Nội bộ bóng đá Malaysia rối loạn khi 'tứ bề thọ địch'

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS), nơi quyết định mọi vấn đề của FAM?

Theo Chủ tịch Hiệp hội Luật thể thao Malaysia (SLAM), Balbeer Singh, CAS sẽ là nơi quyết định mọi thứ vấn đề của FAM hiện nay, trong đó bao gồm khả năng lật ngược bản án kỷ luật cực nặng từ FIFA và 7 cầu thủ nhập tịch sau đó sẽ quyết định việc có kiện cơ quan này để đòi quyền lợi hay không.

Nếu FAM kháng cáo FIFA lên CAS thất bại họ sẽ nhận hình phạt rất nặng Ảnh: Ngọc Linh

"Việc 7 cầu thủ nhập tịch có thể khởi kiện và yêu cầu bồi thường từ FAM sau khi án treo giò 12 tháng của họ kết thúc là điều hoàn toàn có thể xảy ra, và đã được không chỉ báo chí khu vực mà trên thế giới đã nêu thời gian qua.

Các cầu thủ này có lý do, vì nếu họ cảm thấy bị oan ức bởi vụ bê bối làm giả giấy tờ và do chính FAM thực hiện", ông Balbeer Singh, Chủ tịch Hiệp hội Luật thể thao Malaysia, cho biết trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Fina Nasrom của kênh Astro Arena (Malaysia) đăng tải ngày 27.11.

7 cầu thủ nói gì về quá trình chuẩn bị giấy tờ nhập tịch Malaysia?

Mặc dù vậy, ông Balbeer Singh cũng cho rằng: "Mọi thứ, bao gồm đơn kháng cáo của FAM hiện đang ở cấp Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS). Việc FAM có quyết định đưa vụ việc với diễn biến tiếp theo lên CAS một cách chính thức hay không, đến nay vẫn phải chờ vì vẫn chưa có thông tin cụ thể và thời hạn vẫn còn (đến ngày 8.12). Chỉ sau khi mọi quyết định ở cấp CAS kết thúc, thì các cầu thủ nhập tịch mới có thể khởi kiện FAM để đòi quyền lợi do bị mất đi nguồn thu nhập chính của mình".

"Nhưng cũng có khả năng các cầu thủ nhập tịch này không thể khởi kiện được FAM, vì trong văn bản giải thích của FIFA (ngày 18.11), cơ quan bóng đá thế giới cũng chỉ ra, các cầu thủ nhập tịch đã không kiểm tra kỹ thông tin cá nhân của mình. Họ cũng bị FIFA kết tội gian dối, vì cung cấp thông tin không đúng sự thật, hoặc phụ thuộc hết vào người đại diện, cũng như ký các giấy tờ liên quan mà không kiểm tra, hoặc cố tình lờ đi. Nói cách khác, họ không quan tâm đến quá trình này", ông Balbeer Singh cho biết thêm.

"Tất cả những điều này sẽ là bằng chứng để trình bày sau. Cụ thể là khi tiến trình ở CAS kết thúc, các cầu thủ có thể khởi kiện FAM, hoặc cũng có thể là không thể kiện được. Tôi nghĩ rằng trong vấn đề này, cần phải có một cuộc thảo luận giữa FAM và các cầu thủ nhập tịch", ông Balbeer Singh bày tỏ.

Đội tuyển Malaysia sắp bị xử thua trận gặp đội tuyển Việt Nam ngày 10.6 tại vòng loại Asian Cup 2027 Ảnh: Ngọc Linh

AFC chờ đợi quyết định của FAM lên CAS

Cho đến nay, sau công bố của quyền Chủ tịch FAM, Yusoff Mahadi (ngày 18.11), rằng cơ quan này sẽ xem xét để đưa vụ việc ra CAS. Nhưng lại vấp phải làn sóng chỉ trích kịch liệt từ dư luận Malaysia, đòi FAM phải bỏ cuộc, chấp nhận án phạt của FIFA. Họ cho rằng, FAM không có bất cứ lý lẽ nào để thay đổi bản chất vấn đề và những sai phạm quá rõ, cực kỳ chi tiết và đã được FIFA công bố trong bản báo cáo dài 63 trang.

Ông Yusoff Mahadi mới đây cũng gây bất ngờ khi lập tức lên tiếng chỉ trích vụ nhà báo thể thao Haresh Deol (Malaysia) bị những người lạ mặt hành hung.

Nhà báo Haresh Deol là người quyết liệt đòi làm trong sạch nội bộ FAM và bóng đá Malaysia, liên quan đến vấn đề nhập tịch các cầu thủ gốc ngoại "lậu" gây tranh cãi vừa qua. Cũng như liên tục đòi cải tổ toàn bộ Ban chấp hành FAM kể từ sau khi chủ tịch chính thức ông Joehari Ayub từ chức hồi tháng 8, yêu cầu một cuộc bầu cử bất thường ngay lập tức.

Tuy nhiên, FAM sau đó chỉ họp nội bộ và công bố ông Yusoff Mahadi, phó chủ tịch, lên nắm quyền chủ tịch, trước khi sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 3.2026 bầu ra chủ tịch mới cho nhiệm kỳ còn lại từ năm 2025 đến 2029.

Nhưng không ngờ, từ đó cho đến nay, bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng đến mức mất phương hướng với án kỷ luật của FIFA công bố ngày 26.9, cùng các đơn kháng cáo của FAM liên tiếp bị bác bỏ. Nay họ chỉ còn hy vọng ở CAS, nhưng khả năng nộp đơn hay không đến nay vẫn chưa rõ ràng.

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng đang theo dõi sát sao sự việc FAM có kiện lên CAS hay không, trước khi công bố các án kỷ luật liên quan đến đội tuyển Malaysia đã sử dụng trái phép các cầu thủ nhập tịch không đủ điều kiện thi đấu. Trong đó, bao gồm xử thua các trận cùng tỷ số 0-3 đã thắng đội Nepal tỷ số 2-0 ngày 25.3 và đội tuyển Việt Nam tỷ số 4-0 ngày 10.6, đều tại vòng loại Asian Cup 2027.

Tổng thư ký AFC, Seri Windsor Paul John cho đến nay, cũng xác nhận và khẳng định, mọi tiến trình kháng cáo và xử lý vụ bê bối của bóng đá Malaysia, sẽ kết thúc sớm (dựa trên diễn biến tiếp theo) hoặc hạn chót trước ngày 31.3.2026, phù hợp với chu kỳ vòng loại Asian Cup 2027 kết thúc để xác định chính thức 24 đội dự vòng chung kết tại Ả Rập Xê Út vào đầu năm 2027.