, nhưng quyết định nên phụ thuộc vào mục tiêu cuối cùng của FAM là gì", luật sư Nik Erman Nik Roseli cho biết thêm trong cuộc phỏng vấn trên New Straits Times trước đây.

7 cầu thủ nhập tịch rất khó tránh được trách nhiệm

Trong khi đó, với 7 cầu thủ nhập tịch, luật sư Nik Erman Nik Roseli cho rằng, khả năng các cầu thủ này kiện FIFA hoặc FAM để đòi quyền lợi cũng cực kỳ khó, vì chính họ cũng đã vi phạm nghiêm trọng trong vụ việc.

"FIFA phát hiện hành vi của 7 cầu thủ "thấp hơn nhiều so với chuẩn mực được mong đợi trong bóng đá quốc tế và sự liều lĩnh là không thể cứu vãn", khi họ ký các tài liệu mà không đọc, không xác minh, gần như là trắng trợn phớt lờ trách nhiệm của mình.

Các cầu thủ "đã không đọc, không kiểm tra tài liệu đã gửi cho người đại diện hoặc FAM, đã đặt câu hỏi về quy trình nhập tịch, và không tìm kiếm sự làm rõ - ngay cả sau khi họ đã bị kỷ luật và bị áp dụng các biện pháp trừng phạt", luật sư Nik Erman Nik Roseli bày tỏ.

Ông cũng nhấn mạnh: "Việc không tìm hiểu và thiếu trách nhiệm này là không thể chấp nhận được, và là dấu hiệu rõ ràng cho thấy các cầu thủ có thể đã biết về âm mưu mờ ám mà kết cục sẽ là việc họ được nhập quốc tịch Malaysia.

Nói một cách đơn giản - các cầu thủ bị giao cho những người không rõ danh tính xử lý mọi việc; không được hỏi han gì cả. Các cầu thủ cũng phải chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra và không thể nói rằng họ không biết hoặc không quan tâm. Niềm tin mù quáng thiếu hiểu biết không phải là một lời bào chữa".