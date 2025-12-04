Sự cố quá nhiều, người Thái Lan đặt ra câu hỏi: ‘SEA Games 33 đã sẵn sàng chưa?’

Những tín hiệu đáng lo ngại cho SEA Games 33

"Những gì xảy ra trong ngày đầu tiên (3.12) không chỉ là một sai sót nhỏ, mà còn là một "tín hiệu đáng lo ngại", cho thấy việc Thái Lan đăng cai SEA Games 33 có thể cần phải được đẩy nhanh sự nỗ lực và cải thiện rất nhiều thứ nữa, để tránh gây thêm tổn hại cho hình ảnh của đất nước và ngành thể thao Thái Lan", Thairath Online thẳng thắn bày tỏ.

Sân Rajamangala được cải tạo và nâng cấp để chuẩn bị cho SEA Games 33 với kinh phí lên đến 125,2 triệu baht, nhưng vẫn xảy ra hàng loạt trục trặc nghiêm trọng Ảnh: Đồng Nguyên Khang

SEA Games 33 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 9.12 tới trên sân Rajamangala. Thế nhưng, ngay ngày tổ chức môn thi đấu đầu tiên là bóng đá nam đã xảy ra một loạt sự cố rất khó chấp nhận, khiến không chỉ người hâm mộ Thái Lan, mà hầu hết ở các nước trong khu vực đều bày tỏ thái độ hết sức bàng hoàng, Thairath Online cho biết.

"Thật khó hiểu, vì những vấn đề còn tồn đọng sau ngày đầu tiên của sự kiện, khiến mọi người hết sức lo lắng và không hiểu là ban tổ chức SEA Games 33 chủ nhà Thái Lan đã làm những gì lại để xảy ra các sự cố như vậy.

Đèn sân vận động bị hư hỏng, nhạc Quốc ca không được phát, hệ thống đặt chỗ ngồi gặp sự cố, CĐV thờ ơ, khán đài trống vắng... Những điều này đã khiến trận ra quân của U.23 Thái Lan (thắng U.23 Timor Leste với tỷ số tưng bừng 6-1 ở bảng A), nhưng hoàn toàn bị lu mờ", theo Thairath Online.

Thairath Online cũng cho biết, sự cố nhạc Quốc ca không được phát trên sân Rajamangala, khiến cầu thủ hai đội U.23 Việt Nam và Lào phải hát Quốc ca "chay", đã thực sự khiến người dân Thái Lan cực kỳ khó chịu với công tác tổ chức ngay trên nhà của mình. Họ xem đây là "một sai lầm không nên xảy ra ở các giải đấu tầm cỡ trong khu vực".

Đáng nói hơn, sân Rajamangala đã được cải tạo và nâng cấp để chuẩn bị cho các sự kiện lớn tại SEA Games 33 với kinh phí lên đến 125,2 triệu baht (khoảng hơn 100 tỉ đồng), nhưng vẫn để xảy ra một loạt trục trặc nghiêm trọng. Các phóng viên Thairath Online cũng phát hiện, các nhà vệ sinh ở sân Rajamangala dù đã được cải tạo, nhưng vẫn rất nhếch nhác vì thiếu các nhân viên vệ sinh chăm sóc.

Các cầu thủ U.23 Việt Nam trong trận ra quân tại SEA Games 33 và thắng đội Lào tỷ số 2-1 Ảnh: Đồng Nguyên Khang

"Vẫn còn thời gian để ban tổ chức chủ nhà Thái Lan chạy đua để cải thiện mọi thứ, khi sự kiện chính là lễ khai mạc SEA Games 33 sẽ diễn ra vào ngày 9.12 tới. Nhưng với một khởi đầu đầy khó khăn như vậy, khiến công chúng đặt câu hỏi liệu công tác chuẩn bị cho sự kiện tốn kém này đã đủ hay chưa", Thairath Online nhấn mạnh.

Trong khi đó, theo phản ảnh từ người hâm mộ Thái Lan, hệ thống đặt chỗ và đăng ký vé xem trên hệ thống website của ban tổ chức SEA Games 33 "rất lộn xộn", và không phản ảnh đúng thực tế trên sân.

Mặc dù ban tổ chức miễn phí vé vào cửa, yêu cầu đăng ký chỗ ngồi trước, nhưng trong trận đấu giữa U.23 Thái Lan và U.23 Timor Leste, nhiều người hâm mộ phát hiện ra rằng những chỗ ngồi mà họ đã đặt trong hệ thống... thực tế không tồn tại! Có rất nhiều chỗ trống trên khán đài, trong khi trên hệ thống lại thông báo đã có người đặt chỗ, Thairath Online cho biết.

Ví dụ, dãy ghế số 20 đã được đặt, nhưng hàng ghế phía trên số 19 thực sự còn trống. Nhiều người phải tìm chỗ ngồi mới hoặc ngồi ở khu vực khác. Do đó, hình ảnh trên khán đài sân Rajamangala trong ngày U.23 Thái Lan và U.23 Timor Leste thi đấu, cho thấy rất thưa thớt người xem. Ban tổ chức thông báo chỉ có khoảng 7.741 người xem, so với sức chứa sân lên đến 51.560 chỗ ngồi.

Cũng theo Thairath Online: "Đây chỉ là những vấn đề quản lý cơ bản, nhưng vẫn xảy ra nhiều trục trặc và sự cố, cho thấy sự chuẩn bị của ban tổ chức SEA Games 33 quá lỏng lẻo. SEA Games sẽ diễn ra đến ngày 20.12, đặt ra câu hỏi về những vấn đề khác mà Thái Lan sẽ phải đối mặt trong hai tuần tới. Hay từ làn sóng chỉ trích này sẽ thúc đẩy ban tổ chức khẩn trương cải thiện mọi mặt trước lễ khai mạc?".